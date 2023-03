240 Millionen Euro! Haaland hat wohl Ausstiegsklausel bei Manchester City

Erling Haaland hat wohl eine Ausstiegsklausel bei ManCity. Die Höhe soll bei 240 Millionen Euro liegen, womit er der teuerste Spieler der Welt wäre.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland besitzt bei Manchester City wohl eine Ausstiegsklausel, deren Höhe einem Bericht der spanischen as zufolge bei 220 bis 240 Millionen Euro liegen soll.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe immer gesagt, es ist eine meiner Prioritäten, dass ich den Spielern etwas gebe, das ich den Türschlüssel nenne", hatte Beraterin Rafaela Pimenta zuletzt erklärt. "Wenn ein Spieler zu einem Verein wechselt, dann tue ich alles dafür, dass er den Türschlüssel weiter in seinen Händen hält."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ähnlich wie vor seinem Wechsel von Borussia Dortmund in die Premier League gibt es auch nun immer wieder zahlreiche Berichte um eine mögliche Ausstiegsklausel für Haaland.

Laut as gelte die aktuelle Klausel ab Sommer 2024, sowie in den darauffolgenden Jahren 2025 und 2026. Damit könnte Haaland bei einem Wechsel Neymar als teuersten Spieler der Welt ablösen, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG ging.

WIE GEHT ES WEITER? Haaland besitzt bei den Cityzens noch einen Vertrag bis 2027, aber Real Madrid bringt sich offenbar schon für einen Transfer in Stellung und will gemäß des Berichts alle notwendigen Mechanismen in Gang setzen, sollte sich Haaland zu einem Transfer entscheiden.

"Es gibt die Premier League und dann gibt es noch Madrid. Sie haben etwas Eigenes, das auch für die Spieler ein Traum ist", hatte Pimenta zuletzt vielsagend verkündet. Real Madrid habe "diese Magie".