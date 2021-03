1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der 3. Liga kommt es heute zum Spiel Magdeburg gegen Kaiserslautern. Goal begleitet das Spiel am Samstagnachmittag im LIVE-TICKER.

Am 29. Spieltag der 3. Liga treffen die Traditionsvereine 1. FC Magdeburg und 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Anpfiff in der MDCC-Arena ist um 14 Uhr.

Der 1. FC Magdeburg empfängt den 1. FC Kaiserslautern zum Kellerduell in der 3. Liga. Hier gibt es alle Informationen dazu, wo Ihr das Spiele live in TV und LIVE-STREAM verfolgen könnte.

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern Anpfiff: 14 Uhr Tore - Aufstellung 1. FC Magdeburg Behrens - Ernst, Bittroff, Tobias Müller, Jacobsen - Malachowski, Jakubiak - Andreas Müller, Atik, Obermair - Brünker Aufstellung 1. FC Kaiserslautern Spahic - Zimmer, Kraus, Rieder, Zuck - Hercher, Ciftci, Ritter, Redondo - Huth, Pourie Gelbe Karten Zuck (8.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

16. | Enge Nummer: Am Magdeburger Strafraum stützt sich Ernst bei Huth auf. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Foul, platziert die Kugel aber wenige Zentimeter vor dem Sechzehner. Möglicherweise hätte es hier mit Blick auf den Ort des Fouls auch Strafstoß geben können.

14. | Hoppla! Tobias Müller will die Kugel kurz vor dem eigenen Strafraum für Keeper Morten Behrens abschirmen, aber Elias Huth bekommt den Fuß dazwischen und spitzelt den Ball am herausgekommenen Magdeburger Keeper, allerdings auch deutlich am Tor der Hausherren vorbei. Abstoß FCM.

13. | Den Roten Teufeln fehlt bislang die klare Idee im Spiel nach vorne. Die zumeist hohen Bälle kommen bei der Doppelspitze aus Huth und Pourie nicht wirklich an. Einen entsprechend schweren Stand haben die Angreifer die Gäste.

10. | Dicke Chance für die Sachsen-Anhalter! Wieder ist es der quirlige Obermair, der über links durchkommt und die Flanke auf den völlig freistehenden Atik bringt. Aus zehn Metern zentraler Position hat der eigentlich Zeit für eine ruhige Ballannahme und kann sich dann die Ecke aussuchen. Stattdessen nimmt er das perfekte Zuspiel direkt und setzt das Leder knapp einen Meter über die Querlatte hinweg. Abstoß Kaiserslautern.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

8. | Nach Balleroberung geht Obermair ins Umschaltspiel und bedient nach starkem Dribbling den freien Malachowski. Zuck muss das taktische Foul ziehen, um den vielversprechenden Angriff zu unterbinden. Das bringt ihm natürlich die Gelbe Karte ein.

7. | Die drohende Abstiegsangst steckt beiden Teams durchaus in den Trikots. Müller hält den Fuß gegen Ritter drauf, der schmerzerfüllt zu Boden geht. Es entbrennt eine hitzige Rudelbildung, die der Unparteiische aber souverän auflösen kann.

4. | Auf der anderen Seite holt auch Huth eine Ecke heraus. Ritter zieht den ruhenden Ball von links hoch in den Fünf-Meter-Raum, wo Behrens das Leder eigentlich mühelos aufnehmen könnte, sich allerings eine kleine Unsicherheit leistet. Er lässt das Leder erst abtropfen, bevor er es festmacht. Der daneben stehende Huth kann aus diesem Lapsus aber keinen Profit schlagen.

2. | Thore Jacobsen holt beim Vorstoß über links die erste Ecke der Partie heraus. Bar?? Atik führt kurz aus, bekommt das Leder zurück, flankt dann aber etwas zu scharf auf den zweiten Pfosten. Kai Brünker hat keine Chance mehr, die Hereingabe zu erreichen.

1. | Der Ball rollt im Magdeburg. Die Hausherren treten in ihren blau-weißen Trikots über blauen Hosen an. Die Gäste aus der Pfalz sind ganz in Rot gekleidet. Los geht's.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Es ist übrigens erst das vierte Pflichtspiel zwischen beiden Kontrahenten. Dabei sind die Pfälzer gegen die Magdeburger noch gänzlich ungeschlagen. Die bisherigen beiden Spiele im Fritz-Walter-Stadion endeten jeweils 1:1. Im bis dato einzigen Auswärtsspiel in der MDCC-Arena glückte den Roten Teufeln derweil am 30. Mai 2020 ein 1:0-Auswärtssieg.

Vor Beginn | Das FCK-Heimspiel gegen Zwickau musste am vergangenen Samstag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Marco Antwerpen hatte nach der 1:2-Pleite bei Hansa Rostock somit zwei Wochen lang Zeit, seine Mannschaft auf das nächste Spiel vorzubereiten, darf aber nach Roter Karte heute nicht persönlich am Seitenrand stehen. Sein Stellvertreter Frank Döpper leitet heute die Geschicke und vollzieht für zwei Wechsel: Tim Rieder und Marvin Pourie erhalten den Vorzug vor Anas Ouahim (Bank) und Alexander Winkler (nicht im Kader).

Vor Beginn | Beim 1. FC Kaiserslautern ist das Momentum des Trainerwechsels derweil schon wieder völlig verpufft. Am 6. Februar noch gewannen die Roten Teufel im ersten Spiel unter Marco Antwerpen das Südwest-Derby gegen Erzrivale Waldhof Mannheim mit 2:0. Aus den anschließenden vier Partien holten die Pfälzer dann allerdings nur zwei von zwölf möglichen Punkten. Damit stehen insgesamt nur vier Siege aus den bisherigen 27 Ligaspielen zu Buche. Umso wichtiger wäre jetzt ein Dreier bei einem direkten Konkurrenten.

Vor Beginn | Am letzten Samstag glückte den Magdeburgern ein wichtiger 2:0-Auswärtssieg beim amtierenden Drittligameister Bayern München II. Im Vergleich zu dieser Partie nimmt Christian Titz zwei Veränderungen an seiner Startaufstellung vor: Kai Brünker und Sebastian Jakubiak beginnen für Jürgen Gjasula und Sirlord Conteh (beide nicht im Kader).

Vor Beginn | Unter Christian Titz erlebten die Mannen aus Sachsen-Anhalt zuletzt einen kleinen Aufschwung. Der FCM holte sieben von neun möglichen Punkten aus den letzten drei Ligaspielen und geht dementsprechend durchaus mit Rückenwind in das Abstiegsduell. Nur ein Punkt fehlt den Blau-Weißen noch zum rettenden Ufer.

Vor Beginn | Beide Mannschaften haben eine äußerst schillernde Vergangenheit vorzuweisen. Der 1. FC Magdeburg ist dreimaliger DDR-Meister und gewann 1974 einst den Europapokal der Pokalsieger. Der 1. FC Kaiserslautern hingegen ist vierfacher Deutscher Meister und stand 1999 im Viertelfinale der UEFA Champions League. Heute hingegen kämpfen beide Teams um das nackte Überleben im Profi-Fußball. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste bekleiden derzeit einen Abstiegsplatz in der 3. Liga.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 29. Spieltages zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Christian Titz:

Behrens - Ernst, Bittroff, Tobias Müller, Jacobsen - Malachowski, Jakubiak - Andreas Müller, Atik, Obermair - Brünker.

Marco Antwerpen setzt auf folgende Aufstellung:

Spahic - Zimmer, Kraus, Rieder, Zuck - Hercher, Ciftci, Ritter, Redondo - Huth, Pourie.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

X vs. Y heute ... im TV SWR, SR, MagentaSport im LIVE-STREAM SWR, SR, YouTube, MagentaSport LIVE-TICKER Goal

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: Der 29. Spieltag in der 3. Liga

Freitag, 19. März 2021:

1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln 2:3 (1:0)

Samstag, 20. März 2021:

FC Ingolstadt - Waldhof Mannheim (14.00)

Hansa Rostock - Hallescher FC (14.00)

SpVgg Unterhaching - KFC Uerdingen (14.00)

MSV Duisburg - Türkgücü München (14.00)

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern (14.00)

VfB Lübeck - SC Verl (14.00)

Sonntag, 21. März 2021:

SV Meppen - Bayern München II (13.00)

FSV Zwickau - SV Wehen Wiesbaden (14.00)

Montag, 22. März 2021:

1860 München - Dynamo Dresden (19.00)

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: Das Duell der 3. Liga im Überblick