Der Kampf um den Aufstieg in der 3. Liga: Tabelle, Relegation, Restprogramm

Die Saison 2022/23 biegt auch in der 3. Liga auf die Zielgeraden ein. Wie ist die aktuelle Situation im Kampf um den Aufstieg?

Wer darf die 3. Liga am Ende der Saison 2022/23 nach oben verlassen und erfüllt sich den Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga?

Es sind nur noch wenige Spieltage zu gehen und die heiße Phase der Runde hat längst begonnen. Tabellenführer Elversberg hat beste Chancen auf den Durchmarsch aus der Regionalliga in Liga zwei, während sich neben den Saarländern wohl noch weitere fünf Mannschaften Hoffnungen auf den Aufstieg machen dürfen.

Aber wie viele Teams steigen überhaupt auf? Wie sieht die aktuelle Tabelle aus? Und welches Restprogramm haben die Aufstiegskandidaten? GOAL hat in diesem Artikel alle wichtigen Informationen für Euch.

Der Kampf um den Aufstieg in der 3. Liga: Das ist die aktuelle Tabelle

PLATZ VEREIN SPIELE PUNKTE TORDIFFERENZ 1 Elversberg 33 67 +39 2 Wehen 33 63 +21 3 Freiburg II 33 63 +17 4 Dresden 33 59 +20 5 Osnabrück 33 57 +16 6 Saarbrücken 33 56 +19 7 Mannheim 33 54 -1 8 Viktoria Köln 33 50 +5 9 1860 München 33 49 +8 10 Verl 33 48 +7 11 Aue 33 42 -7 12 Duisburg 33 39 -7 13 Ingolstadt 33 38 -7 14 Dortmund II 33 37 -4 15 Essen 32 36 -11 16 Halle 33 35 -8 17 Oldenburg 33 31 -21 18 Bayreuth 33 31 -31 19 Zwickau 32 28 -29 20 Meppen 33 27 -26

3. Liga: Wie viele Mannschaften steigen direkt auf?

Zwei Mannschaften aus der 3. Liga steigen direkt in die 2. Bundesliga auf.

Nach aktuellem Stand (33. Spieltag) sind das die SV Elversberg und Wehen Wiesbaden. Für die Elversberger wäre es der zweite Aufstieg am Stück, schließlich sind die Saarländer erst vergangenen Sommer aus der Regionalliga in die 3. Liga aufgestiegen. Gelingt ihnen nun sogar der Durchmarsch?

Wehen indes hat bereits einige Jahre in der 2. Bundesliga verbracht, zuletzt war das in der Saison 2019/20 der Fall. Damals war es nur eine Spielzeit, ehe man umgehend wieder abstieg. 2007/08 und 2008/09 verbrachten die Hessen immerhin zwei Jahre in Liga zwei.

Aufstieg in der 3. Liga: Wer spielt Relegation?

Der Drittplatzierte der 3. Liga spielt in der Relegation gegen den Tabellen-16. der 2. Liga um den letzten verbliebenen Zweitliga-Platz für die Saison 2023/24.

Die Termine für die beiden Partien stehen schon fest: Das Hinspiel steigt am Freitag, den 2. Juni, das Rückspiel ist für den 6. Juni (Dienstag) angesetzt.

Übrigens: Sollte die zweite Mannschaft des SC Freiburg Dritter werden, würde der Viertplatzierte die Relegation spielen. Zweitvertretungen dürfen nämlich bekanntlich nicht in der 2. Bundesliga spielen.

Aktuell (33. Spieltag) würde also Dynamo Dresden an der Relegation teilnehmen.

Der Kampf um den Aufstieg in der 3. Liga: Das Restprogramm der Kandidaten

Das Restprogramm von Elversberg (1. Platz, 67 Punkte):

Dortmund II (A)

Bayreuth (H)

Freiburg II (A)

Wehen (H)

Ingolstadt (A)

Das Restprogramm von Wehen (2. Platz, 63 Punkte):

Meppen (H)

Dresden (A)

Verl (H)

Elversberg (A)

Halle (H)

Das Restprogramm von Dresden (4. Platz, 59 Punkte)

Freiburg II (A)

Wehen (H)

Zwickau (A)

Meppen (A)

Oldenburg (H)

Das Restprogramm von Osnabrück (5. Platz, 57 Punkte):

Zwickau (H)

Verl (A)

Meppen (H)

Viktoria Köln (A)

Dortmund II (H)

Das Restprogramm von Saarbrücken (6. Platz, 56 Punkte):

1860 (H)

Oldenburg (A)

Halle (H)

Duisburg (A)

Viktoria Köln (H)

Das Restprogramm von Mannheim (7. Platz, 54 Punkte)