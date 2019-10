1860 München vs. SpVgg Unterhaching: Toto Pokal live in TV und LIVE-STREAM sehen - alles zur Übertragung

Im bayerischen Toto Pokal trifft der TSV 1860 München auf die SpVgg Unterhaching. Goal verrät, wo das Derby heute live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Im bayerischen Toto Pokal stehen bereits die Viertelfinalspiele auf dem Programm: Dabei kommt es zu einem echten Kracher, denn erwartet am Freitag um 19.30 Uhr die SpVgg Unterhaching zum Derby.

Beide Mannschaften sind in der zuhause, haben aber in dieser Saison noch nicht gegeneinander gespielt. Unterhaching führt die Tabelle sensationell an, die Löwen liegen im Mittelfeld der Tabelle.

Im Pokal wollen die beiden Vertreter natürlich ebenfalls weit kommen, die Würzburger Kickers sind der einzig verbliebene Drittligist im Wettbewerb. 60 warf zuletzt den TSV 1865 Dachau nach Elfmeterschießen aus dem Rennen, nachdem man in der Runde zuvor den Landesligisten TV Aiglsbach mit 11:1 abschoss.

Unterhaching musste in seinem Achtelfinale lange zittern, am Ende stand aber ein 3:2-Erfolg über Türkgücü Ataspor München.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching im Toto Pokal live sehen: Goal liefert alle Informationen, wo die vollen 90 Minuten heute live in TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem warten hier um 18.30 Uhr die Aufstellungen.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching: Der Toto Pokal auf einen Blick

Viertelfinale 1860 München vs. SpVgg Unterhaching Datum, Uhrzeit Freitag, 11. Oktober 2019 | 19.30 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer 21.272 Plätze

1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute live im TV sehen

Es ist eine echte Überraschung und gleichzeitig eine Neuheit: 1860 München vs. SpVgg Unterhaching im bayerischen Toto Pokal wird als erstes Viertelfinale überhaupt heute live im Free-TV gezeigt / übertragen. Goal verrät Euch in diesem Abschnitt, wo und sagt Euch, ob Ihr auch im Pay-TV die vollen 90 Minuten sehen könnt.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching bei Sport1 heute live im Free-TV sehen

Sport1 zeigt / überträgt die Begegnung der Löwen gegen die Unterhachinger heute Abend live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Das Duell der beiden Drittligisten könnt Ihr also live, kostenlos und in voller Länge verfolgen.

Erstmals läuft damit ein Viertelfinale des bayerischen Toto Pokals im Free-TV. Ab 19.15 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel an der Grünwalder Straße, um 19.30 Uhr ertönt dann der Anpfiff.

Das Free-TV zeigt mit der Übertragung auch, dass der Pokalwettbewerb des Freistaats Bayern immer wichtiger wird. "Das Interesse am Toto-Pokal-Wettbewerb durch das attraktive Teilnehmerfeld ist in den vergangenen Jahren weiter kontinuierlich gestiegen. Dass jetzt bereits ein Viertelfinale live auf SPORT1 zu sehen ist, unterstreicht die große Strahlkraft des Wettbewerbs, der auch jetzt im Viertelfinale wieder interessante Begegnungen bietet, wenn ich beispielsweise auch an das unterfränkische Duell zwischen Aschaffenburg und Schweinfurt denke", erklärte BFV-Verbandsspielleiter Josef Janker.

Die vollen 90 Minuten wollt Ihr jedoch nicht live bei Sport1 sehen? Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr, ob 1860 vs. Unterhaching auch anderswo live übertragen wird.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute live bei MagentaSport sehen - geht das?

MagentaSport zeigt / überträgt in der Regel alle Spiele der 3. Liga live im deutschen Fernsehen - wenn auch im Pay-TV. Der hauseigene Sportsender der Telekom überträgt alle 380 Partien der 3. Liga live im TV. Doch was heißt das für den Toto Pokal, wenn sich dort zwei Drittligisten gegenüber stehen?

Schlechte Nachrichten: Die vollen 90 Minuten im Toto Pokal zwischen 1860 und Unterhaching kommen nicht live bei MagentaSport, denn die Rechte gelten ausschließlich für die Liga. Damit bleibt der Bildschirm bei allen Kunden des Telekom-Senders schwarz.

Ihr wollt dennoch die 3. Liga in Zukunft live sehen?

1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

1860 München vs. SpVgg Unterhaching kommt heute live im deutschen Fernsehen, soweit wisst Ihr Bescheid. Doch es gibt auch eine Alternative, mit der Ihr die vollen 90 Minuten heute im LIVE-STREAM anschauen könnt.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute im LIVE-STREAM von Sport1 sehen

Das Duell der beiden Drittligisten im Toto Pokal kommt heute live im Stream von sport1.de. Da sich der Ismaninger TV-Sender die Rechte am Toto Pokal gesichert hat und die TV-Übertragung zum bayerischen Derby dort ausgestrahlt wird, kommen die vollen 90 Minuten auch live im Stream des Senders. Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

Wie auch im TV beginnen die Vorberichte im Netz um 19.15 Uhr, ehe dann um 19.30 Uhr die Partie angepfiffen wird. Im LIVE-STREAM seht Ihr das gleiche Bild wie im TV und hört auch den gleichen Kommentator.

Der Pokal hat seine eigenen Regeln, das ist längst bekannt. An dieser Stelle erfahrt Ihr, mit welchen Startaufstellungen beide Teams das Duell angehen.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching: Die Bilanz

1860 München (wettbewerbsübergreifend 13 Duelle) SpVgg Unterhaching 4 Siege 5 4 Remis 4 5 Niederlagen 4 22 Erzielte Tore 15

