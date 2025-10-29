Am heutigen Mittwoch, 29. Oktober, geht es mit der 2. Runde des DFB-Pokals weiter. Unter anderem trifft der 1. FC Magdeburg auf den FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern. Schiedsrichter Patrick Schwengers eröffnet die Parti im Vöhlin-Stadion in Illertissen um 18 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

1. FC Magdeburg bei FV Illertissen heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?

Das Duell zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Magdeburg wird live nur bei Sky übertragen. Die Vorberichte beginnen schon eine halbe Stunde vor Anpfiff um 17.30 Uhr. Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 gibt es die Konferenzschaltung mit allen Partien zu sehen, auf Sky Sport 5 könnt Ihr das Einzelspiel verfolgen.

Auf WOW und in der App SkyGo stehen für Euch die jeweiligen Sendungen als Livestreams abrufbereit da. Jedoch benötigt Ihr auch hier ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit FV Illertissen gegen Magdeburg

FV Illertissen vs. Magdeburg: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren
Keine Spieler-Ausfälle

News über FV Illertissen

Der FV Illertissen steht in der Regionalliga Bayern mit 26 Punkten auf dem fünften Platz in der Tabelle, sieben Zähler hinter Spitzenreiter Unterhaching. Seit mittlerweile sieben Pflichtspielen ist man zudem ungeschlagen.

Die große Stärke des Teams von Trainer Holger Bachthaler ist der Angriff. 36 erzielte Tore sind gemeinsam mit Unterhaching der Spitzenwert der Liga. 29 Gegentreffer zeugen jedoch von Problemen in der Defensive.

In der ersten Runde des DFB-Pokals gelang schon eine Überraschung gegen eine Zweitligisten. Den 1. FC Nürnberg besiegte man mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

News über Magdeburg

Für Magdeburg ist es bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Saison zum vergessen. In der 2. Bundesliga belegt der FCM den letzten Tabellenplatz, unter dem neuen Trainer-Duo Schumacher und Uzun konnte zuletzt immerhin der zweite Saisonsieg eingefahren werden.

Der Schuh drückt vor allem in der Offensive. In zehn Ligaspielen gelangen den Magdeburgern nur neun eigene Treffer, Tiefstwert in der zweiten Bundesliga.

Der Gegner in der ersten Pokalrunde war der FC Saarbrücken. Magdeburg siegte dank der Treffer von Kaars und Ghrieb (2x) mit 3:1.

Form

Bilanz direkte Duelle

FV Illertissen vs. Magdeburg: Die Tabellen

