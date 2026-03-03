In der 3. Liga geht es Schlag auf Schlag. Nur Tage nach dem 26. Spieltag geht es direkt mit dem 27. weiter. Am heutigen Dienstag, dem 3. März, treffen der TSV 1860 München und Erzgebirge Aue im Stadion an der Grünwalder Straße (München) aufeinander. Um 19 Uhr geht es los.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Live Stream verfolgen könnt.

3. Liga heute live im Free TV? TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue im TV und Live Stream sehen

Wie alle Spiele der 3. Liga ist auch 1860 München gegen Aue live und in voller Länge im Pay-TV bei MagentaSport zu sehen. Die Vorberichte zur Begegnung starten um 18.45 Uhr. Sascha Bandermann fungiert dabei als Moderator, Oskar Heirler wird als Kommentator eingesetzt.

MagentaSport kümmert sich auch um die Übertragung der vier Parallelspiele am heutigen Dienstag und stellt zudem eine Konferenz zur Verfügung.

Anstoßzeit TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue

TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue: Aufstellungen

1860 Munich vs Erzgebirge Aue Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kauczinski Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Dabrowski

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über TSV 1860 München

Der TSV 1860 München befindet sich derzeit in starker Form und hat die vergangenen drei Ligaspiele für sich entschieden. Zwar rangieren die Löwen aktuell auf Platz acht, der Abstand zu den Aufstiegsplätzen hält sich jedoch in Grenzen. Auf Spitzenreiter VfL Osnabrück fehlen sieben Punkte, auf Relegationsrang drei, den der MSV Duisburg belegt, sind es lediglich vier Zähler.

News über Erzgebirge Aue

Bei Aue stellt sich die Lage deutlich prekärer dar. Seit sieben Partien ist man ohne Sieg und steckt tief im Abstiegskampf. Mit derzeit 24 Punkten rangieren die Sachsen lediglich auf Platz 17 der Tabelle.

Form

Bilanz direkte Duelle

1860 München vs. Erzgebirge Aue: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

3. Liga heute live im Free TV? TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue im TV und Live Stream sehen Nützliche Links