160 Sekunden nach Einwechslung: Serge Gnabry erleidet bei Debakel des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt wohl Muskelverletzung

Beim 1:5-Debakel des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt hat sich Serge Gnabry kurz nach seiner Einwechslung verletzt.

WAS IST PASSIERT? Serge Gnabry hat sich bei der 1:5-Niederlage des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt offenbar eine Muskelverletzung zugezogen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Flügelspieler verletzte sich ohne größere Fremdeinwirkung nur 160 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 66. Minute mutmaßlich am Oberschenkel.

Nach kurzer Behandlung auf dem Platz wurde Gnabry zur 71. Minute wieder ausgewechselt. Für ihn kam Jamal Musiala nach überstandener Verletzung ins Spiel.

WIE GEHT ES WEITER? Gnabry kommt seit Wochen nicht über die Reservistenrolle beim deutschen Rekordmeister hinaus. In der laufenden Spielzeit stand der 28-Jährige nur 451 Minuten in elf Einsätze für die Bayern auf dem Platz.