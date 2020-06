Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung des DFB-Pokals

Im Halbfinale des DFB-Pokals empfängt der 1. FC Saarbrücken Bayer Leverkusen. Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Im Halbfinale des DFB-Pokals ist der 1. FC Saarbrücken am Dienstag gegen gefordert. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen, in dem der Verein wegen Umbauarbeiten des Ludwigsparks bereits seit vier Jahren seine Heimspiele austragen muss.

Dass Saarbrücken in dieser Saison bis ins Halbfinale vorgestoßen ist, darf als ein kleines Wunder bezeichnet werden: Mit dem Meister der Regionalliga Südwest steht erstmals ein Viertligist in der vorletzten Runde des DFB-Pokals. Nun möchte der Verein jedoch auch den letzten Schritt gehen und ins Finale im Berliner Olympiastadion einziehen.

Gegen Bayer Leverkusen wäre ein erneuter Erfolg allerdings eine große Überraschung: Wegen der Corona-Pandemie hat die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok seit drei Monaten kein Spiel mehr absolviert. Die qualitativen Unterschiede zwischen Saarbrücken und dem Bundesligisten sind somit größer als ohnehin schon.

In die Karten spielen könnte dem Aufsteiger, dass Leverkusens Kai Havertz die Begegnung mit muskulären Problemen verpassen wird. Doch trotz des Ausfalls des 20-Jährigen steht fest, dass Saarbrücken am Dienstag eine sensationelle Leistung brauchen wird, um im Völklinger Stadion zu bestehen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefern wir Euch alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals. Zudem erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen, mit denen die beiden Vereine die Aufgabe im Halbfinale angehen.

Wer zeigt / überträgt Saarbrücken gegen Leverkusen? Das Halbfinale des DFB-Pokals im Überblick

Duell 1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen Datum Dienstag, 9. Juni 2020 | 20.45 Uhr Ort Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen Zuschauer keine

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Der geht in die heiße Phase: Am Dienstag empfängt der 1. FC Saarbrücken als klarer Außenseiter Bayer Leverkusen. Für alle, die sich auf eine Übertragung gefreut haben, gibt es an dieser Stelle gute Nachrichten: Die Begegnung wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen.

Das Erste zeigt / überträgt Saarbrücken gegen Leverkusen live im Free-TV

Im Gegensatz zur , die bereits seit Jahren hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden ist, wird der DFB-Pokal regelmäßig im Free-TV übertragen. Die Sportschau in der ARD zeigt nach ausgewählten Spielen im Viertelfinale auch das Aufeinandertreffen zwischen Saarbrücken und Leverkusen im frei empfangbaren deutschen Fernsehen.

Bereits um 20.15 Uhr begrüßt Euch Moderator Alexander Bommes zu den Vorberichten aus dem Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen. Sobald die Spieler den Rasen betreten, übernehmen Kommentator Florian Naß und Experte Thomas Broich am Mikrofon und werden Euch durch das ungleiche Duell im Halbfinale des DFB-Pokals begleiten.

Sky zeigt / überträgt Saarbrücken gegen Leverkusen live im Pay-TV

Neben der Übertragung im Free-TV bei Das Erste wird die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen auch live im Pay-TV übertragen. Das liegt daran, dass sich Sky die Übertragungsrechte am DFB-Pokal gesichert hat und somit als einziger Sender alle Spiele in voller Länge zeigen darf.

Am Dienstag geht Sky um 19.45 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD auf Sendung und liefert Euch interessante Vorberichte, die Euch auf das Aufeinandertreffen in Völklingen einstimmen sollen. Als Kommentator ist Kai Dittmann im Einsatz, den man bereits aus den Übertragungen der Bundesliga und kennt.

Es gibt jedoch eine Voraussetzung, um den DFB-Pokal live bei Sky erleben zu können: Ihr müsst zunächst ein Abonnement beim Pay-TV-Sender abschließen. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr alle Pakete, die Ihr erwerben könnt, und erfahrt auch, welche Zahlungsmethoden Euch zur Verfügung stehen. Hier gibt es alle Informationen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM?

Wie bereits erwähnt, wird das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen am Dienstag sowohl in der ARD als auch bei Sky übertragen. Aber welche Anbieter zeigen den DFB-Pokal im LIVE-STREAM? Diese Frage stellen sich alle, die abends unterwegs sind und deshalb auf eine Alternative zur TV-Übertragung angewiesen sind.

Das Erste zeigt / überträgt Saarbrücken gegen Leverkusen im LIVE-STREAM

Indem das Aufeinandertreffen zwischen Saarbrücken und Leverkusen im TV live bei der ARD gezeigt wird, ist der öffentlich-rechtliche Sender auch Eure erste Anlaufstelle, um die Begegnung in voller Länge im LIVE-STREAM sehen zu können. Denn: Das Erste muss sein Programm auch kostenlos im Internet anbieten.

Auf der offiziellen Webseite von Das Erste beginnt die Übertragung des DFB-Pokals genauso wie im Free-TV um 20.15 Uhr im Anschluss an die Tagesschau. Ab 20.45 Uhr, wenn der Ball im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen freigegeben wird, wird Saarbrücken gegen Leverkusen live im Stream gezeigt / übertragen.

Um auf das Angebot des Senders zugreifen zu können, geht Ihr entweder mit einem beliebigen mobilen Gerät auf www.daserste.de oder ladet Euch die App von Das Erste herunter, die für Euch im Google Play-Store oder im iTunes Store zum Download zur Verfügung steht.

Saarbrücken gegen Leverkusen im LIVE-STREAM von Sky Go sehen: So geht's

Der Pay-TV-Sender Sky bietet Euch mehrere Möglichkeiten, um das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Für alle, die bereits ein Abonnement abgeschlossen haben, ist Sky Go die beste Lösung, denn mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr das Angebot kostenlos nutzen.

Dafür müsst Ihr Euch jedoch zunächst die kostenlose Sky-Go-App herunterladen, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für Apple-Geräte im iTunes Store findet. Habt Ihr die Anwendung auf Euren mobilen Geräten installiert, müsst Ihr Euch lediglich mit Euren Daten anmelden und könnt anschließend Saarbrücken gegen Leverkusen im LIVE-STREAM erleben.

Sky Ticket zeigt / überträgt Saarbrücken gegen Leverkusen im LIVE-STREAM

Ein Abonnement von Sky kommt für Euch nicht infrage? Mit Sky Ticket hat der Pay-TV-Sender eine weitere Möglichkeit im Angebot, mit der Ihr Saabrücken gegen Leverkusen zwar auch im LIVE-STREAM sehen könnt, die Ihr jedoch im Gegensatz zu Sky Go monatlich kündigen könnt.

Auch bei Sky Ticket könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen wählen, Ihr umgeht jedoch ein langfristiges Abonnement des Streamingdienstes. Auf der offiziellen Webseite von Sky findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des DFB-Pokals, der Bundesliga und der Premier League im LIVE-STREAM.

Saarbrücken gegen Leverkusen bei Onefootball erleben: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Zudem gibt es eine dritte Variante, um das Halbfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM zu sehen. Denn: Der DFB-Pokal wird seit dieser Saison auch in der mobilen Anwendung von Onefootball übertragen.

Der Vorteil gegenüber den anderen Streamingangeboten besteht darin, dass Ihr Euch auch einzelne Spiele des DFB-Pokals aussuchen und diese anschließend für 3,99 Euro ebenfalls in voller Länge im LIVE-STREAM sehen könnt. Unter diesem Link findet Ihr alle weiteren Informationen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen? Die vorherigen Gegner im DFB-Pokal

1. FC SAARBRÜCKEN SPIELTAG BAYER LEVERKUSEN (3:2) 1. Runde Alemania Aachen (4:1) (3:2) 2. Runde (1:0) (5:3 n.E.) 3. Runde (2:1) (8:7 n.E.) Viertelfinale (3:1)

Wer zeigt / überträgt Saarbrücken gegen Leverkusen? Die bisherigen Duelle

1. FC SAARBRÜCKEN bislang vier Duelle BAYER LEVERKUSEN 2 Siege 1 1 Unentschieden 1 1 Niederlagen 2 7 Tore 5

1. Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

Die voraussichtliche Aufstellung des 1. FC Saarbrücken:

Batz - Barylla, Schorch, Uaferro, M. Müller - Zellner - Perdedaj, Zeitz - Mendler, Jänicke - Jacob

Die voraussichtliche Aufstellung von Bayer Leverkusen:

Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Bellarabi, Paulinho, Diaby - Alario

Wer zeigt Saarbrücken gegen Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung in der Übersicht