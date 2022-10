Heute steigt in der Bundesliga das Spiel 1. FC Köln vs. BVB. Doch wo wird die Partie heute live übertragen? GOAL hat alle Infos.

Wir befinden uns am 8. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23. An diesem findet am Samstag um 15.30 Uhr die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund statt. Die Geißböcke und der BVB holten zehn und 15 Punkte.

Der 1. FC Köln teilte nach einem Auftaktsieg gegen Schalke 04 binnen sechs Meisterschaftsspielen viermal die Punkte. Die Ausnahmen kamen in der ersten September-Hälfte zustande: Hierbei erlebte das Team von Steffen Baumgart einen Dreier in Wolfsburg und eine Heimniederlage gegen Union Berlin. Anschließend kamen die Geißböcke nicht über ein 1:1 in Bochum hinaus.

Borussia Dortmund feierte einen Tag zuvor im Revierderby gegen Schalke 04 den fünften Sieg in der Bundesliga-Saison 2022/23. Somit kehrte die Elf von Edin Terzic nach einer Auswärtsniederlage gegen RB Leipzig sofort in die Erfolgsspur zurück.

Heute um 15.30 Uhr geht in der Bundesliga die Begegnung 1. FC Köln gegen BVB (Borussia Dortmund) über die Bühne. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Wo wird das Spiel übertragen? Die Eckdaten zur Bundesliga Partie auf einem Blick

Spiel: 1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum: Samstag, 1. Oktober 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr - Exklusiv im LIVE-STREAM bei WOW schauen! Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Wo wird das Spiel übertragen? Die Übertragung bei Sky

Sky hält auch in der Saison 2022/23 die Exklusivrechte an allen Samstagsspielen in der Bundesliga. Hierbei nutzt der Pay-TV-Anbieter zahlreiche Kanäle. Die Übertragung des Spiels 1. FC Köln vs. BVB in voller Länge läuft bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und bei Sky Sport Bundesliga UHD. Doch nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

Wenn Ihr die Begegnung zwischen den Geißböcken und dem BVB im Fernsehen mitverfolgen wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dieses könnt Ihr als Einzelabo für 27 Euro und in Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro beziehen. Sky versorgt Euch auf seiner Webseite mit etlichen Details.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Das Samstagsprogramm am 8. Bundesliga-Spieltag umfasst sechs Partien. Hiervon steigen fünf um 15.30 Uhr. Konkret kommt es zusätzlich zum Spiel 1. FC Köln gegen BVB zu den Begegnungen RB Leipzig vs. Bochum, Freiburg vs. 1. FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin, Wolfsburg vs. Stuttgart und Werder Bremen vs. Gladbach. Deshalb könnt Ihr Euch genauso gut für die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD) entscheiden. Doch schreibt Euch die Kernfakten auf:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD) Moderatorin: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: 1. FC Köln vs. BVB, Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart, RB Leipzig vs. VfL Bochum sowie SC Freiburg vs. Mainz 05.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Wo wird das Spiel übertragen? Die Übertragung im LIVE-STREAM

Wenn Ihr kein TV-Gerät, dafür aber eine passende Internetverbindung zur Hand habt, ist Euch mit dem LIVE-STREAM geholfen. Hiermit könnt Ihr Euch das Spiel 1. FC Köln vs. BVB grundsätzlich von überall aus anschauen. Dafür stehen Euch zwei Optionen zur Auswahl.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Ihr das hauseigene Streaming-Portal, Sky Go, nutzt, müsst Ihr ausschließlich den Log-In tätigen. Allerdings erfolgt die Aktivierung nicht sofort nach dem Abschluss. Daher müsst Ihr es bei einem heutigen Kauf vermutlich mit WOW oder einer Wiederholung leben.

Mit WOW die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: 1. FC Köln gegen BVB (Borussia Dortmund)

WOW ist das frühere Sky Ticket. Hiermit findet die Freischaltung sofort statt. Obendrein geht Ihr keine Vertragsbindung ein. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm sehen. Fußballliebhaber können zusätzlich die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League mitverfolgen. Zudem beinhaltet das Angebot die Formel 1, die ATP World sowie die PGA Tour und die NHL.

Zu 1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Ferner könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund im Bilde bleiben. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen im RheinEnergieStadion.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr 1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund)

Den Abonnenten von DAZN ist ab 17.30 Uhr mit der Highlight Show geholfen. Wenn Ihr kein Geld auf den Tisch legen möchtet, liegt Ihr ab 18.30 Uhr in der ARD bei der Sportschau und ab 23 Uhr im aktuellen Sportstudio des ZDF richtig. Hierbei könnt Ihr auf die Live-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender zurückgreifen.

1. FC Köln gegen BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zur Bundesliga

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Ljubicic, Skhiri, Kainz, Duda, Maina - Tigges

Dortmund: Meyer - Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan, Adeyemi, Brandt, Malen - Modeste