115 Kilo Kokain: Ex-Bundesligaprofi Dusan Petkovic bei Drogenrazzia festgenommen

Bei einer Drogenrazzia in Amsterdam wurden 115 Kilo Kokain sichergestellt. Mit unter den Festgenommenen: Ex-Bundesliga-Profi Dusan Petkovic.

WAS IST PASSIERT? Bei einer Drogenrazzia in Amsterdam wurde der Ex-Bundesligaprofi Dusan Petkovic festgenommen. Insgesamt 115 Kilo Kokain wurde sicher gestellt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die niederländische Staatsanwaltschaft teilte mit, dass Europol in Zusammenarbeit mit der serbischen Polizei einen große Drogenring hochnehmen konnte. Acht Personen wurden festgenommen, unter ihnen laut der serbischen Zeitung Blic Dusan Petkovic, der in der Bundesliga zwischen 2001 und 2003 für den VfL Wolfsburg und 1.FC Nürnberg auflief. Die Gruppe soll einen Kokain-Transport von Südamerika nach Rotterdam mitorganisiert haben und auch für den Weitertransport nach Belgien verantwortlich sein. Der 48-Jährige Petkovic ist derzeit Sportdirektor beim serbischen Verein OFK Belgrad, eine Stellungnahme von Seiten des Vereins gibt es noch nicht.

WIE GEHT ES WEITER? Petkovic und die sieben weiteren festgenommenen Personen werden aufgrund der unerlaubten Herstellung und des Vertriebs von Betäubungsmitteln verdächtigt. Die Ermittlungen dauern momentan noch an.

