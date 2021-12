1860 München vs. 1. FC Magdeburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights – die Übertragung der 3. Liga heute

Am Wochenende geht der 18. Spieltag in der 3. Liga über die Bühne. Hierbei kommt es am Samstag um 14.00 Uhr zum Traditionsduell 1860 München gegen 1. FC Magdeburg. Der Spitzenreiter gastiert beim Elften, wobei die Kontrahenten 34 und 23 Zähler mitnahmen. Zudem bestreiten die Gäste Mitte Dezember ein Nachholspiel in Zwickau.

1860 München holte am 30. November ein Meisterschaftsspiel gegen Waldhof Mannheim nach und unterlag zuhause mit 1:3. Damit erlebte das Team von Michael Köllner die zweite Niederlage binnen vier Drittliga-Partien. Nach einem weiteren 1:3 in Osnabrück gelangen den Löwen zunächst zwei Siege gegen Duisburg und Havelse.

Die von Christian Titz betreuten Gäste entschieden hingegen fünf ihrer letzten sechs Liga-Auftritte für sich. Nach dem einzigen Punktverlust seit Anfang Oktober, einer Niederlage bei Viktoria Köln, kehrte der Tabellenführer sofort in die Erfolgsspur zurück. Hierbei setzte sich der 1. FC Magdeburg zuhause sowohl gegen Verl als auch gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 durch. In der 3. Liga 2020/2021 holte 1860 gegen Magdeburg ein Heimremis und einen Auswärtserfolg.

Heute um 14.00 Uhr kommt es in der 3. Liga zur Partie 1860 München vs. 1. FC Magdeburg. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

1860 München vs. 1. FC Magdeburg live: Die Eckdaten zum Spiel in der 3. Liga

Spiel: 1860 München vs. 1. FC Magdeburg Datum: Samstag, 4. Dezember 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Drittsender der ARD halten Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga. Deshalb senden sie an jedem Spieltag einige der Matches, die samstags um 14.00 Uhr über die Bühne gehen, im Free-TV. Doch trifft das auch auf die Übertragung des Traditionsduells 1860 München vs. 1. FC Magdeburg zu?

1860 München – 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV sehen: So geht's

GOAL hat hinsichtlich der Begegnung zwischen den Löwen und den Sachsen-Anhaltinern erfreuliche Neuigkeiten für Euch. Und zwar könnt Ihr die Begegnung 1860 gegen Magdeburg im Free-TV mitverfolgen. Die Mannschaften und deren Herkünfte bestimmen, welche Drittkanäle des Ersten ein Spiel ausstrahlen. Daher zeichnen sich in diesem Fall der BR und der MDR hierfür verantwortlich. Beide Sender übertragen das Match außerdem in HD. Doch notiert Euch die wichtigsten Infos dazu:

Sender: BR (HD), MDR (HD)

BR (HD), MDR (HD) Vorberichte ab: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Dominik Vischer

Dominik Vischer Kommentator: Philipp Eger

Dank der Tatsache, dass Ihr die Drittliga-Begegnung 1860 München vs. 1. FC Magdeburg völlig kostenfrei anschauen könnt, benötigt Ihr kein Abonnement. Dasselbe gilt heute ab 14.00 Uhr für das Spiel 1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln, das Euch der SR (HD) sowie der SWR (HD) und WDR (HD) ins Haus liefern.

1860 München vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV bei Magenta Sport

Überdies habt Ihr die Möglichkeit, Euch das Traditionsduell 1860 München gegen 1. FC Magdeburg bei Magenta Sport anzusehen. Hierfür benötigt Ihr jedoch ein Abonnement, wobei Ihr Euch für einen Monats- oder einen Jahresdeal entscheiden könnt. Die Preise hängen nicht ausschließlich von der Vertragsdauer, sondern ebenso von Eurem Telekom-Status ab. Kunden müssen jeweils 9,95 Euro oder rund 60 Euro auf den Tisch legen. Bei der zweitgenannten Option müsst Ihr monatlich fünf Euro weniger berappen. Für alle anderen kosten die Abos 16,95 Euro respektive ungefähr 120 Euro. Dabei spart Ihr bei einem Jahresvertrag circa sieben Euro pro Monat. Auf der Webseite des Bezahlanbieters steht alles Wissenswerte zu den Paketen.

Als Abonnenten bei Magenta Sport könnt Ihr unter anderem alle Begegnungen der 3. Liga als Einzelspiele mitverfolgen. Zusätzlich steht samstags um 14.00 Uhr eine Konferenz zur Auswahl. 1860 – Magdeburg und Kaiserslautern – Viktoria Köln sind zwei der Matches, die heute zu dieser Zeit beginnen. Außerdem stehen die Duelle Meppen – Braunschweig, Verl – BVB II, Halle – Würzburg sowie Viktoria Berlin – Türkgücü auf dem Programm. Nachfolgend findet Ihr aber die Eckdaten zur Übertragung des Duells zwischen den Löwen und dem FCM:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Sascha Bandermann

1860 München – 1. FC Magdeburg heute im LIVE-STREAM sehen

LIVE-STREAMS stellen eine immer beliebtere Option dar und Ihr liegt diesbezüglich auch bei Magenta Sport goldrichtig. Denn: Der Bezahlanbieter überträgt sämtliche Sportereignisse überdies im Internet. Dank einer Zusammenarbeit mit OneFootball könnt Ihr die Drittliga-Partien selbst ohne Abonnement mitverfolgen. Die Voraussetzungen dafür sind, dass Ihr die App der Fußball-Plattform installiert und 2,99 Euro bezahlt.

Außerdem könnt Ihr es im Fall des Matches 1860 München vs. 1. FC Magdeburg auch völlig kostenlos angehen. Das liegt an der Tatsache, dass der BR sowie der MDR das Traditionsduell ebenfalls ausstrahlen. Hierbei bieten alle Drittsender der ARD rund um die Uhr einen Live-Stream an.

1860 München vs. 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Dann kann es vorkommen, dass Euch das Internet einen Strich durch die Rechnung macht oder dass Ihr nicht genug Zeit habt. Insbesondere in diesen Fällen hilft Euch GOAL weiter, denn wir bieten Euch einen LIVE-TICKER an. Damit bleibt Ihr zu sämtlichen Treffern, Torchancen, Gelben sowie Roten Karten und Wechseln auf dem neuesten Stand. Ihr müsst hierfür nicht ständig auf den Bildschirm schauen, denn wir senden Euch während des gesamten Drittliga-Spiels 1860 vs. Magdeburg Push-Nachrichten.

1860 München gegen 1. FC Magdeburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im Free-TV: BR / MDR Im LIVE-STREAM: br.de / mdr.de / Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1860 München vs. 1. FC Magdeburg: Die Aufstellungen zur 3. Liga

GOAL informiert Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.