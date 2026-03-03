Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logo1860 Munich
team-logoErzgebirge Aue
Hier live sehen!
Marko Brkic

3. Liga heute live im Free TV? TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue im TV und Live Stream sehen

Der TSV 1860 München kriegt es in der 3. Liga mit Erzgebirge Aue zu tun. Doch wer zeigt die Partie? GOAL hat die Antwort.

In der 3. Liga geht es Schlag auf Schlag. Nur Tage nach dem 26. Spieltag geht es direkt mit dem 27. weiter. Am heutigen Dienstag, dem 3. März, treffen der TSV 1860 München und Erzgebirge Aue im Stadion an der Grünwalder Straße (München) aufeinander. Um 19 Uhr geht es los.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Live Stream verfolgen könnt.

3. Liga heute live im Free TV? TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue im TV und Live Stream sehen

MagentaSportHier live sehen!

Wie alle Spiele der 3. Liga ist auch 1860 München gegen Aue live und in voller Länge im Pay-TV bei MagentaSport zu sehen. Die Vorberichte zur Begegnung starten um 18.45 Uhr. Sascha Bandermann fungiert dabei als Moderator, Oskar Heirler wird als Kommentator eingesetzt.

MagentaSport kümmert sich auch um die Übertragung der vier Parallelspiele am heutigen Dienstag und stellt zudem eine Konferenz zur Verfügung.

Anstoßzeit TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue: Aufstellungen

1860 Munich vs Erzgebirge Aue Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Dabrowski

Deutschland 3 Liga
1860 Munich crest
1860 Munich
TSV
Erzgebirge Aue crest
Erzgebirge Aue
AUE

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über TSV 1860 München

Der TSV 1860 München befindet sich derzeit in starker Form und hat die vergangenen drei Ligaspiele für sich entschieden. Zwar rangieren die Löwen aktuell auf Platz acht, der Abstand zu den Aufstiegsplätzen hält sich jedoch in Grenzen. Auf Spitzenreiter VfL Osnabrück fehlen sieben Punkte, auf Relegationsrang drei, den der MSV Duisburg belegt, sind es lediglich vier Zähler.

News über Erzgebirge Aue

Bei Aue stellt sich die Lage deutlich prekärer dar. Seit sieben Partien ist man ohne Sieg und steckt tief im Abstiegskampf. Mit derzeit 24 Punkten rangieren die Sachsen lediglich auf Platz 17 der Tabelle.

Form

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

AUE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

TSV

Letzte 5 Spiele

AUE

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

3

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

1860 München vs. Erzgebirge Aue: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

3. Liga heute live im Free TV? TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue im TV und Live Stream sehen Nützliche Links

Werbung
0