1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM und Co. – alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Hoffenheim trifft zu Hause auf den 1. FC Köln. Wo LIVE-STREAM, TV-Übertragung, LIVE-TICKER und mehr laufen, findet Ihr in diesem Artikel.

Ausgetragen wird das Spiel am Mittwoch, den 27. Mai in der PreZero-Arena in Sinsheim. Ab 20.30 Uhr rollt der Ball und Ihr könnt mitfiebern, wenn auf den trifft.

Für die Teams aus der Bundesliga geht es hart zur Sache. Die englischen Wochen stehen ins Haus und die Teams müssen jetzt zeigen, wie ausdauernd sie sind. Beide Teams schwächelten zuletzt ein wenig.

Hoffenheim kam beim Tabellenletzten Paderborn nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Zwar erzielten die Hoffenheimer bereits nach vier Minuten das Führungstor, doch konnten sie fünf Minuten später nicht das Gegentor durch Srbeny verteidigen. In der ersten Hälfte waren die Hoffenheimer noch das bessere Team mit mehr, aber ungenutzten Chancen. In der zweiten Hälfte haben dann beide Teams nicht mehr viel zustande bekommen.

Mehr Teams

Auch für den 1. FC Köln lief es am letzten Spieltag nicht optimal. Das Derby gegen Düsseldorf war ein Auf und Ab der Gefühle. Nach 0:1-Rückstand bekamen die Kölner die Möglichkeit per Elfmeter auszugleichen, nutzten ihre Chance jedoch nicht, sondern kassierten auch noch das 0:2. In der Schlussphase konnten die Kölner dann nochmals auftrumpfen und schossen in der 88. Minute durch Modeste und in der 91. Minute durch Cordoba den Ausgleich.

Nach dem letzten Spieltag trennen Hoffenheim und Köln nur noch zwei Punkte und ein Platz in der Tabelle. 36 Punkte für Hoffenheim und 34 Punkte für Köln resultieren in den Plätzen neun und zehn. Für beide Teams heißt es an den verbleibenden Spieltagen fleißig Punkte sammeln, um einen Platz für die zu ergattern.

Goal verrät Euch hier, wann und wie das Spiel zwischen 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Weiter unten seht Ihr die Aufstellung der jeweiligen Mannschaften.

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Alles auf einen Blick

Spieltag: 28. Spieltag,

28. Spieltag, Duell: 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln Datum: 27. Mai

27. Mai Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Wie wird die Bundesliga übertragen?

Wann und wo welches Spiel läuft, ist auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu durchschauen. Deshalb bekommt Ihr in diesem Artikel alle Informationen, die Ihr benötigt, um das Spiel in voller Länge und live zu sehen. Außerdem stehen unten noch Hinweise zu Alternativen, wie den Highlights auf DAZN oder dem Goal LIVE-TICKER.

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Kann man das Spiel heute im TV sehen?

Vorweg: Ja, das geht. Mit dem Pay-TV-Sender Sky steht Euch die Möglichkeit offen, die Bundesliga heute auf Eurem Fernseher im TV-Programm zu sehen. Sky überträgt das Spiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 (HD) und zusätzlich die Konferenz des Spieltages auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Das Spiel live bei Sky sehen

Bereits vor Spielbeginn könnt Ihr Euch auf die Begegnung einstimmen lassen, wenn Sky die Übertragung mit den Vorberichten bereits um 19.30 Uhr einläutet. Das Spiel in ganzer Länge und ohne Unterbrechungen läuft dann ab 20.30 Uhr. Voraussetzung, um das Duell zwischen 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live im TV zu sehen, ist ein Sky-Abonnement. Das bedeutet, Ihr müsst Kunde sein und einen Vertrag mit dem Sender abgeschlossen haben. Möchtet Ihr Kunde werden, dann schaut auf der Webseite von Sky vorbei.

Auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) könnt Ihr dann das Einzelspiel live sehen mit den Kommentaren von Klaus Veltman.

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Die Konferenz live bei Sky sehen

Die Konferenz am Mittwoch wird auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) übertragen. Die Zeiten sind identisch mit den Einzelspielen, also ab 19.30 Uhr Vorberichte und ab 20.30 Uhr Anstoß. Übertragen werden neben dem Spiel Hoffenheim vs. Köln folgende Partien:

Düsseldorf vs. Schalke

vs. Mainz

Augsburg vs. Paderborn

Moderiert wird die Konferenzschaltung von Esther Sedlaczek.

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Sky bietet neben der TV-Übertragung auch noch die Möglichkeit, das Spiel über die Sky Go App zu sehen oder über das Sky Ticket zu sehen. Beide Optionen bringen Euch den LIVE-STREAM des Spiels direkt auf Euer Wunschgerät.

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Mit der Sky Go App den LIVE-STREAM sehen

Solltet Ihr bereits Sky-Kunde sein, dann könnt Ihr das Spiel in der Sky Go App sehen. Der Zugang der App ist kostenlos für Sky-Abonnenten. Dadurch könnt Ihr die Inhalte, die normalerweise auf Eurem TV laufen, auf Eure mobilen Geräte holen. Die App kann für Smartphones, Tablets, PCs und Macs heruntergeladen werden. Die Anstoßzeiten sind natürlich identisch mit der TV-Übertragung.

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Das Sky Ticket ist die Alternative, die ohne langfristiges Abonnement verfügbar ist, denn das Ticket kann monatlich gekündigt werden. Ihr könnt einfach das für Euch passende Ticket auswählen und loslegen. Zurzeit bietet Sky noch das End of Season Ticket an. Damit bekommt Ihr die restliche Saison live zu sehen und zahlt nur 39,99 Euro.

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Die Highlights auf DAZN erleben

DAZN bietet dieses Spiel zwar nicht in voller Länge an, dennoch werden hier Sportfans auch fündig. Mit den Highlights zu jeder Bundesligapartie bekommt Ihr eine Zusammenfassung aller sehenswerten Szenen, so auch zu der Begegnung 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln.

40 Minuten, nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, könnt Ihr die Highlights auf DAZN sehen. Dazu benötigt Ihr nur einen Account. Das Beste: Ihr könnt erstmal mit einem Gratismonat starten und geht somit keine Verpflichtungen ein. Nach diesem Gratismonat könnt Ihr ein vollwertiges Abo abschließen. Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro für ein ganzes Jahr. Das Monatsabo bietet Euch mehr Flexibilität und mit dem Jahresabo spart Ihr Geld.

Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Probemonat

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Mit dem LIVE-TICKER von Goal immer aktuell

Zusätzlich zu den genannten Möglichkeiten, das Spiel zu sehen, wäre da noch der LIVE-TICKER von Goal zur Partie Hoffenheim vs Köln. Mit diesem seid Ihr stets auf dem neuesten Stand und könnt das Spielgeschehen live mitverfolgen. Der LIVE-TICKER bietet sich auch prima als Ergänzung zum LIVE-STREAM an, um zusätzliche Infos, wie Analysen und Statistiken zu erhalten. Das Angebot ist völlig kostenfrei.

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live: Die Optionen im Überblick