17-jähriges Nachwuchstalent Karim Adeyemi: FC Barcelona bot angeblich 15 Millionen Euro

Das Interesse des FC Barcelona an Nachwuchstalent Karim Adeyemi wird offenbar konkret. So soll Barca nun mit einem ersten Angebot gescheitert sein.

Der soll mit einer ersten Offerte für den siebenfachen deutschen U17-Nationalspieler Karim Adeyemi gescheitert sein. Nach Informationen von transfermarkt.de boten die Katalanen rund 15 Millionen Euro für den 17-Jährigen vom FC Liefering.

Demnach will der spanische Meister, der bereits seit Längerem Interesse an Adeyemi hat, den Spieler bereits im Winter verpflichten. Man sei in den Gesprächen "trotz der Zurückweisung des ersten Angebots angeblich sehr weit".

Karim Adeyemi: Gewinner der goldenen Fritz-Walter-Medaille 2019

Im September wurde Adeyemi die goldene Fritz-Walter-Medaille für herausragende Nachwuchsspieler verliehen. Neben dem FC Barcelona sind offenbar auch der sowie der an einer Verpflichtung interessiert.

Der aus der Nachwuchsabteilung des FC Bayern stammende Stürmer ist aktuell von RB Salzburg an den österreichischen Zweitligisten Liefering ausgeliehen. In Salzburg läuft sein Vertrag noch bis 2021.