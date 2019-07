1. FC Köln vs. FC Villarreal: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung des Testspiels

Der 1. FC Köln testet gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal. Goal sagt Euch, wo Ihr die Partie im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Der testet im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Kufstein gegen den . Bereits am Freitag feierte der -Aufsteiger ein 3:1 gegen den aus der italienischen , gegen den spanischen Erstligisten soll nun der zweite Sieg innerhalb weniger Tage folgen. Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 28. Juli, um 18.15 Uhr in der Kufstein Arena.

Bereits in zwei Wochen startet Köln im gegen Wehen Wiesbaden in die neue Saison, ehe man am ersten Spieltag der Bundesliga beim gefordert ist. Zuvor wartet auf die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer allerdings noch ein Aufeinandertreffen mit dem .

Villarreal hat am Freitag ebenfalls einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Gegen den setzte sich der -Verein mit 6:2 durch und brachte den Bundesligisten damit an seine Grenzen. Bevor man aber gegen Granada die neue Saison einläutet, soll zunächst noch gegen Schalke getestet werden.

Köln gegen Villarreal: Wer lässt den nächsten Sieg folgen? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Der 1. FC Köln gegen den FC Villarreal: Das Duell in der Übersicht

Duell 1. FC Köln - FC Villarreal Datum Sonntag, 28. Juli 2019 | 18.15 Uhr Ort Kufstein Arena, Österreich Zuschauer 5.000 Plätze

Köln gegen Villarreal: Die Partie heute live im TV schauen - geht das?

Die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison befindet sich in der heißen Phase und für viele Fans wollen nun wissen, in welcher Verfassung sich ihre Mannschaft aktuell befindet. Es stellt sich daher die Frage, ob die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Villarreal im deutschen Fernsehen übertragen wird.

An dieser Stelle folgen die guten Nachrichten: Ja, die Partie wird heute live im Free-TV zu sehen sein. Sport1 hat sich die Übertragungsrechte an Köln vs. Villarreal gesichert, wird allerdings erst nach dem Ende des -Finales der Frauen zwischen und auf Sendung gehen.

Wer die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Villarreal in voller Länge sehen möchte, muss somit auf Alternativen ausweichen. Ein LIVE-STREAM ist hier die Lösung. Alle Infos zu diesem Thema erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt. Deshalb: einfach weiterlesen!

1. FC Köln vs. FC Villarreal heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, wird Sport1 nicht die gesamten 90 Minuten von Köln vs. Villarreal zeigen. Das bedeutet aber nicht, dass Ihr auf die erste Halbzeit des Testspiels verzichten müsst. Neben dem Free-TV-Sender hat sich nämlich auch DAZN die Rechte daran gesichert und wird das Aufeinandertreffen in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

Wie gewohnt beginnt die Übertragung bei DAZN bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 18.15 Uhr erfolgen wird. Oliver Forster begleitet Euch durch den Abend und wird die Ereignisse in der Kufstein Arena am Mikrofon kommentieren.

Aber auch wenn Ihr heute nicht auf dem Sofa sitzen könnt, ist es möglich, Euch die gesamten 90 Minuten nochmals im Relive anzuschauen. Wie Ihr es von anderen Übertragungen bereits kennt, steht Euch diese Funktion auch bei Köln vs. Villarreal zur Verfügung. Zudem findet Ihr bereits wenige Minuten nach dem Ende die Highlights der Partie in einem separaten Video.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr allerdings ein Abonnement von DAZN. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes aber zunächst vier Wochen testen.

Hat Euch das DAZN-Programm zugesagt, bezahlt Ihr anschließend 11,99 Euro im Monat und bekommt dafür neben ausgewählten Spielen der Bundesliga auch die Highlights aller Begegnungen der 1. und zu sehen.

Doch damit nicht genug: Zu den Übertragungen von DAZN zählen auch die Spiele von LaLiga, der Serie A und sowie die Duelle in der und . Zudem könnt Ihr bei DAZN auch die NBA, NHL und NFL im LIVE-STREAM verfolgen.

Ihr interessiert Euch für das gesamte DAZN-Programm? Hier geht es zum aktuellen Kalender.

Köln gegen Villarreal: Die Aufstellungen der beiden Teams

Welche elf Spieler erhalten von Köln-Trainer Achim Beierlorzer das Vertrauen? Wen schickt Villarreal-Coach Javier Calleja ins Rennen? Die Antworten gibt es eine Stunde vor dem Anstoß. Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.