1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SC Freiburg heute: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung des DFB-Pokals

Heute steigt im DFB-Pokal die Partie 1. FC Kaiserslautern (FCK) – SC Freiburg. Bei GOAL gibt es Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM

In diesen Tagen finden fast alle Spiele der 1. Runde des DFB-Pokals statt. Hierbei findet heute am Sonntag um 15.30 Uhr unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Freiburg statt. Damit empfängt ein Aufsteiger in die 2. Bundesliga den Vorjahresfinalisten.

Der SC Freiburg musste sich im Berliner Olympiastadion nach dem Elfmeterschießen gegen RB Leipzig geschlagen geben. Zudem belegte die von Christian Streich trainierte Mannschaft in der Bundesliga 2021/22 den sechsten Platz. Am Samstag gastieren die Breisgauer zum Meisterschaftsauftakt in Augsburg. Der 1. FC Kaiserslautern hat hingegen bereits zwei Zweitliga-Partien in den Beinen. Hierbei gelang der Elf von Dirk Schuster etwa beim Comeback in der 2. Bundesliga ein Heimsieg gegen Hannover 96.

Heute um 15.30 Uhr findet in der 1. Runde im DFB-Pokal das Kräftemessen 1. FC Kaiserslautern gegen SC Freiburg statt. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SC Freiburg: Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SC Freiburg Datum: Sonntag, 31. Juli 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen SC Freiburg heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

In den Saisons 2019/20 bis 2021/22 zeigten die ARD, das ZDF und Sport1 ausgewählte Begegnungen des DFB-Pokals im Free-TV. Zudem sendete Sky alle Spiele, wobei der Bezahlanbieter für die überwiegende Anzahl davon die Alleinrechte hielt. Seit dieser Spielzeit könnt Ihr den Bewerb zusätzlich ausschließlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitverfolgen. Doch wie steht es rund um die Übertragung des Aufeinandertreffens 1. FC Kaiserslautern vs. SC Freiburg?

Live auf Sky: So könnt Ihr 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SC Freiburg im Pay-TV anschauen

Wenn Ihr Euch eine Ausstrahlung bei der ARD oder im ZDF erwartet hattet, muss Euch GOAL enttäuschen. Denn: Ihr könnt das Pokalduell zwischen dem FCK und den Breisgauern ausschließlich bei Sky anschauen. Für die TV-Übertragung der Begegnung im Fritz-Walter-Stadion benötigt Ihr das Sport-Paket. Diesbezüglich könnt Ihr Euch zwischen drei Optionen entscheiden. Denn: Es stehen Einzelabos um 20 Euro und Kombis mit dem Bundesliga-Paket um 32,50 Euro sowie derzeit inklusive DAZN um 43,99 Euro zur Verfügung. Die Homepage versorgt Euch diesbezüglich mit etlichen weiterführenden Informationen.

Sky greift auch zahlreiche Kanäle zurück, wobei Ihr hinsichtlich der Partie 1. FC Kaiserslautern – SC Freiburg in voller Länge bei Sky Sport 3 richtig liegt. Doch heute um 15.30 Uhr steigen außerdem die Spiele Engers 07 – Arminia Bielefeld, BW Lohne – Augsburg, Oberachern – Gladbach, Rödinghausen – Hoffenheim und Schott Mainz – Hannover 96. Daher bekommt Ihr zusätzlich auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event die Konferenz ins Haus geliefert. Hierbei könnt Ihr sämtliche Übertragungen ebenso in HD genießen. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung des Pokalspiels FCK vs. Freiburg auf:

Sender der Übertragung in voller Länge: Sky Sport 3 (HD)

Sky Sport 3 (HD) Sender der Konferenz: Sky Sport Mix (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Mix (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 15.20 Uhr

15.20 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator der Übertragung in voller Länge: Marcus Lindemann

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen SC Freiburg dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, ist Euch bei Sky mit den LIVE-STREAMS geholfen. Infolgedessen könnt Ihr Euch die Partie im DFB-Pokal 1. FC Kaiserslautern – SC Freiburg bei einer adäquaten Internetverbindung grundsätzlich von überall aus anschauen. Hierbei stehen drei Optionen zur Auswahl.

Mit WOW den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: 1. FC Kaiserslautern (FCK) – SC Freiburg

Mit WOW, dem früheren Sky Ticket, findet die Aktivierung sofort statt. Außerdem benötigt Ihr keine Bindung. Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat um 29,99 Euro entscheidet, könnt Ihr zusätzlich etwa die Bundesliga und die 2. Bundesliga mitverfolgen. Zudem erstreckt sich das Angebot saisonal unter anderem auf die englische Premier League, die Formel 1, die ATP World Tour, die PGA Tour und auf die NHL. Obendrein könnt Ihr Euch das Ganze mit zwei Endgeräten ansehen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SC Freiburg im LIVE-STREAM über Sky Go

Mit Sky Go ist die Freischaltung Eures Pakets, die üblicherweise nicht sofort erfolgt, erforderlich. Sobald diese Hürde geschafft ist, müsst Ihr Euch nur rechtzeitig zum Beginn der Übertragung des Spiels 1. FC Kaiserslautern gegen Freiburg einloggen. Zudem könnt Ihr im Bedarfsfall auf Wiederholungen zurückgreifen.

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky mitverfolgen: 1. FC Kaiserslautern (FCK) – SC Freiburg

Außerdem kooperiert Sky im Kontext des DFB-Pokals mit OneFootball. Das bedeutet für Euch, dass Ihr Euch grundsätzlich genauso gut nur für die Ausstrahlung der Partie zwischen dem FCK und den Breisgauern entscheiden könnt. Hierfür müsst Ihr 3,99 Euro bezahlen.

Die Highlights auf Sky, bei der ARD und bei DAZN: So seht Ihr 1. FC Kaiserslautern (FCK) – SC Freiburg

Zusätzlich stehen am Sonntag um 13.00 Uhr sowie um 18.00 Uhr weitere Partien in der 1. Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Anschließend könnt Ihr Euch ab 20.00 Uhr bei Sky Sport Top Event (HD) und Sky Sport Mix (HD) die Zusammenfassungen von sämtlichen Spielen des Tages ansehen. Zudem zeigt Euch die Sportschau ab 22.00 Uhr bei der ARD die Höhepunkte neun wichtigsten Begegnungen inklusive jener zwischen dem FCK und Freiburg. Ferner versorgt Euch DAZN ab Mitternacht mit den Höhepunkten.

Zu 1. FC Kaiserslautern (FCK) – SC Freiburg via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zuvor könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Freiburg im Bilde bleiben. Damit informieren wir Euch zu allen Schlüsselmomenten. In diesem Zusammenhang bekommt Ihr von uns Push-Nachrichten.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. SC Freiburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die DFB-Pokal übertragen

Live im Pay-TV (in voller Länge): Sky Sport 3 (HD) Live im Pay-TV (Konferenz): Sky Sport Mix (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go / OneFootball HIGHLIGHTS: Sky Sport Mix (HD), Sky Sport Top Event (HD) / ARD / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Kaiserslautern (FCK) – SC Freiburg: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.