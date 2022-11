Heute empfängt der 1. FC Köln in der Conference League Nizza. Doch wird das Spiel heute im TV und im LIVE-STREAM übertragen? GOAL hat alle Infos.

Am Donnerstag gehen die Spiele des 6. Spieltags in der Gruppenphase der Conference League über die Bühne. Hierbei trifft der 1. FC Köln in der Gruppe D zu Hause auf OGC Nizza. Der Anpfiff im RheinEnergieStadion findet um 21.00 Uhr statt.

Zahlreiche Fußball Spiele live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Das erste Aufeinandertreffen zwischen den Geißböcken und den Aiglons am 8. September endete mit einem Unentschieden. Danach erlebte der 1. FC Köln Siege gegen den 1. FC Slovácko und Niederlagen gegen Partizan Belgrad. Anders als die Elf von Steffen Baumgart nahm OGC Nizza einen Punkt aus Serbien mit.

Anschließend fuhr die Mannschaft von Lucien Favre gegen die Tschechen einen Auswärtssieg und eine Heimniederlage ein. Am 27. Oktober kehrten die Franzosen zu Hause gegen Partizan auf die Erfolgsspur zurück. Vor dem abschließenden Spieltag rangiert der 1. FC Köln mit sieben Zählern auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf OGC Nizza sowie auf Partizan Belgrad beträgt einen Punkt.

Heute um 21.00 Uhr kommt es in der Conference League zum Aufeinandertreffen 1. FC Köln vs. OGC Nizza. Doch wird das Spiel heute im TV und im LIVE-STREAM übertragen? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

1. FC Köln vs. Nizza heute im TV und LIVE-STREAM: Wird das Spiel übertragen? Die Eckdaten auf einem Blick

Spiel: 1. FC Köln vs. OGC Nizza Datum: Donnerstag, 3. November 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

1. FC Köln vs. Nizza heute im TV und LIVE-STREAM: Wird das Spiel übertragen? Die Ausstrahlung im TV

RTL Deutschland hält die Exklusivrechte an sämtlichen Spielen der Europa League und der Conference League. Hierbei bekommt Ihr an jedem Spieltag insgesamt eine Partie bei RTL oder bei NITRO ins Haus geliefert. Doch wie steht es um die Übertragung der Partie 1. FC Köln vs. OGC Nizza?

1. FC Köln vs. Nizza heute im TV und LIVE-STREAM: Wird das Spiel übertragen? Die Ausstrahlung bei RTL

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Nachrichten für Euch. Denn: RTL zeigt Euch den Showdown zwischen dem 1. FC Köln und OGC Nizza im Free-TV. Obendrein könnt Ihr Euch die Partie der Geißböcke gegen die Aiglons in HD anschauen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr und somit eine Dreiviertelstunde vor dem Anstoß im RheinEnergieStadion. Doch notiert Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

1. FC Köln vs. Nizza heute im TV und LIVE-STREAM: Wird das Spiel übertragen? Die Ausstrahlung im LIVE-STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr die Partie 1. FC Köln vs. OGC Nizza mit einem geeigneten Internetzugang im LIVE-STREAM bei RTL+ mitverfolgen. Jedoch benötigt Ihr hierfür ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo. Hierfür müsst Ihr pro Monat 4,99 Euro und 7,99 Euro bezahlen. Mit der zweitgenannten Option könnt Ihr das Paket mit zwei Geräten verwenden. Außerdem beschränken sich die Werbeeinschaltungen auf jene in den Live-Streams der Sender.

Das Angebot umfasst zusätzlich etwa die Partien der deutschen Vertreter in der Europa League. Damit meinen wir die Begegnungen Qarabağ vs. Freiburg um 18.45 Uhr sowie Royale Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin um 21.00 Uhr. Im selben Turnier könnt Ihr zudem die Kräftemessen Real Sociedad – Manchester United, Feyenoord – Lazio Rom, Trabzonspor – Ferencváros (alle um 18.45 Uhr) sowie Dynamo Kiew – Fenerbahçe um 21.00 Uhr miterleben. Außerdem zeigt Euch RTL+ das Parallelspiel Partizan Belgrad – 1. FC Slovácko. Überdies stehen Konferenzen zur Auswahl. Die Streamstarts erfolgen um 18.10 Uhr und 20.30 Uhr.

1. FC Köln vs. Nizza heute im TV und LIVE-STREAM: Wird das Spiel übertragen? Der LIVE-TICKER

Zudem bietet Euch GOAL seinen LIVE-TICKER zum Spiel 1. FC Köln vs. OGC Nizza an. Damit bleibt Ihr zu allen nennenswerten Geschehnissen im Showdown in der Conference League im Bilde. Zu diesem Zweck bekommt Ihr von Push-Mitteilungen.

1. FC Köln vs. Nizza heute im TV und LIVE-STREAM: Wird das Spiel übertragen? So bleibt Ihr im Bilde