Am 18. Spieltag der 3. Liga treffen am heutigen Samstag, 13. Dezember, Alemannia Aachen und Viktoria Köln aufeinander. Gespielt wird in Aachen im Tivoli, los geht es um 14 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln, Übertragung im Live Stream und TV

Wie alle 380 Partien der Drittligasaison 2025/26 wird auch Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln live bei MagentaSport ausgestrahlt. Ihr habt die Möglichkeit, alle Samstagnachmittagsspiele der 3. Liga in der Konferenz zu verfolgen, oder aber auch das Einzelspiel zwischen Aachen und Köln. Die Übertragung beginnt um 13.30 Uhr mit den Vorberichten, Julian Engelhard kommentiert die Begegnung.

Falls Ihr kein Abo abschließen wollt, könnt Ihr auf OneFootballTV auch die Übertragung von MagentaSport für eine einmalige Gebühr von 4,99 Euro sehen.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln

Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren

News über Alemannia Aachen

Die Alemannia steckt weiter im Tabellenkeller fest. Mit nur 20 Punkten nach 17 Spielen steht Aachen auf dem 15. Platz der 3. Liga. Erzgebirge Aue auf Rang 17 ist aber nur zwei Zähler entfernt.

Die Gastgeber warten schon seit drei Spielen auf einen Sieg. Nach Niederlagen gegen Regensburg (0:2) und dem MSV Duisburg (1:3) holte das Team zuletzt immerhin ein 2:2 bei Hansa Rostock.

News über Viktoria Köln

Die Kölner stehen in der Tabelle etwas besser da. Nach 17 Spieltagen hat die Viktoria 23 Punkte auf dem Konto und rangiert auf Platz zwölf.

Auch die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm ist schon seit drei Partien sieglos. Jedoch gelang Köln dabei kein einziger Punktegewinn. Zuletzt gab es zuhause ein 0:1 gegen den Chaosklub SSV Ulm.

Form

Bilanz direkte Duelle

Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

