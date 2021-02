1860 München gegen Hansa Rostock: Die 3. Liga zum Nachlesen im TICKER

Verfolgerduell in der 3. Liga: 1860 München gegen Hansa Rostock. Goal hat die komplette Begegnung am Samstagnachmittag im TICKER begleitet.

In der 3. Liga kam es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen 1860 München (4.) und Hansa Rostock (3.). In der Tabelle trennten die beiden Kontrahenten lediglich ein Punkt.

Während die Rostocker ihre Erfolgsserie von fünf Siegen ausbauen mochten und somit den FC Ingolstadt (2.) überholen konnten, wollten die Münchner nach der 0:1-Niederlage gegen den FSV Zwickau die nächsten drei Punkte einfahren und sich auf den Relegationsplatz vorschieben.

Goal hat die Begegnung in voller Länge im TICKER begleitet und Euch detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen geliefert. Hier gibt es die 90 Minuten zum Nachlesen!

1860 München gegen Hansa Rostock ENDERGEBNIS: 0:0 Tore - Aufstellung von 1860 München Hiller - Steinhart, Salger, Erdmann, Willsch - Wein - Neudecker, Dressel, Bankadi - Lex, Mölders Aufstellung von Hansa Rostock Kolke - Neidhart, Sonnenberg, Roßbach, Scherff - Rother, Bahn - Omladic, Rhein, Türpitz - Verhoek Gelbe Karten Wein (20.), Sonnenberg (27.), Verhoek (28.), Neudecker (30.), Scherff (53.) Gelb-Rote Karte Verhoek (48.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

nach Ende | In einer über weite Strecken ereignislosen Partie hatten die Hausherren die besseren Gelegenheiten. Im ersten Durchgang war Stephan Salger dem Führungstreffer für die Löwen sehr nah, als er aus fünf Metern die Latte traf. Viel mehr passierte nicht. Kurz nach dem Seitenwechsel handelte sich John Verhoek seine zweite Gelbe Karte ein und musste vorzeitig duschen gehen. Im Anschluss daran agierte Hansa nur noch aus der Defensive heraus. Mit Erfolg, denn Hansa konnte nur zwei weitere Torchancen vorweisen. In der 54. Minute schoss Sascha Mölders nur knapp über den Querbalken und in der 82. Minute vereitelte Markus Kolke mit einer überragenden Parade den Rückstand.

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+3 | Schluss in München! Auch nach 90 Minuten steht es zwischen dem TSV 1860 München und Hansa Rostock 0:0.

90. | Phillipp Steinhart holt auf der linken Seite noch einmal eine Ecke heraus. Die kommt scharf auf den ersten Pfosten, wo Markus Kolke die Kugel abwehren, aber nicht festhalten kann. Ein Teamkollege eilt ihm zur Hilfe und schlägt das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: WECHSEL

89. | Auswechslung bei TSV 1860 München: Stefan Lex, Einwechslung bei TSV 1860 München: Lorenz Knöferl

85. | Der TSV ist weiter bemüht, sich die spielentscheidende Chance zu erspielen, doch Hansa ist in der Defensive sehr abgeklärt und macht die Räume sehr eng.

82. | Kolke hält das Remis fest! Stefan Lex flankt aus der linken Strafraumhälfte halbhoch vor den Kasten, wo am zweiten Pfosten Sascha Mölders aus fünf Metern einen knallharten Schuss aus der Drehung ablässt. Mölders will schon jubeln, doch mit einer überragenden Parade entschärft Markus Kolke die Situation.

82‘ | #KOLKE! Die Krake fährt die Arme hier wieder blitzschnell aus! #Mölders aus der Drehung, unsere Nummer 1 ist unten und pariert glänzend! #hansa #3liga #M60FCH — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) February 13, 2021

80. | Bevor die Schlussphase beginnt, hat Jens Härtel sein Wechselkontingent nun aufgebraucht.

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: WECHSEL

79. | Auswechslung bei Hansa Rostock: Nik Omladic, Einwechslung bei Hansa Rostock: Manuel Farrona-Pulido

79. | Auswechslung bei Hansa Rostock: Simon Rhein, Einwechslung bei Hansa Rostock: Oliver Daedlow

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: WECHSEL

75. | Auswechslung bei TSV 1860 München: Richard Neudecker, Einwechslung bei TSV 1860 München: Fabian Greilinger

73. | Vor allzu große Probleme wird die Hintermannschaft von Rostock derzeit nicht gestellt. Es fehlt den Hausherren an Ideen, wie die Gäste im letzten Drittel geknackt werden können. Die hohen Hereingaben kommen bisher zu ungenau in die Box.

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: WECHSEL

71. | Auswechslung bei Hansa Rostock: Björn Rother, Einwechslung bei Hansa Rostock: Tobias Schwede

66. | Rostock zieht sich weit zurück und konzentriert sich auf die Verteidigung. Nur noch selten wird der Vorwärtsgang eingeschaltet.

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: WECHSEL

64. | Auswechslung bei Hansa Rostock: Philip Türpitz, Einwechslung bei Hansa Rostock: Pascal Breier

64. | Auswechslung bei TSV 1860 München: Dennis Dressel, Einwechslung bei TSV 1860 München: Erik Tallig

63. | An der Seitenlinie ist reger Betrieb. Auf beiden Seiten kommt gleich frisches Personal.

60. | Die Überlegenheit der Hausherren bringt der Köllner-Elf zu wenig Ertrag. So haben die richtig guten Torchancen weiterhin Seltenheitswert.

56. | Der TSV spielt die Überzahl gut aus, denn die Partie findet zum größten Teil in der Hälfte der Gäste statt. Hansa bekommt kaum die Möglichkeit sich zu befreien.

54. | Ein wunderschöner Flugball von Richard Neudecker aus hablinker Position erreicht Sascha Mölders an der Fünfmeterraumecke. Aus der Drehung zieht der Stürmer ab, dessen Schuss nur haarscharf über die Latte fliegt.

54‘ | #MÖLDERS! Plötzlich taucht er nach einem Freistoß vor #Kolke auf, hämmert das Leder per Volley aber über den Kasten. #hansa #3liga #M60FCH — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) February 13, 2021

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

53. | Auf der rechten Außenbahn tankt sich Merveille Biankadi durch, doch Lucas Scherff unterbindet den Angriff. Dabei geht er etwas zu hart zu Werke und bekommt die Gelbe Karte.

49. | Was für ein bitterer Start in die zweite Hälfte für die Gäste, die nun noch knapp 40 Minuten in Unterzahl zu absolvieren haben.

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: GELB-ROTE KARTE

48. | In der gegnerischen Hälfte kommt John Verhoek gegen Daniel Wein deutlich zu spät. Der Rostocker ist bereits verwarnt und muss vorzeitig in die Kabine.

48‘ | Und die zweite Hälfte beginnt alles andere als optimal: #Verhoek kommt zu spät, sieht gelb und muss mit gelb-rot vom Platz. Mist. #hansa #3liga #M60FCH — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) February 13, 2021

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: WECHSEL

46. | Auswechslung bei Hansa Rostock: Sven Sonnenberg, Einwechslung bei Hansa Rostock: Jan Löhmannsröben

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HÄLFTE

46. Weiter geht's! Hat der zweite Durchgang mehr zu bieten, als die ersten 45 Minuten?

Halbzeit | Nach den ersten 45 Minuten steht es im Topspiel der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und Hansa Rostock 0:0. Die Hausherren erwischten den etwas besseren Start, kamen aber nicht zu klaren Torchancen. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Begegnung ausgeglichener, doch Torraumszene waren Mangelware. Die beste Chance im ersten Durchgang hatte Stephan Salger, der in der 23. Minute die Latte traf.

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. | Dann geht es in die Pause.

43. | Merveille Biankadi schießt Lucas Scherff in der rechten Strafraumhälfte aus kurzer Distanz an den Arm. Die Löwen fordern einen Elfmeter, doch der Referee lässt weiterlaufen - zu Recht.

41‘ | Aufregung im FCH-Strafraum: Nach einem Freistoß wollen die #Löwen ein Handspiel erkannt haben - aber die Pfeife bleibt stumm. #hansa #3liga #M60FCH — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) February 13, 2021

40. | Fünf Minuten sind noch auf der Uhr. Wer zeigt sich nochmal im gegnerischen Strafraum?

38. | Nach einer Hereingabe von der rechten Seite wird im Hansa-Strafraum ein wenig Ping-Pong gespielt. Schließlich kommt Stefan Lex zum Kopfball, doch der geht zwei Meter am rechten Pfosten vorbei.

34. | Es bleibt dabei: Die Teams sind bemüht sich Chancen zu erspielen, doch die kompakten Hintermannschaften lassen kaum etwas zu. In den Strafräumen kommt es kaum zu Highlight-Szenen.

31. | Die Partie ist nun etwas zerfahren. Viele Fouls im Mittelfeld lassen die Begegnung immer wieder pausieren.

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: GELBE KARTEN

30. | Richard Neudecker hält seinen Fuß drauf und holt sich ebenfalls eine Gelbe Karte ab.

28. | John Verhoek sagt Schiedsrichter Jonas Weickenmeier lautstark seine Meinung. Der zückt dafür die Gelbe Karte.

27. | Da langt Sven Sonnenberg gegen Stefan Lex ordentlich zu. Ergebnis: Gelbe Karte.

23. | Latte! Vom linken Flügel bringt Phillipp Steinhart eine butterweiche Hereingabe auf den ersten Pfosten. Stephan Salger kommt dort aus fünf Metern zum Abschluss, aber die Pille knallt gegen den Querbalken. Die beste Gelegenheit bisher!

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

20. | Daniel Wein kommt mit gegen Bentley Bahn klar zu spät und sieht den gelben Karton völlig zu Recht.

18. | Das Spiel findet mittlerweile viel zwischen den Strafräumen statt. In der Offensive fehlt es beiden Mannschaften an Durchschlagskraft. Nennenswerte Torchancen bleiben daher weiter aus.

15. | Mit einer hohen Flanke aus dem linken Halbfeld wird in der Box Sascha Mölders gesucht. Hansa-Schnapper Markus Kolke springt aber höher als der Angreifer und fängt das Leder ab.

12. | Stefan Lex spielt einen starken Pass in die Schnittstelle auf Sascha Mölders in zentraler Position. Mit einer brillanten Grätsche kann Nico Neidhart die Situation jedoch im letzten Moment in schärfen. Sascha Mölders bleibt nach der Aktion kurz liegen, kann aber ohne Pause weitermachen.

8. | Das ist bisher ein guter Auftritt der Löwen. Die Köllner-Elf wirkt frischer und lässt durch ihre kompakte Spielweise die Gäste kaum ins Spiel kommen. Beim Pass in das letzte Drittel fehlt es im Angriffsspiel aber noch an der Präzision.

5. | Da hat der TSV fast freie Bahn! Sascha Mölders verlängert einen langen Ball aus der eigenen Hälfte in die Spitze auf Merveille Biankadi. Der hat aber Probleme bei der Ballmitnahme, weshalb Lucas Scherff die entscheidenden Meter aufholt und den Schussversuch aus halblinker Position zur Ecke abblockt.

3. | Von der linken Seite bringt Daniel Wein eine erste Ecke in den Hansa-Strafraum. Stephan Salger kommt an die die Kugel, aber köpft ein gutes Stück links am Tor vorbei.

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1. | Der Ball rollt im Stadion an der Grünwalder Straße! Welches Team erwischt den besseren Start?

vor Beginn | In wenigen Minuten kommen die Mannschaften auf den Rasen. Insgesamt fünfmal trafen die Vereine seit 2018 in der 3. Liga aufeinander. Keine der Partien konnten die Münchner Löwen für sich entscheiden. Dreimal gewannen die Rostocker und zweimal gab es ein Remis.

vor Beginn | Insgesamt trat die Elf von Jens Härtel in den vergangenen Wochen gut auf. Seit fünf Spielen ist der FCH ungeschlagen. Im Vergleich zur Vorwoche tauscht der Übungsleiter auf vier Positionen das Personal: Für Julian Riedel (Adduktorenprobleme), Lion Lauberbach (unbekannt), Manuel Farrona-Pulido und Jan Löhmannsröben (beide Bank) stehen Damian Roßbach, Björn Rother, Philip Türpitz und Nik Omladic auf dem Rasen.



vor Beginn | Hansa Rostock hatte zuletzt ebenfalls mit Spielausfällen zu kämpfen. Die Partie gegen den KFC Uerdingen und das Nachholspiel gegen den VfB Lübeck vom 19. Spieltag fielen aus. Am vergangenen Wochenende wurde jedoch gespielt: Durch einen Last-Minute-Treffer von Philipp Türpitz besiegte die Kogge den SV Verl mit 3:2 nach 0:2-Rückstand.

vor Beginn | Für den heutigen Nachmittag erwartet der 1860-Coach eine Begegnung auf Augenhöhe: "Wir stellen die beste Offensive und die zweitbeste Defensive. Wieso sollen wir also nicht die drei Punkte holen?" Im Vergleich zur Niederlage gegen den FSV Zwickau nimmt Michael Köllner an seiner Startformation keinerlei Veränderungen vor.

vor Beginn | Für den TSV endete mit einer 0:1-Niederlage gegen den FSV Zwickau vor zwei Wochen eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. Am vergangenen Wochenende musste das Team von Michael Köllner zwangsweise pausieren, da der Platz beim VfB Lübeck nicht bespielbar war.

vor Beginn | Die Hausherren stehen mit 37 Punkten auf dem 4. Platz in der Tabelle. Damit sind sie den Gästen von der Ostsee dicht auf den Fersen, die nur einen Punkt mehr auf dem Konto haben - jedoch auch ein Spiel weniger absolvierten. Hansa darf zudem auf den 2. Rang schielen, denn mit einem Sieg würden sie mit dem FC Ingolstadt gleichziehen - bei besserem Torverhältnis.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 24. Spieltages zwischen 1860 München und Hansa Rostock.

1860 München gegen Hansa Rostock: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Das ist die Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Steinhart, Salger, Erdmann, Willsch - Wein - Neudecker, Dressel, Bankadi - Lex, Mölders

Hansa Rostock setzt auf folgende Aufstellung:

Kolke - Neidhart, Sonnenberg, Roßbach, Scherff - Rother, Bahn - Omladic, Rhein, Türpitz - Verhoek

1860 München gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

1860 München gegen Hansa Rostock heute ... im TV BR, NDR und MagentaSport im LIVE-STREAM br.de, ndr.de und Magenta Sport LIVE-TICKER Goal

In der 3. Liga wird heute der 24. Spieltag ausgetragen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo die Begegnung zwischen 1860 München und Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist. Zudem verraten wir Euch, welche Voraussetzungen Ihr erfüllen müsst, um auf die Übertragungen zugreifen zu können.

Bild: Getty Images

1860 München gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER: Die Begegnung in der Übersicht