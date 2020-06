1899 Hoffenheim vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. – die Übertragung der Bundesliga heute

Top-Spiel in der Bundesliga am Freitag. 1899 Hoffenheim trifft auf RB Leipzig. Wo und wie das Spiel Übertagen wird lest Ihr hier.

Schauplatz ist die PreZero-Arena in Sinsheim. Hier werden am Freitag um 20.30 Uhr 1899 Hoffenheim und RB Leipzig aufeinandertreffen.

Beide Teams konnten am letzten Spieltag nicht das Optimum an Punkten herausholen. Hoffenheim erzielte ein Unentschieden gegen Düsseldorf. Die TSG musste schon ab der neunten Minute in Unterzahl agieren, denn Hübner holte sich eine Rote Karte für eine Tätlichkeit ab. Insgesamt eine umkämpfte Partie, in der es acht Gelbe Karten gab und Hoffenheim bereits in der fünften Minute in Rückstand geriet. Trotzdem konnte sich Hoffenheim nochmal zurückkämpfen und gelangte so zu einem 2:2 Endstand.

Nach dem Spiel trennte sich Hoffenheim von seinem Trainer Alfred Schreuder und wird die restliche Saison mit dem verbleibenden Trainerteam bestreiten.

Auch Leipzig kam nicht über ein Unentschieden gegen Paderborn hinaus. Leipzig ging zwar in der 27. Minute in Führung, musste ab der 43. Minute aber auf einen Spieler verzichten. Upamecano musste nach Gelb-Roter Karte den Platz verlassen. In der Nachspielzeit gelang dem Tabellenschlusslicht aus Ostwestfalen tatsächlich noch der Ausgleich.

Wo das Spiel läuft und was es noch alles zur Partie zu wissen gibt, liefert Goal in diesem Artikel.

1899 Hoffenheim vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertagung der Bundesliga

Die Übertragung der Bundesliga ist für Fans nicht immer einfach zu durchblicken. Die Rechte teilen sich verschiedene TV-Sender und Streaminganbieter. Allen voran sind hier Sky und DAZN zu nennen, aber auch Amazon mischt neuerdings mit. Wo Ihr das Spiel 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig sehen könnt, verrät Euch Goal hier.

1899 Hoffenheim vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM: Läuft das Spiel im TV-Programm?

Vorab ein kleiner Dämpfer für Fußballfans, denn das Spiel wird nicht im TV gezeigt, weder im Pay-TV noch im Free-TV. Sky besitzt zwar die meisten TV-Rechte der Bundesliga und zeigt dementsprechend auch viele Spiele live im TV, nur dieses Mal eben nicht.

Alle, die das Spiel sehen möchten, sollten sich deshalb an DAZN halten. Hier läuft das Spiel allerdings nicht im regulären TV-Programm, sondern im LIVE-STREAM. Auf dem Fernsehbildschirm könnt Ihr das Spiel aber trotzdem sehen, mehr dazu weiter unten.

1899 Hoffenheim vs. RB Leipzig live sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Obwohl das Spiel nicht im TV übertragen wird, gibt es natürlich trotzdem eine Möglichkeit das Spiel live zu sehen. Denn mit dem LIVE-STREAM der Partie seid Ihr nicht nur genauso aktuell dabei, sondern auch flexibler, wo Ihr das Spiel sehen möchtet.

Egal ob zu Hause oder unterwegs, mit dem LIVE-STREAM ist beides möglich. Wann genau das Spiel läuft und wie Ihr das Spiel bei DAZN seht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

1899 Hoffenheim vs. RB Leipzig live sehen: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM bei DAZN

Wer das Spiel live und in voller Länge sehen möchte ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Per LIVE-STREAM gelangt das Match auf Euer Wunschgerät, egal ob Smart-TV, Smartphone, Tablet, Laptop, Spielekonsole oder ähnliches, Ihr habt die Wahl.

Ab 20.15 Uhr beginnt DAZN mit den Vorberichten zum Spiel, bevor dann ab 20.30 Uhr angepfiffen wird. Kommentiert wird das Spiel von Uli Hebel.

Vorberichte: 20:15 Uhr

20:15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Um das Spiel auf DAZN zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement, welches Ihr ganz einfach abschließen könnt. Solltet Ihr noch kein DAZN-Account besitzen, dann könnt Ihr erstmal mit einem Gratismonat starten. Damit gibt es das volle Programm kostenlos, ohne Einschränkungen. Danach besteht die Möglichkeit für 11,99 Euro im Monat ein Monatsabo abzuschließen oder gleich ein ganzes Jahr für 119,99 Euro zu zahlen.

1899 Hoffenheim vs. RB Leipzig live sehen: Auch Amazon ist dabei

Neuerdings können Spiele der Bundesliga auch bei Amazon gesehen werden. Um das Spiel zu sehen ist eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft notwendig, die gibt es für 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr.

1899 Hoffenheim vs. RB Leipzig live sehen: Das Spiel im LIVE-TICKER bei Goal

Neben der Übertragung im LIVE-STREAM gibt es auch eine kostenlose Möglichkeit das Spiel zu verfolgen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal habt Ihr alle wichtigen Informationen zu dem Spiel zwischen Hoffenheim und Leipzig immer im Blick. Außerdem bekommt Ihr dort Statistiken und Analysen zur Begegnung bereitgestellt.

1899 Hoffenheim vs. RB Leipzig live sehen: Alle Highlights auf DAZN

Wer keine Zeit hat das Spiel live zu sehen, sollte sich die Highlights auf DAZN vormerken. Schon 40 Minuten nach Abpfiff des Spiels, werden die besten Szenen als Zusammenfassung gezeigt. Damit seid Ihr bestens unterhalten, ohne das Spiel in voller Länge sehen zu müssen. Um die Highlights zu sehen, benötigt Ihr wieder ein DAZN-Abonnement, aber auch hier könnt Ihr erstmal mit dem Gratismonat starten.

1899 Hoffenheim vs. RB Leipzig live sehen: Die Aufstellungen der Teams

Wen MarcelRapp und Julian Nagelsmann auflaufen lassen, könnt Ihr kurz vor Spielbeginn hier nachlesen.