1. FC Köln vs. FC Bayern München live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER - 0:1

In der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Hier könnt Ihr die komplette Duell im LIVE-TICEKR verfolgen.

Der empfängt in der am 6. Spieltag den . Anpfiff der Partie im RheinEnergieStadion ist um 15.30 Uhr. Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Wer das Duell des deutschen Rekordmeisters lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich auch heute tun. In einem extra Artikel auf unserer Seite haben wir für Euch eine Übersicht zur Übertragung von Köln gegen Bayern zusammengestellt.

1. FC Köln vs. FC Bayern München | 0:1 Tore: 0:1 Müller (12./FE) Aufstellung Köln Horn - Wolf, Bornauw, Czicho, Horn - Skhiri, Özcan - Limnios, Duda, Jakobs - Andersson Aufstellung Bayern Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Sarr - Javi Martinez, Kimmich - Gnabry, Müller, Sane - Choupo-Moting Gelbe Karten Choupo-Moting (10.), Pavard (23.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

32' So richtig Fahrt möchte die Begegnung nicht aufnehmen. Der Effzeh tut sein Bestes, wirkt in seiner Herangehensweise aber recht brav. Der FC Bayern verrichtet auffällig nur Dienst nach Vorschrift.

30' Damit zählen wir für die Münchener jetzt ebenfalls zwei Torschüsse. Und zumindest was die Gefahr betrifft, hat der Rekordmeister mehr zu bieten. Das aber sind bislang Kleinigkeiten, nach denen wir suchen.

29' Von der linken Seite flankt Thomas Müller Eric Maxim Choupo-Moting verlängert per Kopf. Mit diesem Ball hat Timo Horn Mühe, wehrt ungenügend nach vorn ab. Leroy Sane jedoch kann nicht schnell genug reagieren. Glück für Horn - die Kugel springt zurück zu ihm.

28' In dieser Phase kontrollieren die Gäste mal wieder eine Zeit lang den Ball - ohne dabei zielgerichtet Raumgewinn anzustreben. Der Favorit tritt weiterhin sehr verhalten auf.

25' Ein 0:0 würde deutlich besser zu dieser Partie passen. Der 1. FC Köln gestaltet die Begegnung mindestens ausgeglichen - auch was die Spielanteile betrifft. Mit Blick auf Torschüsse und Ecken haben die Hausherren sogar mehr zu bieten.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

23' Benjamin Pavard gelangt zu spät in den Zweikampf mit Ismail Jakobs und trifft diesen mit ausgetrecktem Bein etwas plump. Dafür hält Schiedsrichter Frank Willenborg die nächste Gelbe Karte bereit.

21' Ein Bein reißt sich der Rekordmeister bislang nicht aus. Die Jungs von Hansi Flick wirken sehr verhalten, sind heute offenbar darauf aus, die Sache im Schongang zu erledigen.

19' Jetzt schickt Ondrej Duda über die linke Seite Ismail Jakobs in den Sechzehner, der Benjamin Pavard enteilt. Eine echte Anspielstation bietet sich nicht, daher probiert es Jakobs selbst. Der Linksschuss verfehlt das lange Eck deutlich.

17' Köln versucht durchaus, aufmüpfig zu bleiben. Doch über Ansätze kommen die Rheinländer nicht hinaus.

15' Gleich der erste Torschuss sitzt. Das ist eine perfekte Effizienz - auch wenn das aus elf Metern nicht die allerschwerste Aufgabe war. So bekommt der Meister die Partie jetzt zunehmend in den Griff.

TOOOR! 1. FC Köln - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1 | Torschütze: Müller

13' Die Chance vom Punkt lässt sich Thomas Müller nicht nehmen. Mit dem rechten Fuß schießt der Ex-Nationalspieler den Handelfmeter platziert mit dem rechten Fuß ins rechte Eck und lässt Timo Horn keine Abwehrmöglichkeit.

12' Elfmeter für den FC Bayern München! Einen langen Ball in den Sechzehner möchte Serge Gnabry per Kopf in die Mitte ablegen. Die Kugel springt an den rechten Arm von Sebastiaan Bornauw.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

10' Im Mittelkreis ist Eric Maxim Choupo-Moting zu spät dran, steigt Salih Özcan auf den Fuß. Das insgesamt zweite Foul in dieser Begegnung zieht gleich die erste Gelbe Karte nach sich.

8' Von Münchner Dominanz ist keine Spur. Eher gibt der Effzeh hier den Ton an, erarbeitet sich jetzt den ersten Eckstoß, der noch keine Gefahr nach sich zieht.

6' Dann versucht es Ismail Jakobs zumindest mal, bleibt mit seinem Linksschuss aus der zweiten Reihe aber hängen.

5' In der Folge zeigen sich die Kölner vor den menschenleeren Rängen des RheinEnergieStadions durchaus mutig, spielen selbst nach vorn. Abschlusshandlungen bleiben fürs Erste aus.

3' Natürlich versuchen die Gäste sogleich, das Geschehen an sich zu reißen. Leroy Sane schlägt eine erste ganz vielversprechende Flanke von der rechten Seite. Letztlich aber zischt die an Freund und Feind vorbei.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Soeben ertönt der Anpfiff - bei besten äußeren Bedingungen. Die Sonne strahlt bei 18 Grad vom blauen Himmel.

Quelle: imago images / Poolfoto

Vor Beginn | Hansi Flick möchte "auch in Köln drei Punkte holen. Jede Mannschaft versucht, gegen uns so gut wie möglich auszusehen. Es gibt nichts Einfacheres, als eine Mannschaft zu motivieren, wenn es gegen Bayern geht. Es geht um viel Leidenschaft. Alle versuchen, möglichst 100 Prozent zu bringen und die Tugenden, die wichtig sind, auf den Platz zu bringen."

Vor Beginn | Natürlich spricht Markus Gisdol mit Blick auf die heutige Herausforderung von der derzeit "größten Aufgabe im Weltfußball. Bayern ist eine richtig gute Mannschaft mit richtig guten Einzelspielern. Es gilt, unseren Weg zu finden. Das kann phasenweise ein höheres und mal ein tieferes Attackieren sein. Wir schauen, was kommt. Im Fußball ist immer alles möglich. Es gibt immer Überraschungen."

Vor Beginn | Gegen den FC Bayern haben die Kölner das letzte Mal vor fast zehn Jahren gewonnen. Im Februar 2011 gab es in Müngersdorf einen 3:2-Erfolg - nach 0:2-Rückstand. Seither fiel für den Effzeh in zwölf Begegnungen lediglich noch ein Pünktchen ab. Das holte man vor gut vier Jahren in München (1:1). Zuletzt siegte der Rekordmeister fünf Mal in Folge.

Vor Beginn | Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt - unter anderem daheim gegen Hoffenheim (2:3) und Mönchengladbach (1:3) - gab es für die Kölner zuletzt gegen Frankfurt sowie in Stuttgart (jeweils 1:1) zumindest die ersten Punkte. Allerdings sind die Rheinländer in der Bundesliga saisonübergreifend seit 15 Partien ohne Sieg. Der letzte Dreier wurde Anfang März in Paderborn eingefahren. Eine Woche davor siegte man letztmals zu Hause - 3:0 gegen Schalke.

Vor Beginn | Nach dem einzigen Ausrutscher dieser Saison, dem 1:4 bei der TSG Ende September, befindet sich der Champions-League-Sieger auf dem Vormarsch. Bis auf einen Zähler ist der Rekordmeister als Zweiter schon wieder an Tabellenführer dran. Heute nun wartet auf die Münchener die Pflichtaufgabe beim Effzeh, der aktuell mit zwei Punkten auf dem Abstiegsrelagationsplatz 16 steht.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel gibt es auf Seiten der Hausherren zwei Veränderungen. Anstelle von Kingsley Ehizibue und Elvis Rexhbecaj (beide Bank) rücken Salih Özcan und Dimitris Limnios in die Kölner Startelf. Florian Kainz (Knieoperation), Jonas Hector (Nackenverletzung), Robert Voloder (COVID-19), Anthony Modeste (muskuläre Probleme) und Benno Schmitz (Sprunggelenksbeschwerden) stehen nicht zur Verfügung.

Vor Beginn | Dem stellt sich der FC Bayern München in folgender Besetzung entgegen: Neuer - Sarr, Boateng, Süle, Pavard - Kimmich, Martinez, Sane, Müller, Gnabry - Choupo-Moting.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Tages und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der 1. FC Köln geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: T. Horn - Wolf, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Özcan, Limnios, Duda, Jakobs - Andersson.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 6. Spieltages zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des 1. FC Köln:

Horn - Wolf, Bornauw, Czicho, Horn - Skhiri, Özcan - Limnios, Duda, Jakobs - Andersson

Der FC Bayern München setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Sarr - Javi Martinez, Kimmich - Gnabry, Müller, Sane - Choupo-Moting

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Zwischen Köln und den Bayern ist es die 99. Begegnung im deutschen Profifußball. Wie die meisten Duelle, dominieren auch hier die Bayern mit 51 Siegen, 23 Remis und 24 Niederlagen.

Nach dem letzten Sieg Kölns muss man lange suchen: 3-2 im Februar 2011 in Köln. Seitdem gab es lediglich 1 Remis aus 12 Spielen für den Effzeh (Torbilanz 5-34). 7-mal blieben die Geißböcke in diesem Zeitraum torlos.

In 8 der letzten 12 Duelle gegen Köln erzielte der FC Bayern 3 oder mehr Tore, zudem trafen die Bayern in ihren letzten 15 Gastspielen in Köln immer (im Schnitt 2.5-mal, Köln nur 0.9).

Der 1. FC Köln ist seit 15 Bundesligaspielen sieglos – aktuell nur Schalke 04 länger (21). In diesen 15 Spielen holte Köln 6 Punkte – halb so viele wie die Bayern 2020/21 in 5 Spielen.

Bayern München gewann seine letzten 3 BL-Spiele, zuletzt 5-0 H gegen . Damit war der Rekordmeister in 17 seiner letzten 18 BL-Spiele siegreich (dazu 1-4 in Hoffenheim).

Bayern München erzielte in den ersten 5 Spielen 22 Tore – BL-Rekord.

Köln ist seit 8 BL-Heimspielen sieglos (je 4 Remis und Niederlagen) – wie zuletzt 2008/09. Mehr sieglose Heimspiele passierten Köln zuletzt 2005/06 (10).

Trotz der Durstrecke trafen die Geißböcke in den letzten 17 BL-Heimspielen immer (31 Tore insgesamt). Das gab es zuletzt zwischen 1987 und 1989 unter Christoph Daum, damals sogar 31 Heimspiele in Folge.

Bayerns Robert Lewandowski erzielte an den ersten 5 Spieltagen 10 Tore – BL-Rekord.

Kölns Jonas Hector und Bayerns Javi Martinez stehen jeweils vor ihrem 150. BL-Spiel. Bayern Benjamin Pavard steht vor seinem 100. Spiel.

Quelle: imago images / Sven Simon

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute ... im TV Sky Sport Bundesliga im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 27. Spieltag gespieltt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Köln und Bayern heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Quelle: Getty Images

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Gegen den "Leichtsinn": Flicks Appell an die Corona-Leugner

Erst nach Köln und Salzburg, dann der Kracher in Dortmund: Der FC Bayern will sich bei seinem Auswärts-Triple schadlos halten. Trainer Hansi Flick betont aber auch die Vorbildfunktion der Münchner neben dem Platz.

Eigentlich hatte Hansi Flick gar keine Lust, über seine Gefühle zu reden. "Das lassen wir mal beiseite", sagte der Trainer von Bayern München, als er um eine Einschätzung der vertrackten Lage im Vertragspoker mit David Alaba gebeten wurde. Doch als Flick wenig später über die neuen Einschränkungen wegen Corona sprach, platzten seine Emotionen förmlich aus ihm heraus.

"Wir haben eine Situation, in die wir durch sehr viel Leichtsinn wieder reingekommen sind", sagte der Erfolgscoach. Es folgte ein eindringlicher Appell für mehr Solidarität und Verantwortungsbewusstsein in , für mehr Demut in der Fußball-Branche - und an die Leugner und Zweifler. Das Münchner Auswärts-Triple mit Spielen beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), in Salzburg und dem Klassiker bei binnen acht Tagen geriet da plötzlich zur Nebensache.

"Wir müssen die Situation so akzeptieren, das ist wichtig, weil viele Berufsgruppen leiden", sagte Flick und betonte mit Nachdruck: "Da ist Solidarität gefragt. Wir sind privilegiert und müssen schauen, dass wir vorbildlich mit der Sache umgehen." Der 55-Jährige hob dabei ausdrücklich die Signalwirkung hervor, die gerade von der Bundesliga ausgehe. "Wir sind Vorbilder, wir waren die erste Liga, die spielen durfte, waren Vorbild für viele Ligen und Nationen und haben es gut gemacht."

Er selbst, erzählte Flick mit nachdenklicher Miene, gehe mit gutem Beispiel voran - auch im Privaten. "Für mich ist es normal, ich trage die Maske so oft es erforderlich ist, halte Abstand, habe meine sozialen Kontakte stark reduziert und wenn ich essen gehe, gucke ich, dass ich es im Freien machen kann und mit sehr viel Abstand." Aus seinem Unverständnis für Menschen, die es anders halten, machte er keinen Hehl. Wenn er die Demonstrationen gegen Beschränkungen sehe, noch dazu "ohne Maske, ohne Abstand" und ähnliches Verhalten teilweise auch in den Stadien, sei dies für ihn "nicht nachvollziehbar".

Bei seinem Ex-Klub in Köln werden wie überall in den Bundesligen am Samstag keine Fans in der Arena sein. Dabei sei die Stimmung beim FC doch stets "ausgezeichnet" gewesen, sagte Flick mit Bedauern. An den Münchner Zielen ändert dies freilich nichts: "Wir wollen auch in Köln drei Punkte holen."

Es ist ein ungleiches Duell, FC-Coach Markus Gisdol spricht von der "momentan vielleicht größten Aufgabe im Weltfußball". Köln wartet seit März und 15 Spielen auf einen Bundesligasieg. Den sechs Pünktchen in diesem Zeitraum stehen 42 (!) der Bayern gegenüber. Doch Flick warnte: "Es gibt nichts Leichteres als eine Mannschaft zu motivieren, die gegen Bayern München spielt."

Und sein Team hatte zuletzt hier und da defensive Schwächen offenbart. An Abwehrchef Alaba, betonte Flick, liege das nicht. Trotz des abermals stockenden Vertragspokers sehe er in den Leistungen des Österreichers "keinen Unterschied" zur Triple-Saison. Er hoffe deshalb "immer noch, dass er bei Bayern München unterschreibt". Aber natürlich nur mit Abstand zu den Bossen - und Maske!

Quelle: SID

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick