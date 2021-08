Zwickau ist zu Gast am Betzenberg. Alle Infos zur Übertragung der Partie 1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau findet Ihr hier bei Goal.

Am Samstag, 28.08. um 14:00 ist der FSV Zwickau ist zu Gast im Fritz-Walter-Stadion von Kaiserslautern.

Punkte könnten dabei beide Teams ganz gut gebrauchen. Der 1. FC Kaiserslautern steht auf dem 15. Tabellenplatz, Zwickau sogar noch zwei Plätze dahinter auf Platz 17.

Gerade einmal zwei Punkte konnte sich der FSV in den ersten vier Spielen erkämpfen. Auch der FCK ist nicht gut in die Saison gestartet, konnte sich aber immerhin im letzten Spiel gegen die Münchner Löwen mit 3:0 durchsetzen. Zwickau hingegen musste eine 0:2-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig hinnehmen.

Man darf also ein hart umkämpftes Spiel erwarten, denn beide Mannschaften wollen die drei Punkte mit nach Hause nehmen, um nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen.

Bei Goal findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Spiels 1. FCK vs. Zwickau im TV und LIVE-STREAM.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: Die Partie in der 3. Liga im Überblick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 28.08. - 14:00 Uhr Spielort Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: Wo läuft das Spiel der 3. Liga im TV?

Wer die Partie im TV verfolgen möchte, der kann sich sogar zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten entscheiden. Wie diese genau aussehen, welche kostenlos sind und welche nicht, verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: Die Übertragung der 3. Liga bei Magenta Sport

Magenta Sport gehört zur Telekom, und bietet neben der Übertragung der gesamten 3. Liga in Deutschland auch die Deutsche Eishockey Liga und die Basketball Bundesliga an. Um allerdings in den Genuss von Magenta Sport zu kommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Habt Ihr ein solches schon, könnt Ihr einfach über den Magenta Sport Sender die Partie live ab 14:00 Uhr verfolgen. Wenn Ihr jetzt überlegt, Euch Magenta Sport zu holen, gibt es allerdings ein paar Sachen, die Ihr beachten müsst.

Um ein Konto bei Magenta Sport zu eröffnen, braucht Ihr kein Telekom-Kunde zu sein, allerdings genießen diese besondere Vorteile. So kostet Magenta Sport für Telekom-Kunden nur 4,95€ monatlich im Jahresabo. Seid Ihr kein Telekom-Kunde, zahlt Ihr 9,95€ monatlich im Jahresabo.

Günstiger kommen also alle davon, die bereits Kunden bei der Telekom sind, trotzdem müsst Ihr Euch nicht vertraglich an die Telekom binden, wenn Ihr Euch ein Abo bei Magenta Sport holen wollt. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: Das Spiel in der 3. Liga in der Übertragung beim SWR

Auch im regulären Free-TV könnt Ihr die Partie zwischen dem FCK und Zwickau live verfolgen. Der Südwestrundfunk, kurz SWR, überträgt das Spiel live und in voller Länge. Dieser Sender ist frei empfangbar im deutschen Fernsehen zu finden und zeigt immer mal wieder Partien aus der dritten Liga sowie der Frauen-Bundesliga.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel in der 3. Liga?

Selbstverständlich könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM sehen. Wir zeigen Euch, wie.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: Der LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Neben der Übertragung im TV könnt Ihr das Spiel zwischen K´lautern und dem FSV Zwickau auch ganz einfach im LIVE-STREAM von Magenta Sport verfolgen. Dieser ist von überall abrufbar, alles was Ihr dafür braucht, ist eine Internetverbindung und ein internetfähiges Gerät. Dann könnt Ihr Euch ganz einfach bei eurem Magenta Sport Konto anmelden und das gesamte Spiel im LIVE-STREAM sehen. Mehr Infos dazu könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

Ab sofort sind die Tickets fürs Heimspiel gegen den @FSVZwickau am Samstag im freien Verkauf. In dieser zweiten Vorverkaufsphase können sich nun alle #FCK -Fans ihr Ticket sichern. Auch Gästefans können ab jetzt ihr Ticket für die Partie erwerben: https://t.co/gliW6L48nR #Betze pic.twitter.com/4j8BV8HY7B — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) August 24, 2021

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: LIVE-STREAM des Spiels auf dem YouTube-Kanal des SWR

Wer noch kein Magenta Sport Konto hat, aber trotzdem die Partie im LIVE-STREAM verfolgen will, dem ist hiermit geholfen. Parallel zur TV-Übertragung zeigt der YouTube-Kanal des SWR die Partie live.

Um dort zusehen zu können, braucht Ihr kein Konto oder ähnliches, Ihr könnt einfach auf diesen Link klicken und findet am 28.08. um 14:00 die Live-Übertragung der Begegnung zwischen Lautern und Zwickau.

Messi, Neymar und Co. live erleben - nur bei DAZN

Mit der Übertragung der 3. Fußball-Bundesliga kann der Streamingdienst DAZN zwar nicht aufwarten, trotzdem lässt das Programm dort alle Sportlerherzen höher schlagen.

Neben La Liga, Serie A und Ligue 1, gibt es dort mittlerweile auch Teile der 1. Bundesliga, sowie fast die gesamte Champions League live zu sehen. Dazu gesellen sich noch NBA, NFL, MLB und vieles mehr.

Nutzen könnt Ihr für DAZN entweder für 14,99€ monatlich oder 149,99€ für das Jahresabo. Zum Reinkommen könnt Ihr aber auch erst einmal einfach den kostenlosen Probemonat nutzen.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier finden.