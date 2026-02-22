3. Liga heute live im Free TV: TSV 1860 München vs. Hansa Rostock im Live Stream und TV sehen

Im Rahmen des 25. Spieltags treffen am heutigen Sonntag, dem 22. Februar, der TSV 1860 München und Hansa Rostock aufeinander. Ab 13.30 Uhr geht es im Stadion an der Grünwalder Straße (München) rund.

Die 3. Liga wird in Deutschland von MagentaSport übertragen, auch das heutige Duell zwischen München und Rostock werdet Ihr dort finden. Die Übertragung startet um 13 Uhr mit den Vorberichten, dieses Trio ist im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream im Einsatz:

Kommentar: Christian Straßburger

Moderation: Alexander Küpper

Experte: Markus Schwabl

Alternativ könnt Ihr dank einer Sublizenz auch bei OneFootball vorbeischauen. Hier müsst Ihr nur eine einmalige Gebühr entrichten.

Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn. Der TSV 1860 hatte zuletzt ein paar Probleme, konnte fünf Spiele in Folge keinen Sieg einfahren (3 Remis, zwei Niederlagen), schaffte am vergangenen Spieltag gegen den TSV Havelse aber mit einem 5:0-Erfolg die Wende.

Damit sind die Sechziger vor Beginn des Spieltags nur vier Zähler hinter Rostock - das seinerseits seit drei Spielen auf einen Sieg wartet.

Das Hinspiel konnten die Hanseaten zuhause 2:1 für sich entscheiden, es war die erste Saisonniederlage für die Löwen.

