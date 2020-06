1. FC Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER

Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Saarbrücken und Bayer Leverkusen. Hier gibt es die komplette Partie im LIVE-TICKER.

Das Halbfinale im steht an: Der 1. FC Saarbrücken gegen . Anpfiff der Partie in Völklingen ist heute um 20.45 Uhr. Hier gibt's das ganze Duell im LIVE-TICKER - natürlich völlig kostenlos.

Wer das Duell lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung von Saarbrücken gegen Leverkusen.

1. FC Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen Anpfiff: 20.45 Uhr Tore: - Aufstellung FCS Batz - Barylla, Schorch, Uaferro, Müller - Golley, Perdedaj, Zeitz, Jänicke - Jacob, Zellner Aufstellung B04 Hradecky - Weiser, Tapsoba, S.Bender, Wendell - Aranguiz, Paulinho; Demirbay, Wirtz, Diaby - Alario Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Halbfinalbegegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen.

1. FC Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des 1. FC Saarbrücken:

Batz - Barylla, Schorch, Uaferro, Müller - Golley, Perdedaj, Zeitz, Jänicke - Jacob, Zellner

Bank: Bulic, Vunguidica, Mendler, Froese, Jurcher, Breitenbach, Miotke, Eisele, Castelucci

Saarbrücken tritt mit 3 Startelfwechseln im Vergleich zum letzten Pflichtspiel (0-1-Niederlage in der Regionalliga bei Astoria Walldorf am 7.3. - vor gut 3 Monaten!) an. Neu im Team sind Tobias Jänicke, Christopher Schorch und Boné Uaferro. Fabian Eisele, Markus Mendler und Nino Miotke sitzen heute zunächst auf der Bank.

Bayer Leverkusen setzt auf folgende Aufstellung:

Hradecky - Weiser, Tapsoba, S.Bender, Wendell - Aranguiz, Paulinho; Demirbay, Wirtz, Diaby - Alario

Bank: Özcan, Tah, Dragovic, Amiri, Baumgartlinger, Palacios, Stanilewicz, Volland, Bellarabi

Leverkusen tritt mit 5 Startelfwechseln im Vergleich zum letzten Pflichtspiel (2-4-Niederlage gegen die Bayern in der vor gut 3 Tagen) an. Neu im Team sind Kerem Demirbay, Paulinho, Patrick Weiser, Wendell und Florian Wirtz. Nadiem Amiri, Julian Baumgartlinger, Karim Bellarabi und Aleksandar Dragovic sitzen heute zunächst auf der Bank, Leon Bailey fehlt im Kader.

1. FC Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Die bislang einzigen 4 Duelle der Teams gab es in den Bundesliga-Spielzeiten 1985/86 und 1992/93: Leverkusen verlor beide Auswärtsspiele in Saarbücken mit 1-3. Zu Hause blieb Bayer 04 unbesiegt (2-0 und 1-1).

Saarbrücken war bereits 3-mal zuvor im Pokal-Halbfinale, scheiterte dort jedoch jedes Mal am späteren Titelträger – zuletzt vor 35 Jahren (Saison 1984/85) an Bayer 05 Uerdingen (0-1 H).

Leverkusen steht wie schon vor 2 Jahren und zum insgesamt 9. Mal in der Vereinshistorie im Halbfinale des DFB-Pokals. 3-mal kam Bayer 04 dann auch ins Finale, zuletzt 2009, als Mainz mit 4-1 besiegt wurde, das Finale jedoch 0-1 gegen Bremen verloren ging (Tor: Mesut Özil)..

1. FC Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - "Schlafender Riese" Saarbrücken: Aus der Versenkung zurück auf die große Fußball-Bühne

Im DFB-Pokal schreibt der 1. FC Saarbrücken in diesem Jahr eine einmalige Erfolgsgeschichte. Zuvor war das Bundesliga-Gründungsmitglied für viele Jahre in der Versenkung verschwunden.

Ob Gerd Müller, Sepp Maier oder Franz Beckenbauer, sie alle erlebten im altehrwürdigen Ludwigspark des 1. FC Saarbrücken die größte Sternstunde des saarländischen Fußballs hautnah. Die drei Weltmeister waren am 16. April 1977 mit den Bayern als amtierender Europapokalsieger der Landesmeister ins Saarland gereist und kassierten mit einem 1:6 eine der höchsten Pleiten ihrer Karriere. Doch diese glorreiche Zeit des 1. FC Saarbrücken gehört lange der Vergangenheit an. Das Bundesliga-Gründungsmitglied von der Saar verschwand über Jahre in den Niederungen des Amateurfußballs.

Letztmals spielte der Klub 1993 in der Bundesliga, 2005/06 bestritt er seine letzte Zweiligasaison - doch nach Jahren in der Versenkung meldete sich der FCS in dieser Spielzeit mit einem großen Knall zurück. Als erster Viertligist erreichte er das Halbfinale im DFB-Pokal und wies dabei je zwei Erst- und Zweitligisten in die Schranken. Es könnte nach langem Abwärtstrend eine entscheidende Kehrtwende in der Geschichte des 1. FC Saarbrücken sein.

Vor der Gründung der Bundesliga gehörte der FCS stets zu den Spitzenteams in . 1943 und 1952 erreichte er sogar jeweils das Finale um die Deutsche Meisterschaft, musste sich letztlich aber dem Dresdner SC und dem geschlagen geben. Entsprechend gehörte der Verein auch zum erlesenen Kreis der 16 Gründungsmitglieder der Bundesliga, stieg aber als Tabellenletzter direkt im ersten Jahr sang- und klanglos ab.

Unter Trainerlegenden wie Hans Tilkowski, Uwe Klimaschewski oder Klaus Schlappner entwickelte sich der Verein in Folge zum klassischen Fahrstuhlklub zwischen erster und zweiter Liga. Zum Schlüsseljahr wurde dann die Bundesligasaison 1992/93. Die Mannschaft des damaligen Trainers Peter Neururers verlor die letzten neun Partien in Serie und stürzte aus der ersten Tabellenhälfte noch auf den letzten Platz ab. Der Anfang eines andauernden Abwärtstrends.

Nach dem erstmaligen Absturz in die Drittklassigkeit im Jahr 1995 kehrte Saarbrücken zwar noch zweimal in die zurück, wirklich etablieren konnte sich der Klub in den beiden obersten Profiligen aber nicht mehr. Stattdessen ging der Weg des 1903 gegründeten Traditionsvereins zwischenzeitlich sogar bis hinunter in die Oberliga. Zuletzt kämpfte der FCS insgesamt fünf Jahre vergebens um den Aufstieg in die und scheiterte dabei gleich zweimal knapp in der Relegation.

Doch nicht nur im Pokal schaffte der FCS nun den Sprung zurück auf die große Bühne, auch im Ligabetrieb gibt es Licht am Ende des Tunnels. Nach dem Saisonabbruch der Regionalliga Südwest wurden die Saarbrücker als Tabellenführer zum Aufsteiger in die 3. Liga erklärt. Wenn fortan alles nach Plan läuft, könnten die Malstatter pünktlich zur Rückkehr in die Profispielklassen nach jahrelangen Bauarbeiten sogar in ihre Heimat Ludwigspark zurückkehren.

Der Anfang für eine bessere Zukunft des 1. FC Saarbrücken und damit wohl des gesamten saarländischen Fußballs sollte damit sowohl sportlich als auch infrastrukturell gemacht sein. Denn wie sagte FCS-Torwartlegende Dieter Ferner einst so schön der Saarbrücker Zeitung: "Das Saarland ist ein schlafender Riese, der nur energisch geweckt werden muss."

