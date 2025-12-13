Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoAlemannia Aachen
team-logoViktoria Koeln 1904
3. Liga heute live im Free TV? Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln, Übertragung im Live Stream und TV

In Deutschlands 3. Liga treffen heute Alemannia Aachen und Viktoria Köln aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am 18. Spieltag der 3. Liga treffen am heutigen Samstag, 13. Dezember, Alemannia Aachen und Viktoria Köln aufeinander. Gespielt wird in Aachen im Tivoli, los geht es um 14 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wie alle 380 Partien der Drittligasaison 2025/26 wird auch Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln live bei MagentaSport ausgestrahlt. Ihr habt die Möglichkeit, alle Samstagnachmittagsspiele der 3. Liga in der Konferenz zu verfolgen, oder aber auch das Einzelspiel zwischen Aachen und Köln. Die Übertragung beginnt um 13.30 Uhr mit den Vorberichten, Julian Engelhard kommentiert die Begegnung.

Falls Ihr kein Abo abschließen wollt, könnt Ihr auf OneFootballTV auch die Übertragung von MagentaSport für eine einmalige Gebühr von 4,99 Euro sehen.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln 

Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs Viktoria Koeln 1904 Aufstellungen

Alemannia AachenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestFCK
1
J. Olschowsky
29
P. Nadjombe
37
J. Kiala
4
F. Meyer
11
M. Loune
7
L. Scepanik
36
F. Ademi
27
M. Schroers
8
B. Bahn
20
M. Richter
23
L. Gindorf
1
Dudu
19
M. Sponsel
18
T. Kloss
2
L. Dietz
10
D. Otto
5
Leonhard Münst
8
F. Engelhardt
34
F. Ronstadt
30
Y. Tonye
21
L. Wolf
9
L. Lobinger

3-4-2-1

FCKAway team crest

ALA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Selimbegovic

FCK
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Wilhelm

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Alemannia Aachen

Die Alemannia steckt weiter im Tabellenkeller fest. Mit nur 20 Punkten nach 17 Spielen steht Aachen auf dem 15. Platz der 3. Liga. Erzgebirge Aue auf Rang 17 ist aber nur zwei Zähler entfernt.

Die Gastgeber warten schon seit drei Spielen auf einen Sieg.  Nach Niederlagen gegen Regensburg (0:2) und dem MSV Duisburg (1:3) holte das Team zuletzt immerhin ein 2:2 bei Hansa Rostock.

News über Viktoria Köln 

Die Kölner stehen in der Tabelle etwas besser da. Nach 17 Spieltagen hat die Viktoria 23 Punkte auf dem Konto und rangiert auf Platz zwölf.

Auch die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm ist schon seit drei Partien sieglos. Jedoch gelang Köln dabei kein einziger Punktegewinn. Zuletzt gab es zuhause ein 0:1 gegen den Chaosklub SSV Ulm.

Form

ALA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

ALA

Letzte 5 Spiele

FCK

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

