1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Partie

1899 Hoffenheim empfängt den SV Werder Bremen - wo das Nord-Süd-Duell in der Bundesliga zu sehen ist, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Zum Abschluss des 22. Bundesligaspieltags empfängt die TSG 1899 Hoffenheim den SV Werder Bremen . Im direkten Duell wollen beide Mannschaften den Abstand zu den Abstiegsrängen wahren. Anstoß ist am Sonntagabend um 18 Uhr.

Beide Mannschaften liegen mit je 23 Punkten gleichauf im Tabellenmittelfeld, müssen sich nach mehreren sieglosen Partien in Folge aber nach unten orientieren. Das direkte Aufeinandertreffen bietet also die Chance gegen einen direkten Konkurrenten Punkte zu sammeln, um nicht in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Das Hinspiel endete nach Toren von Hoffenheims Dennis Geiger und Werders Maximilian Eggestein mit einem 1:1-Unentschieden.

Hier findet Ihr alle Informationen darüber, wie Ihr das Spiel 1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen am Sonntagabend live verfolgen könnt. Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams .

1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen: Die Daten zum Sonntagabendspiel der Bundesliga

Begegnung 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen Datum Sonntag, 21.02.2021 I 18.00 Uhr Ort PreZero-Arena, Sinsheim

1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen live im TV sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Das Spiel wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky auf deren Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) übertragen. Damit ist ein Sky-Abonnement die einzige Möglichkeit, die Begegnung live und in voller Länge zu sehen.

Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 17.30 Uhr . Ab 18 Uhr begleitet Kommentator Roland Evers durch die Partie.

1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen live im Pay-TV: Alle Infos zur Übertragung auf Sky:

Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr Kommentator: Roland Evers

Roland Evers Kanal: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM sehen: So geht's

>Sky überträgt die Partie nicht nur im TV sondern auch via LIVE-STREAM. Wie genau, das erfahrt Ihr hier.

Hoffenheim vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM mit Sky Go

Eine Option ist dabei Sky Go. Dazu benötigt ihr die App Sky-Go, deren Download für Abonnenten kostenlos ist. Damit ist die Begegnung auf allen mobilen Geräten empfangbar. Der Inhalt der Übertragung ist inhaltlich dekungsgleich mit der aus dem linearen TV.

Im Hinspiel gegen die @tsghoffenheim sorgte Maximilian #Eggestein nach 5️⃣ Minuten für das früheste #Werder -Tor der Saison. ⚽🥅



Morgen treten die Grün-Weißen in Sinsheim an. Alle Fakten zu #TSGSVW gibt es im Vorbericht. 📋



▶️ https://t.co/PuUI0XEXUk ◀️ pic.twitter.com/Sy8OmmpCfw — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 20, 2021

Der LIVE-STREAM zu 1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen via SkyTicket

Alternativ könnt Ihr über Sky-Ticket das Spiel verfolgen ohne ein langfristigeres Abonnement abzuschließen: Das Angebot gibt es auf Tages- und Monatsbasis, und erlaubt euch dieses und weitere Spiele ohne Jahresabonnement anzusehen. Informationen findet Ihr hier .

1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen: Die Highlights des Spiels auf DAZN sehen

Auf DAZN könnt ihr schon kurz nach Spielende die Highlights sämtlicher Bundesliga-Partien Revue passieren lassen - so auch in diesem Fall. Ab 20:30 finden Abonnenten die kommentierten Höhepunkte in der DAZN-Mediathek. Außerdem überträgt DAZN viele Bundesligaspiele live und in voller Länge.

Mit dem Probemonat könnt Ihr DAZN kostenlos testen , danach kostet ein Abo entweder 119,99 pro Jahr oder 11,99 pro Monat . Mehr Informationen dazu findet ihr hier .

1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen: So stellen die beiden Trainer auf

Die Aufstellungen beider Mannschaften findet ihr eine Stunde vor Spielbeginn hier.