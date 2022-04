1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: TV, LIVE-STREAM, TICKER – die Übertragung der 3. Liga heute live

Am 35. Spieltag in der 3. Liga steht am Sonntag um 14 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FSV Zwickau auf dem Programm. Somit tritt der Spitzenreiter zuhause gegen den Zehnten an, wobei der FCM und die Schwäne 69 und 41 Zähler holten. Das erste Saisonduell endete mit einem Unentschieden.

Der 1. FC Magdeburg feierte im bislang letzten Heimspiel am 9. April einen Sieg gegen Viktoria Köln. Damit endete für das Team von Christian Titz eine Negativserie mit zwei Unentschieden und einer Niederlage. Anschließend legte der FCM am Sonntag mit einem 5:4 bei Verl nach.

Der FSV Zwickau ist mit drei vollen Erfolgen und ebenso vielen Unentschieden seit sechs Drittliga-Auftritten ungeschlagen. Hierbei kamen die jüngsten Punktverluste zwischen Ende März und Anfang April gegen Verl sowie Waldhof Mannheim zustande. Danach gelangen den Schwänen Dreier bei Havelse und am Samstag zuhause gegen Wehen Wiesbaden.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau Datum: Sonntag, 24. April 2022 Uhrzeit: 14 Uhr Stadion: MDCC-Arena (Magdeburg)

1. FC Magdeburg gegen FSV Zwickau heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Dank der Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga liefern Euch die Kanäle der ARD an jedem Spieltag Begegnungen ins Haus. Konkret laufen an jedem Wochenende einige Partien im Free-TV. Doch wie sieht es rund um die Übertragung der Partie Magdeburg vs. Zwickau aus?

1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr Euch eine Ausstrahlung im kostenlosen Fernsehen erhofft hattet, muss Euch GOAL enttäuschen. Denn: Ausschließlich Magenta Sport hält die Senderechte für die Begegnung in der MDCC-Arena. Überdies laufen üblicherweise nur Partien, deren Anstoß samstags um 14 Uhr erfolgt, im Free-TV.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau heute live im TV bei Magenta Sport

Somit benötigt Ihr für die Übertragung des Kräftemessens 1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr sowohl Monats- als auch Jahresverträge abschließen. Mit der zweitgenannten Alternative bindet Ihr Euch für eine längere Zeit und müsst auf dem ersten Blick mehr bezahlen. Jedoch profitiert Ihr von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Außerdem hängen die Tarife von Eurem Telekom-Status ab. Wenn Ihr Kunden seid, kosten Euch die Abos respektive 9,95 Euro und 60 Euro. Andernfalls müsst Ihr jeweils 16,95 Euro und 120 Euro bezahlen. Hier stellt Euch der Bezahlanbieter etliche Informationen zur Verfügung.

Heute um 14 Uhr steht ausschließlich das Spiel Magdeburg vs. Zwickau auf dem Programm und daher gibt es keine Konferenz. Zusätzlich zur 3. Liga umfasst das Programm von Magenta Sport die Fußball-Frauen-Bundesliga, Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele), die HBL sowie die DEL. Doch notiert Euch nun die Kernfakten zur Ausstrahlung des Matches in der MDCC-Arena:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Moderatorin: Anett Sattler

Anett Sattler Kommentator: Andreas Mann

1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau heute im LIVE-STREAM sehen

Ein Abo bei Magenta Sport zahlt sich auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät besitzt, aus. Denn: Der Pay-TV-Anbieter sendet sein vollständiges Programm ebenso als LIVE-STREAM. Wenn Ihr ein internetfähiges Endgerät und ein passendes Netz habt, könnt Ihr das Match Magdeburg gegen Zwickau von überall aus mitverfolgen. Außerdem benötigt Ihr für die Live-Streams zur 3. Liga nicht unbedingt einen Vertrag. Denn: Magenta Sport hat mit OneFootball einen Kooperationspartner. Und wenn Ihr dessen App herunterladet und pro Match 3,99 Euro bezahlt, ist Euch im Handumdrehen geholfen.

Bei 1. FC Magdeburg gegen FSV Zwickau heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Damit bleibt Ihr zu allen Toren und weiteren Schlüsselmomenten im Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau im Bilde.

1. FC Magdeburg gegen FSV Zwickau im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga heute live übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau heute live: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen erscheinen hier etwa 60 Minuten vor Spielbeginn.