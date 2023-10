14 Millionen Euro weniger als bei Atlético Madrid: Barça-Boss bestätigt Mini-Gehalt von João Félix

Stürmer João Félix verzichtet bei seinem Leihklub FC Barcelona auf weite Teile seines Gehalts.

WAS IST PASSIERT? João Félix hat drastische Maßnahmen getroffen, um seine Leihe von Atlético Madrid zum FC Barcelona zu ermöglichen.

Wie Barça-Vizepräsident Eduard Romeu bestätigte, verzichtet der Portugiese auf jede Menge Geld.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist wahr. João Félix hat sein Gehalt reduziert, um zu kommen", sagte Romeu bei L'Esportiu und enthüllte kurzerhand die Summe: "Es sind 400.000 Euro."

WAS IST DER HINTERGRUND? Schon zuvor kursierte eine ähnliche Summe in den Medien. Bei seinem Stammklub Atlético stehen Félix dem Vernehmen nach 14,5 Millionen Euro jährlich zu. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2029.

Der Deal war im Sommer erst am Deadline Day zustande gekommen, nachdem Félix bei Atlético in Ungnade gefallen war.

WIE GEHT ES WEITER? Barcelona besitzt keine Kaufoption für Félix. Dass die Katalanen nach der Saison eine feste Verpflichtung in Erwägung ziehen, hofft Romeu aber dennoch. Das würde schließlich bedeuten, dass der Portugiese weiter überzeugen würde.

In bislang acht Pflichtspielen erzielte Félix drei Tore und legte drei weitere auf.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images