1. FC Kaiserslautern (FCK) kassiert Rückschlag gegen FSV Zwickau: Die 3. Liga im TICKER zum Nachlesen

Im Abstiegskampf der 3. Liga sah es für den 1. FC Kaiserslautern lange nach einem Heimsieg aus, doch dann schlug Zwickau zu. Der TICKER zum Nachlesen.

Der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern hat einen immens wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 3. Liga verpasst. Im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau kassierte der FCK in letzter Sekunde den Ausgleich und bleibt nach dem 2:2 (0:0) auf Tabellenplatz 18 stecken. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt drei Punkte.

Die Lauterer hatten nach dem 3:1-Erfolg gegen den Halleschen FC am vergangenen Samstag neue Hoffnung geschöpft, gerieten jedoch durch Zwickaus Manfred Starke (60.) in Rückstand. Nach dem Treffer von Philipp Hercher (64.) und einem Eigentor durch Steffen Nkansah (71.) war der FCK dem nächsten Sieg ganz nahe, ehe Jozo Stanic (90.+5) die Partie wieder ausglich. Lauterns Anil Gözütok hatte zuvor nach einem groben Foulspiel Rot gesehen (76.).

Das ursprünglich für Mitte März geplante Duell war wegen Starkregens und eines nicht bespielbaren Platzes auf dem Betzenberg kurzfristig abgesagt worden.

1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau | Anpfiff: 17 Uhr Tore 0:1 Starke (60.), 1:1 Hercher (64.), 2:1 Brinkies (71., Eigentor), 2:2 Stanic (90.+5) Aufstellung FCK Spahic - Hercher, Rieder, Senger, Zuck - Götze - Zimmer (79. Bakhat), Ouahim (55. Gözütok), Ritter (55. Sessa), Winkler - Pourie (86. Huth) Aufstellung FSV Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Coskun - Schröter (85. Hauptmann), Schikora (89. Möker), Jensen (46. Könnecke), Drinkuth (74. Lokotsch) - König, Starke Gelbe Karten Hercher (60.), Zimmer (79.), Götze (87.) - Jensen (38.), Coskun (59.) Rote Karte Gözütok (76.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Ende | In aller letzter Sekunde trifft der FSV Zwickau und holt somit beim 1. FC Kaiserslautern ein 2:2-Unentschieden. In einer tollen Partie war vor allem der erste Durchgang schön anzusehen. Beide Teams zeigten eine tolle erste Halbzeit mit viel Tempo und einigen Torraumszenen. Im zweiten Durchgang startete Zwickau gut und ging auch in Front. Lautern kam aus dem Nichts zurück, beherrschte dann aber die Partie. Auch nach der unnötigen Roten Karte zehn Minuten vor dem Ende machten die Pfälzer ihre Sache gut und hätten den wichtigen Sieg durchaus verdient gehabt. Jozo Stanic hatte jedoch etwas dagegen und traf mit dem Schlusspfiff zum umjubelten Ausgleich.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: ABPFIFF

TOOOR! 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau 2:2 | Torschütze: Stanic

90.+5 | Unfassbar! Mit der allerletzten Aktion fällt hier der Ausgleich! Es gibt einen letzten Freistoß, der von der halblinken Seite in die Mitte fliegt. Irgendwie fällt das Leder vor die Füße von Stanic, der geistesgegenwärtig abschließt und jubelnd abdrehen kann.

90. | Vier Minuten gibt es noch oben drauf. Vier Minuten, die es für den FCK noch durchzuhalten gilt. Die Roten Teufel schmeißen sich natürlich mit allem, was sie haben, in jeden Ball.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: WECHSEL

89. | Zwickau bringt noch einmal Möker für Schikora.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

87. | Cleveres Foul von Götze, der hier das Taktische Foul zieht und damit einen gefährlichen Angriff unterbindet.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: WECHSEL

86. | Und Lautern bringt für die letzten Minuten Huth für Pourie.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: WECHSEL

85. | Bei Zwickau kommt Hauptmann für Schröter.

85. | Die Gastgeber machen es in dieser Phase aber enorm gut. Natürlich spielen die Roten Teufel etwas auf Zeit, aber sie lassen Zwickau wenig zur Entfaltung kommen.

82. | Mit Nachspielzeit werden hier noch etwa zehn Minuten zu gehen sein. Und wie in der Vorwoche muss Lautern in Unterzahl den Sieg über die Runden bringen.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: WECHSEL

79. | Lautern bringt Bakhat für den gerade verwarnten Zimmer.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

79. | Die Partie wird hektischer. Zimmer geht mit vollem Risiko in den Zweikampf, spielt aber für den Ball. Für das Hereingehen, ist Gelb aber wohl vertretbar.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: ROTE KARTE

76. | Völlig unnötig bringt Gözütok seine Mannschaft nun in Unterzahl. Bei einem hohen Ball geht er mit gestrecktem Bein auf Kopfhöhe in den Zweikampf und trifft Könnecke. Rot ist da auf jeden Fall die richtige Entscheidung.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: WECHSEL

74. | Die Gäste wechseln für die Schlussviertelstunde nochmal offensiv. Für Drinkuth ist nun Lokotsch mit von der Partie.

TOOOR! 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau 2:1 | Torschütze: Brinkies (Eigentor)

71. | Der FCK dreht die Partie! Die Gastgeber spielen Zuck auf der linken Seite frei, der flach in die Mitte flankt. Leicht abgefälscht erwischt der Ball Brinkies auf dem falschen Fuß und geht vom Knie des Schlussmannes ins eigene Tor.

67. | Der Ausgleich tat den Gastgebern unglaublich gut. Nach dem 1:1 spielt hier nur noch der FCK, der Zwickau in der eigenen Hälfte festzurrt.

TOOOR! 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau 1:1 | Torschütze: Hercher

64. | Völlig aus dem Nichts aber nun der Ausgleich! Sessa marschiert durch das Mittelfeld und zieht aus dem Rückraum einfach mal ab! Brinkies wehrt den Ball eigentlich gut nach außen, wird im Nachschuss aber von Hercher aus dem spitzen Winkel überrumpelt.

64. | Auch die Minuten nach dem Führungstreffer gehören dem FSV Zwickau. Lautern kommt kaum noch nach vorne. Das ist zu wenig von den Roten Teufeln, auch verglichen mit dem ersten Durchgang.

TOOOR! 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau 0:1 | Torschütze: Starke

60. | Da ist das 1:0 und es hatte sich abgezeichnet. Nach einem langen Ball lässt König mit dem Kopf prallen. Starke zieht sofort ab und erwischt die Kugel optimal! Das Leder fliegt mit voller Wucht in die rechte Ecke.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

60. | Lauterns Hercher sieht Gelb.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

59. | Im Luftkampf geht Coskun mit dem Ellbogen zur Sache. Absicht war das wohl nicht, Gelb geht aber absolut in Ordnung.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: WECHSEL

55. | Antwerpen wechselt und das gleich doppelt! Der Übungsleiter ist mit der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft nicht wirklich zufrieden. Er bringt Gözütok und Sessa für Ritter und Ouahim.

53. | Die Minuten nach dem Seitenwechsel gehören hier bislang dem FSV, der deutlich mehr für das Spiel tut und offensiv verteidigt.

50. | Die erste kleinere Chance geht an den FSV Zwickau. Nach einer geklärten Flanke kommt König zum Abschluss, feuert die Kugel aber über den Kasten.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: WECHSEL

46. | Während bei FCK keine Wechsel zu notieren sind, hat Zwickau einmal getauscht. Für Jensen kommt nun Könnecke. Damit ist beim FSV wieder die Startelf vom Wochenende auf dem Rasen.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Zur Pause steht es zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Zwickau 0:0-Unentschieden. Von einem klassisch torlosen Remis war diese Partie allerdings weit entfernt. Beide Mannschaften zeigten hier eine starke Leistung und brachten viel Tempo ins Spiel. Die Teams hatten immer wieder ihre Drangphasen, die auch gute Torchancen mit sich brachten. Das Aluminium und beide Torhüter verhinderten allerdings mögliche Tore in einem ersten Abschnitt, der Lust auf mehr macht.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: HALBZEIT

44. | Nach einem Eckball fällt Schickora deer Ball vor die Füße. Der Schuss muss an mehreren Lauterern vorbei, die sich in den Schuss werfen. Allerdings geht er auch knapp am rechten Pfosten vorbei.

42. | In den letzten Minuten sind es nun wieder die Zwickauer, die das Tempo bestimmen. Es geht hier in dieser ersten Hälfte schon sehr munter hin und her.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

38. | Zimmer marschiert auf das Tor der Gäste zu und wird von Jensen kurz vor dem Sechzehner gestoppt. Klarer Fall, das muss Gelb geben.

38. | Zum ersten Mal seit längerer Zeit nimmt sich die Partie nun mal eine Pause. Die Mannschaften lassen die Kugel nun laufen, viel spielt sich im Mittelfeld ab.

34. | Hier ist weiterhin eine Menge los! Beim FSV geht es erneut über die linke Seite. Die Flanke ist abermals gut und findet Schröter. Dessen Kopfball kratzt Spahic gerade noch über die Latte. Gute Aktion des Schlussmannes.

32. | Brinkies macht seine Vorderleute nun lautstark zur Schnecke und das aus gutem Grund. Nachdem seine Abwehr Pourie aus 20 Metern einfach schießen ließ, muss der Schlussmann hier erneut eingreifen.

29. | Schön gespielt von den Gastgebern. Nach einer Flanke von der linken Seite spitzelt Ritter den Ball zu Zimmer. Der legt auf Ouahim ab, dessen Schuss aber etwas zu ungefährdet ist.

26. | Nach dem Eckball hat der FCK hier die Riesenchance! Zwickau bekommt die Kugel nicht geklärt und der Ball fällt Götze vor die Füße, der aus dem Gewühl abzieht. Brinkies reagiert überragend und lenkt die Kugel mit einem tollen Reflex an den Pfosten.

25. | Ein langer Ball fällt vor die Füße von Ritter, der hier einfach mal abzieht. Sein Schuss ist abgefälscht und dadurch gefährlich. Brinkies geht auf Nummer Sicher und klärt zur Ecke.

24. | Kaiserslautern muss nun erstmal durchatmen und tut das auf clevere Art und Weise. Die Gastgeber lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen und nehmen dadurch das Tempo heraus.

20. | Dafür hätte es jetzt für das Tor der Lauterer nicht gefährlicher sein können! Drinkuth erobert den Ball gegen Zuck und flankt auf den kurzen Pfosten. Starke kommt per Kopf an den Ball und knallt die Kugel an den Querbalken. Von dort geht das Leder an den Rücken von Spahic und kullert von dort in Richtung Tor. Im letzten Moment kann Winkler den Ball von der Linie kratzen. Was für eine Aktion!

18. | Zwickau setzt sich nun mal in der gegnerischen Hälfte fest. So richtig geklärt bekommen die Gastgeber die Drangphase des FSV nicht. Allerdings fehlt bisher die Torgefahr.

15. | Die Anfangsviertelstunde ist herum und man sieht den Lauterern auf jeden Fall an, dass sie wissen, um was es geht. Die Roten Teufel zeigen einen couragierten Auftritt. Doch Zwickau hält dagegen und versucht seine Chance nutzen wollen, wenn sie sich ergibt.

11. | Starke geht mit viel Risiko in den Zweikampf mit Ouahim. Der Zwickauer hat da etwas Glück, dass er den Ball vor dem Gegenspieler trifft, ansonsten hätte das sicherlich eine Karte nach sich gezogen.

9. | Zwickau wacht nach der Kopfballchance auf und sucht nun ebenfalls den Weg nach vorne. Die Gäste schieben als gesamtes Team etwas weiter vor.

5. | Die erste gute Möglichkeit hat hier aber der Gast aus Zwickau. Der FSV kommt auf der linken Seite durch, von wo die Flanke in die Mitte segelt. König stiehlt sich dort gut frei und kommt zum Kopfball. Spahic im Kasten der Gäste ist auf dem Posten und pariert sicher.

4. | Die Gastgeber zeigen sich in den ersten Minuten recht mutig. Die Roten Teufel agieren selbstbewusst, was ob der Tabellensituation nicht selbstverständlich ist.

1. | Auf geht's! Der FSV stößt an und das in den schwarzen Jerseys. Die Gastgeber aus Kaiserslautern tragen heute Rot.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Auch Zwickau rotiert kaum. Die Gäste wechseln lediglich einmal. Für Könnecke ist heute Jensen von Beginn an mit von der Partie.

Vor Beginn | Der FCK muss heute auf zwei Spieler verzichten. Kraus sah im letzten Spiel seine fünfte Gelbe, Redondo sogar die Ampelkarte. Für die beiden sind heute Winkler und Ritter mit dabei. Andere Wechsel gibt es nach dem Sieg gegen Halle nicht.

Vor Beginn | Solche Sorgen hat der heutige Gegner nicht. Der FSV Zwickau spielt in dieser Saison vermutlich nur noch um die berühmt, berüchtigte Goldene Ananas. Die Sachsen liegen auf Platz Neun und haben nach unten und oben einen soliden Abstand. Solange aber nicht alles in trockenen Tüchern ist, tun die Gäste gut daran, auch heute eine gute Leistung abzuliefern.

Vor Beginn | Für die Gastgeber ist das heutige Spiel von enormer Bedeutung. Die Roten Teufel stecken bekanntermaßen mitten im Abstiegskampf. Am vergangenen Wochenende konnte man sich mit einem Sieg gegen Halle etwas Luft verschaffen, es fehlen allerdings noch immer vier Punkte bis zum rettenden Ufer. Aus diesen vier Punkten heute drei zu machen, ist das einzige, was für den Traditionsverein zählt.

Vor Beginn | Guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Liga! Während die Saison regulär auf die Zielgerade geht, steht heute noch ein Nachholspiel an. Ab 17 Uhr empfängt der 1. FC Kaiserslautern die Gäste vom FSV Zwickau am Betzenberg. Es ist Versuch Nummer zwei, nachdem vor drei Wochen wegen Unwetters nicht angepfiffen werden konnte .

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FSV Zwickau: Die Aufstellung

Mit dieser Aufstellung geht der FCK in die Partie:

Spahic - Hercher, Rieder, Senger, Zuck - Götze - Zimmer, Ouahim, Ritter, Winkler - Pourie

Das ist die Aufstellung des FSV Zwickau:

Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Coskun - Schröter, Schikora, Jensen, Schröter - König, Starke

Die Aufgebote beider Teams auf einen Blick 🔎 #FCKFSV 👇 pic.twitter.com/s09SlVq9hI — FSV Zwickau (@FSVZwickau) April 7, 2021

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FSV Zwickau heute ... im TV Magenta Sport Telekom im LIVE-STREAM Magenta Sport Telekom LIVE-TICKER Goal

In der 3. Liga wird am heutigen Mittwoch Fußball gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Kaiserslautern und Zwickau live im TV und LIVE-STREAM läuft .

1. FC Kaiserslautern vs. Zwickau live: Die aktuelle Tabelle der 3. Liga vor der Partie

PLATZ TEAM SPIELE DIFFERENZ PUNKTE 1 SG Dynamo Dresden 30 27 59 2 FC Hansa Rostock 30 18 58 3 FC Ingolstadt 30 9 57 4 1860 München 30 28 51 5 1. FC Saarbrücken 30 9 46 6 SC Verl 30 9 45 7 SV Wehen Wiesbaden 30 5 45 8 Türkgücü München 30 1 43 9 FSV Zwickau 29 0 40 10 FC Viktoria Köln 30 -8 40 11 Waldhof Mannheim 30 -3 38 12 MSV Duisburg 30 -11 37 13 Hallescher FC 30 -16 36 14 SV Meppen 30 -16 36 15 Magdeburg 30 -10 34 16 Bayern München II 30 -4 33 17 KFC Uerdingen 05 30 -6 33 18 1. FC Kaiserslautern 29 -7 29 19 VfB Lübeck 30 -12 29 20 SpVgg Unterhaching 30 -13 25

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: So lief der letzte Spieltag der 3. Liga - 3. Liga: Herber Dämpfer für Schanzer - Münchner Löwen siegen locker

Herber Dämpfer für den FC Ingolstadt im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga: Die Schanzer unterlagen beim 1. FC Magdeburg 0:2 (0:1). Baris Atik (12.) und Kai Brünker (52.) trafen für den Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974, der sich auf Platz 15 verbesserte.

Ingolstadt belegt mit 57 Punkten den dritten Rang hinter Tabellenführer Dynamo Dresden (58) und Hansa Rostock (ebenfalls 57). Den vierten Platz hat 1860 München nach dem 3:1 (3:0) beim KFC Uerdingen inne. Sascha Mölders (35./39.) und Semi Belkahia (4.) machten schon in der ersten Hälfte alles klar für die Löwen.

Aufsteiger 1. FC Saarbrücken kam zu einem 2:2 (0:0) beim SV Wehen Wiesbaden. Julian Günther-Schmidt (57./65.) war Doppeltorschütze für den FCS. Phillip Tietz (84./90.+2) sorgten noch für den Ausgleich.

Im Abstiegskampf kam der 1. FC Kaiserslautern zu einem 3:1 (1:0) gegen den Halleschen FC. Marvin Pourie (28.), Kevin Kraus (82.) und Philipp Hercher (90.) erzielten die Tore für die Roten Teufel, die mit 29 Punkten den 18. Tabellenplatz belegen und noch vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer aufweisen. "Man hat heute gesehen, dass diese Magie am Betze wieder lebt. Wenn wir mit der gleichen Moral, mit dem gleichen Biss so weitermachen wie heute, dann ist alles möglich. Wir müssen weiter beißen", sagte Pourie bei MagentaSport.

Terrence Boyd (64.) glich für den HFC zwischenzeitlich aus. Der Lauterer Kenny Prince Redondo sah wegen unsportlichen Verhaltens (61.) die Gelb-Rote Karte.

Bayern München II, der Meister der vergangenen Saison, musste sich gegen Aufsteiger VfB Lübeck 2:3 (1:1) geschlagen geben und rutscht immer tiefer in die Abstiegszone. Waldhof Mannheim kam zu eimem 1:0 (0:0) gegen den FSV Zwickau. Der SC Verl unterlag dem MSV Duisburg 1:2 (0:1), die Meidericher entfernten sich damit weiter von den Abstiegsrängen.

Quelle: SID

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FSV Zwickau im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick