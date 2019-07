1. FC Nürnberg vs. PSG: TV, LIVE-STREAM, Ticker, Aufstellung und Co. - alles zur Übertragung des Testspiels

Der 1. FC Nürnberg trifft im Rahmen der Vorbereitung auf den französischen Meister PSG. Goal verrät dir alle Details zur Partie im TV und LIVE-STREAM.

Der 1. FC Nürnberg bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Testspiel gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain. Die Partie beginnt am Samstag, 20.7., um 18.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Für den geht es darum, sich nach dem Abstieg aus der zu sammeln und in der souverän aufzutreten. Mit einigen Wechseln im Kader wird das bestimmt keine einfache Aufgabe.

Der französische Meister hat seinen Kader nach dem Achtelfinalaus in der weiter verbessert. Unter anderem wurden Abdou Diallo vom BVB, Ander Herrera von und Pablo Sarabia vom verpflichtet. Superstar Neymar könnte das Team allerdings noch verlassen. Das erste Pflichtspiel der Pariser findet am 3. August im Superpokal gegen Rennes statt.

Kann sich der 1. FC Nürnberg nach dem Abstieg fangen und das Starensemble von PSG in Schach halten? Wie gut ist der französische Serienmeister in Form? Goal verrät euch alle Details zur Partie im TV und LIVE-STREAM.

1. FC Nürnberg vs. PSG: Die Details zum Testspiel

Duell 1. FC Nürnberg vs. Paris Saint-Germain Datum Samstag, 20. Juli 2019 || 18.30 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Zuschauer 50.000 Plätze

1. FC Nürnberg vs. PSG live im TV sehen - geht das?

Du willst dir die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und PSG heute live im TV ansehen? Gute Neuigkeiten, denn der Free-TV-Sender Sky Sports News HD zeigt das Spiel live.

Der Sender überträgt zuvor bereits den Interwetten Cup mit dem , und dem und zeigt im Anschluss daran den Kracher zwischen dem 1. FC Nürnberg und PSG. Die Berichterstattung von Nürnberg vs. PSG beginnt bereits um 18.15, also rund 15 Minuten vor Anpfiff des Spiels.

Mehr Informationen zum Free-TV-Angebot von Sky findest du hier.

1. FC Nürnberg vs. PSG im LIVE-STREAM verfolgen - so gehts!

Ergänzend zur Übertragung im TV ist die Übertragung der Partie 1. FC Nürnberg vs. PSG auch im LIVE-STREAM verfügbar. Dieser gehört ebenfalls zum Angebot von Sky Sports News HD. Einen direkten Link zum Stream findest du hier.

Der LIVE-STREAM von Sky Sports News HD läuft rund um die Uhr und ist kostenlos verfügbar.

Die Berichterstattung von der Partie 1. FC Nürnberg gegen PSG beginnt gleich wie im TV bereits um 18.15, also eine Viertelstunde vor Anpfiff der Partie.

1. FC Nürnberg vs. PSG im Live-Ticker verfolgen - so funktionierts!

Falls du keine Möglichkeit hast, das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und PSG im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, kannst du es alternativ im Live-Ticker von Goal verfolgen.

Der kostenlose Ergebnis-Ticker hält dich stets auf dem Laufenden über Spielstand, Torschützen und die wichtigsten Ereignisse in Nürnberg.

1. FC Nürnberg vs. PSG: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie 1. FC Nürnberg vs. PSG sind wie gewohnt etwa eine Stunde vor Spielbeginn verfügbar. Dann findest du sie natürlich genau hier.