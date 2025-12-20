Am heutigen Samstag, 20. Dezember, treffen am 19. Spieltag der 3. Liga der TSV 1860 München und der SC Verl aufeinander. Gespielt wird im Stadion an der Grünwalder Straße in München, der Anstoß erfolgt um 16.30 Uhr.

1860 München vs. SC Verl heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga live?

Während einige Spiele der 3. Liga heute live im Free-TV übertragen werden, ist die beim Duell der Sechziger und Verl nicht der Fall. Diese Partie könnt Ihr nur bei MagentaSport verfolgen. 15 Minuten vor Anpfiff beginnt der Dienst der Telekom mit den Vorberichten, moderiert von Simon Köpfer. Das Spiel wird von Franz Büchner kommentiert.

Anstoßzeit 1860 München gegen SC Verl

1860 München vs. SC Verl: Aufstellungen

1860 Munich vs SC Verl Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kauczinski Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Strobl

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über 1860 München

1860 München hat bisher in 18 Spielen 30 Punkte geholt und liegt somit auf Rang sieben der 3. Liga. Der heutige Gegner auf dem Relegationsplatz ist jedoch nur zwei Zähler entfernt, Duisburg auf Platz zwei auch nur drei. Die Löwen befinden sich also wieder im Rennen um die Aufstiegsplätze.

Und das vor allem dank der starken Ausbeute in den letzten Spielen. Nach der 0:4-Klatsche gegen Jahn Regensburg konnte die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski die nächsten vier Spiele für sich entscheiden. Letzte Woche besiegte man den FC Ingolstadt mit 2:1. Allerdings sah Kevin Volland die Gelb-Rote Karte und wird heute fehlen.

Getty Images

News über SC Verl

Der SC Verl steht, wie schon erwähnt, mit 32 Punkten aus 18 Spielen auf Relegationsplatz drei. Nur drei Punkte fehlen auf Spitzenreiter Energie Cottbus, allerdings trennen auch nur vier Zähler den Sportclub von Platz zehn.

Zuletzt gab es für die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl zwei Unentschieden in Folge. Einem enttäuschenden 2:2 bei Havelse folgte letzten Samstag zuhause ein 0:0 gegen Rot-Weiss Essen.

Getty Images

1860 München vs. SC Verl: Die Tabellen

