Rückkehrer 1. FC Kaiserslautern darf die neue Saison in der 2. Bundesliga eröffnen. Das Spiel gegen Hannover 96 gibt es hier im LIVE-TICKER.

Zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga empfängt Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern heute Hannover 96. Das Spiel im Fritz-Walter-Stadion gibt es hier im LIVE-TICKER.

Das Spiel heute läuft natürlich auch im TV und kann via LIVE-STREAM verfolgt werden - und das sogar völlig kostenlos! Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

1.FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 2:1 (0:0) Tore 1:0 Wunderlich (11.), 1:1 Nielsen (80.), 2:1 K. Kraus (90.+2) Aufstellung K'lautern Luthe - Durm, Tomiak, K. Kraus, Zuck - Niehues, Ritter - Zimmer, Wunderlich (84. Hanslik), Zolinski (30. Redondo) - Boyd (66. Lobinger) Aufstellung Hannover Zieler - Dehm, Neumann, Börner, Köhn - Ondoua (27. Kunze) - Schaub, Besuschkow (61. Teuchert) - Kerk - Weydandt (61. Nielsen), Beier (88. Tresoldi) Gelbe Karten Tomiak (13.), Boyd (26.), Durm (74.), Lobinger (80.), Luthe (86.) - Ondoua (9.), Kunze (48.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: ABPFIFF

TOOOR! 1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 2:1 | Torschütze: Kraus (90.+2)

90+1' | Tatsächlich erarbeiten sich die Pfälzer über Lex Tyger Lobinger noch eine Ecke, die nichts einbringt. Immerhin haben die Jungs von Dirk Schuster den Mut, noch etwas zu probieren.

90' | Soeben läuft die reguläre Spielzeit ab. Drei Minuten soll es noch obendrauf geben.

89' | In der Schlussphase raffen sich die Lauterer noch einmal auf, das aber wirkt kraftlos. Der FCK wird wohl mit dem Punkt zufrieden sein müssen - wenn es denn dabei bleibt.

88' | Aufseiten der Gäste steht noch ein frischer Spieler bereit. Der heißt Nicolo Tresoldi und ersetzt Maximilian Beier. Damit schöpfen beide Trainer ihr Wechselkontingent aus.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: WECHSEL | Tresoldi für Beier (88.)

86' | Wegen Zeitspiels gibt es Gelb für Andreas Luthe.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Luthe (86.)

85' | Nach einem Zuspiel von Louis Schaub sucht Jannik Dehm rechts in der Box den Abschluss, verfehlt mit seinem Rechtsschuss aber das kurze Eck.

84' | Beim Aufsteiger räumt Mike Wunderlich das Feld zugunsten von Daniel Hanslik. Damit hat Dirk Schuster drei Einzelwechsel vorgenommen.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: WECHSEL | Hanslik für Wunderlich (84.)

82' | Zuletzt hatte sich das durchaus angedeutet. Die Hausherren sorgten kaum noch für Entlastung, standen nur noch hinten drin. Das konnte dauerhaft nicht gut gehen. Inzwischen ist der Hannoveraner auch mehr als verdient.

80' | Nun hilft die Lauterer Abwehr den Gästen. Mehrere Chancen, die Situation zu klären, werden unter anderem von Boris Torniak und Kevin Kraus nicht entschlossen genutzt. So kommt Havard Nielsen halblinks am Torraum zum Rechtsschuss und findet damit den Weg in die Kiste.

TOOOR! 1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 1:1 | Torschütze: Nielsen (80.)

80' | Nun wird auch noch Lex Tyger Lobinger wegen eines Fouls an Louis Schaub verwarnt.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Lobinger (80.)

79' | Jetzt tritt Sebastian Kerk einen Freistoß von der rechten Seite mit dem linken Fuß. Im Sechzehner verlängert Havard Nielsen, lenkt die Kugel per Kopf aus etwa neun Metern aufs lange Eck. Dorthin fliegt Andreas Luthe und greift sich den Ball.

78' | Langsam läuft den Niedersachsen die Zeit davon. Doch da es jetzt zunehmend Standardsituationen gibt, tut sich ja vielleicht doch noch etwas für die Gäste.

76' | Der nach folgende Eckstoß von der linken Seite beschwört keine nennenswerte Torgefahr herauf.

75' | Den fälligen Freistoß aus dem linken Halbfeld schießt Sebastian Kerk mit dem linken Fuß aufs kurze Eck. Da muss sich Andreas Luthe mal strecken und lenkt die Kugel um den Pfosten zur Ecke.

74' | Nach einem Foul an Phil Neumann wird nun auch Erik Durm mit einer Gelben Karte bedacht.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Durm (74.)

72' | Immer ausgiebiger halten sich die 96er in des Gegners Hälfte auf, finden aber weiterhin keine Lösungen. Kaiserslautern verrichtet überwiegend nur noch Abwehrarbeit. Ihre Zielstrebigkeit der ersten Hälfte haben die Pfälzer verloren, schalten nur noch selten schnell um.

70' | Soeben wird die offizielle Zuschauerzahl bekannt gegeben. 40.579 Menschen wurden heute im Fritz-Walter-Stadion Zeuge des Saisonauftakts in der 2. Liga.

68' | Jetzt schauen die Hausherren mal wieder vorn raus, erarbeiten sich sogar eine Ecke. Um die kümmert sich Mike Wunderlich, findet mit seiner Hereingabe aber keinen Mitspieler.

66' | Jetzt greift Dirk Schuster erstmals aus freien Stücken ein. Anstelle von Terrence Boyd darf sich Neuzugang Lex Tyger Lobinger, Sohn des ehemaligen Stabhochspringers Tim Lobinger, beweisen.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: WECHSEL | Lobinger für Boyd (66.)

63' | Hannover hat immer mehr vom Spiel, doch Ertrag will sich einfach nicht einstellen. Die Lauterer Abwehr steht bislang sehr sattelfest.

61' | Nun sieht sich Stefan Leitl zum Handeln gezwungen, nimmt Max Besuschkow aus dem Spiel, um Cedric Teuchert bringen zu können. Zugleich wird Hendrik Weydandt durch Havard Nielsen ersetzt.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: WECHSEL | Teuchert für Besuschkow (61.)

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: WECHSEL | Nielsen für Weydant (61.)

59' | Dann schaltet sich einer der Hannoveraner Verteidiger vorn ein. Aus zentralen 19 Metern schießt Phil Neumann mit dem rechten Fuß knapp rechts am Gehäuse von Andreas Luthe vorbei.

59' | Den fälligen Freistoß aus recht großer Distanz haut Sebastian Kerk direkt drauf. Andreas Luthe sieht den Rechtsschuss lange kommen und fängt ihn sicher.

58' | Wegen eines Fouls an Derrick Köhn sieht nun auch Jean Zimmer Gelb.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Zimmer (58.)

56' | In dieser Phase beruhigt sich das Geschehen ein wenig. Lautern lässt es etwas entspannter angehen. Hannover hat weiter viel den Ball, wird damit aber weiterhin nicht zielstrebig.

54' | Auf der rechten Seite setzt sich Erik Durm durch, dreht noch eine Pirouette und flankt dann mit dem linken Fuß. Die Hereingabe ist etwas zu hoch gesetzt und auch für Kenny Redondo auf Höhe des zweiten Pfostens nicht zu erreichen.

52' | Auf der Gegenseite flankt Sebastian Kerk von links. Im Sechzehner holt sich Maximilian Beier den Kopfball, erwischt den aber nicht voll. So fliegt die Kugel deutlich am Tor vorbei.

49' | Dann zeigen sich die Pfälzer mal wieder. Terrence Boyd wird noch abgeblockt, dann feuert Julian Niehues aus der zweiten Reihe. Den Linksschuss pariert Ron-Robert Zieler.

48' | Dann kickt Fabian Kunze nach einer Freistoßentscheidung zugunsten des FCK den Ball noch weg und fängt sich Gelb ein.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Kunze (48.)

48' | Kaiserslautern beginnt die zweite Hälfte abwartend, überlässt dem Gegner den Ball und zieht sich jetzt zurück. Natürlich werden so auch die Räume verengt und für Hannover gibt es kein Durchkommen.

46' | Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Nach 45 Minuten führt der 1. FC Kaiserslautern auf dem heimischen Betzenberg gegen Hannover 96 mit 1:0 und tut das nicht unverdient. Von Beginn an legte der Aufsteiger konsequent los, agiert bissig und kaufte dem Gegner so den Schneid ab. Und wenn der FCK in Ballbesitz kam, dann wurde häufig zielstrebig nach vorn gespielt. Beim Führungstreffer von Mike Wunderlich bekamen die Roten Teufel allerdings tatkräftige Hilfe von Julian Börner.

45' Pause am Betzenberg. Nach einer intensiven ersten Hälfte geht es für unsere Mannschaft mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine. #H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚 | #FCKH96 1:0 pic.twitter.com/UN0zdIhKs5 — Hannover 96 (@Hannover96) July 15, 2022

45+3' | Dann bittet Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther die Akteure in die Kabinen.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45+2' | Derzeit trudelt die erste Hälfte langsam aus. Das Geschehen plätschert vor sich hin. Offenbar wollen alle Beteiligten in die Pause.

45' | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Drei Minuten soll es noch obendrauf geben.

42' | Hannover hat klar mehr Spielanteile, macht aber kaum etwas daraus. Da wirken die Roten Teufel viel zielstrebiger und gefährlicher. Die Lauterer Fans auf den Rängen sind überaus zufrieden.

40' | Louis Schaub verliert den Ball in der eigenen Hälfte. Kenny Redondo geht sofort zielstrebig zu Werke und setzt ein strammes Geschoss ab. Der Linksschuss aus etwa 18 Metern stellt Ron-Robert Zieler sehr wohl auf die Probe. Der Torwart pariert.

37' | Es geht hitzig zu. Weiterhin werden die Zweikämpfe mit aller Konsequenz geführt. Die Emotionen kochen dabei immer wieder schnell hoch. Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther hat alle Hände voll zu tun, versucht aber zugleich, möglichst viel laufen zu lassen.

35' | Dann versuchen die Lauterer, schnell umzuschalten. Jean Zimmer und Louis Schaub begeben sich ins Laufduell. Letzterer fährt den linken Arm weit aus. Das nimmt der FCK-Kapitän zum Anlass, sich theatralisch fallen zu lassen. Kurz herrscht Aufruhr auf dem Platz. Der Referee hat da aber kein Foul gesehen,

34' | Hannover erarbeitet sich die zweite Ecke dieser Begegnung. Doch auch die verpufft ohne Ertrag.

31' | Mit etwas Glück spielen sich die Gäste auf halblinks durch. Sebastian Kerk passt den Ball in die Mitte, aber nicht präzise genug. So müht sich Hendrik Weydandt vergeblich.

30' | Jetzt ist Ersatz für Ben Zolinski gefunden und auch einsatzbereit. Kenny Redondo darf ab sofort mitwirken.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: WECHSEL | Redondo für Zolinski (30.)

27' | Stefan Leitl schützt Gael Ondoua jetzt vorm Platzverweis, nimmt den Spieler vom Feld und schickt dafür Fabian Kunze in die Partie.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: WECHSEL | Kunze für Ondoua (27.)

26' | Ben Zolinski sitzt auf den Rasen und muss behandelt werden. Das schaut nicht gut aus, es gibt Probleme am rechten Knie.

26' | Jetzt ist Gael Ondoua mal der Leidtragende - bei einem Einsatz von Terrence Boyd. Der FCK-Stürmer fängt sich die Gelbe Karte ein.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Boyd (26.)

24' | Während Wunderlich behandelt wird, kommt Ondoua noch einmal davon. Doch früh im Spiel darf sich der Kameruner gar nichts mehr erlauben. Im Zentrum des Spiels ist das natürlich ein Problem.

23' | Im Mittelkreis fährt Gael Ondoua im Zweikampf den Arm nach hinten aus, trifft Mike Wunderlich im Gesicht. Hannovers Mittelfeldspieler hat schon Gelb und sieht Unheil aufziehen.

20' | Nach einem Zusammenspiel mit Ben Zolinski zieht Mike Wunderlich halblinks an der Strafraumgrenze volley ab. Den Linksschuss hält Ron-Robert Zieler sicher.

18' | Hannover müht sich redlich, um offensiv etwas auf die Beine zu stellen. Noch läuft dabei nicht viel zusammen. Die 96er tun sich schwer mit dem giftigen Gegner.

16' | Nach einem langen Ball von Andreas Luthe schwärmen die Hausherren aus. Abseits ist bereits angezeigt, es wird weiter gespielt. Aus halblinker Position zieht Mike Wunderlich mit dem rechten Fuß ab und verfehlt das lange Eck. Erst dann ertönt der erwartete Pfiff.

13' | In den Zweikämpfen machen die Lauterer keine Gefangenen, die werden mit aller Konsequenz geführt. Boris Tomiak schießt dabei jetzt übers Ziel hinaus, kassiert nach dem Foul an Hendrik Weydandt die Gelbe Karte.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Tomiak (13.)

11' | Julian Börner hat auf der linken Hannoveraner Abwehrseite alles im Griff, will den Ball quer in die Mitte spielen. Doch was ist das? Der Innenverteidiger erwischt das Spielgerät nicht richtig. Terrence Boyd geht dazwischen, passt sofort in den Strafraum zu Mike Wunderlich. Halbrechts am Torraum spitzelt dieser die Kugel mit dem rechten Fuß ins lange Eck.

#FCKH96 1:0 (11.) | JAAA! Mike Wunderlich erzielt das erste Zweitligator für den #FCK in der Saison 2022/23! Den Treffer präsentiert Euch die Nauerz-Gruppe. #Betze pic.twitter.com/eYsahRPaGV — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) July 15, 2022

TOOOR! 1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 1:0 | Torschütze: Wunderlich (11.)

11' | Dann erleben wir den ersten Torschuss der Saison. Louis Schaub setzt sich links im Sechzehner durch und feuert mit dem rechten Fuß. Andreas Luthe hält den Ball sicher.

9' | Gael Ondoua trifft es in diesem Zweikampf doppelt. Der Hannoveraner trägt die größeren Schmerzen davon und sieht nun auch noch die Gelbe Karte, weil er gegen Zolinski einen Hauch zu spät dran war.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Ondoua (9.)

7' | Beide Mannschaften bringen von Beginn an vollen Einsatz. Jetzt gehen Ben Zolinski und Gael Ondoua entschlossen zum Ball, ziehen nicht zurück. Beide rasseln heftig zusammen.

6' | Ohne Frage sind die Zuschauer auf dem Betzenberg heiß. Die saugen jede gute Aktion ihrer Roten Teufel auf. Und wenn dann mal einer die Grätsche auspackt, so wie Erik Durm an der Seitenlinie, dann sind die Fans hell auf begeistert.

4' | Terrence Boyd holt im Luftduell mit Julian Börner einen ersten Freistoß für den FCK in recht guter Position heraus. Der Ball liegt im rechten Halbfeld bereit. Der Ball Richtung Sechzehner wird von Hannover dann aber angefangen.

2' | Gerade erst sind zahlreiche Strafen wegen pyrotechnsicher Vergehen verhängt worden, da wird zu Saisonbeginn gleich wieder gezündelt. Es ist allerdings der Gästefanblock, aus dem da Rauch aufsteigt.

1' | Soeben ertönt der Anpfiff. Die Hausherren stoßen an. Bei wolkenlosem Himmel herrschen in Kaiserslautern noch Temperaturen über 20 Grad. Es bieten sich allerbeste Bedingungen zum Fußballspielen.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Sven Waschitzki-Günther. Der 35-jährige Referee kommt zu seinem 48. Einsatz im deutschen Fußball-Unterhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Martin Speckner und Jonas Weickenmeier. Als vierter Offizieller fungiert Tom Bauer.

Vor Beginn | Die letzte gemeinsame Spielzeit bestritten beide Klubs 2016/2017 in der 2. Liga. Damals gewann Hannover beide Partien und blieb dabei ohne Gegentreffer. Auf dem Betzenberg behaupteten sich die 96er gar mit 4:0.

Vor Beginn | Auf Hannoveraner Seite liegen Ergebnisse von sechs Tests vor. Dabei blieben die Niedersachsen ohne Niederlage. Gegen die Konkurrenz aus dem eigenen Bundesland reichte es allerdings nur zu 1:1-Unentschieden – gegen Wolfsburg und Osnabrück. Siege wurden gegen SV Ramlingen/Ehlershausen (3:0), TSV Havelse (3:1), MSV Duisburg (5:2) und am vergangenen Samstag gegen den FC Groningen (3:0) eingefahren.

Vor Beginn | Seit der erfolgreichen Relegation gegen Dynamo Dresden haben die Lauterer vier Testspiele bestritten und drei davon gewonnen: 9:0 gegen SV Rülzheim, 3:0 gegen Unterhaching und 4:1 am Samstag gegen KAS Eupen. Eine Niederlage setzte es vor zweieinhalb Wochen gegen den FC Lugano (3:4).

Vor Beginn | In Kaiserslautern geht man es naturgemäß behutsamer an, obwohl das Umfeld in der Pfalz dazu neigt, sehr schnell nach den Sternen greifen zu wollen. Doch für den Aufsteiger geht es selbstverständlich erst einmal um den Klassenerhalt. Die 2. Liga ist so ausgeglichen besetzt, da gilt es zunächst, sich zu etablieren. Allerdings lassen sich die ganz großen Dinge in dieser Klasse ohnehin schwer planen, wie der HSV in den vergangenen Jahren ein ums andere Mal schmerzlich erfahren musste.

Vor Beginn | Angesichts der Namen beider Klubs kommen Erinnerungen an glorreiche Bundesligazeiten hoch. Wir erleben hier das Aufeinandertreffen ehemaliger deutscher Meister und Pokalsieger. Auch auf europäischer Eben haben die Vereine Deutschland bereits vertreten. Die Lust auf erstklassigen Fußball ist vor allem in Hannover groß. Bei den Niedersachsen gibt es sehr wohl Ambitionen, in dieser Saison oben mitspielen zu wollen.

Vor Beginn | Bereits Mitte Juli endet also die Sommerpause, die in Sachen Fußball durch die derzeit laufende Frauen-EM ziemlich kurz ausgefallen ist. In der 2. Bundesliga steht der Start in die Saison 2022/2023 an. Dabei haben der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 die Ehre, das Eröffnungsspiel bestreiten zu dürfen.

Vor Beginn | Aufseiten der Niedersachsen tat sich in Sachen Transfers erheblich mehr. Die 96er holten mit Havard Nielsen (Fürth), Louis Schaub (Köln), Max Besuschkow (Regensburg), Fabian Kunze (Bielefeld), Phil Neumann (Kiel) und Derrick Köhn (Willem II) einige gestandene Profis und zudem noch eine gute Handvoll Ergänzungsspieler mit Potenzial. Vier von den Neuzugängen gehören zur Anfangsformation.

Vor Beginn | Beim Aufsteiger hat man während der Sommerpause bislang sechs Neuverpflichtungen zu vermelden. Den größten Namen trägt Erik Durm (Frankfurt), ein Weltmeister von 2014. Ebenfalls aus der Bundesliga (Union Berlin) stieß Andreas Luthe zum FCK. Darüber hinaus wechselten Ben Zolinski (Aue), Lars Bünning (Meppen), Julian Krahl (Viktoria Berlin) und Lex-Tyger Lobinger (Düsseldorf) in die Pfalz. Drei der Genannten finden sich heute gleich in der Lauterer Startelf wieder.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von K'lautern:

Luthe - Durm, Tomiak, K. Kraus, Zuck - Niehues, Ritter - Zimmer, Wunderlich, Zolinski - Boyd. - Trainer: Schuster

Hannover setzt auf folgende Aufstellung:

Zieler - Dehm, Neumann, Börner, Köhn - Ondoua - Schaub, Besuschkow - Kerk - Weydandt, Beier. - Trainer: Leitl.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Hannover 96 gewann acht der letzten 10 Pflichtspielduelle mit dem 1. FC Kaiserslautern (1U 1N), zuletzt gab es drei Siege in Serie. Letztmals trafen die beiden Klubs in der Zweitligasaison 2016/17 aufeinander, auch damals trat 96 zum Saisonstart auf dem Betzenberg an, gewann mit 4-0 und stieg am Saisonende auf.

Der 1. FC Kaiserslautern verlor sein letztes Pflicht-Heimspiel gegen Hannover 96 mit 0-4 am ersten Spieltag der Zweitliga-Saison 2016/17, nur einmal kassierte der FCK seit Bundesligagründung zu Hause eine höhere Ligapleite: 1970 in der Bundesliga mit 0-5 gegen den VfB Stuttgart.

Hannover 96 startete nur in einer der vergangenen 12 Ligaspielzeiten mit einer Niederlage (7S 4U), 2019/20 setzte es in der 2. Liga am ersten Spieltag ein 1-2 beim VfB Stuttgart. Der 1. FC Kaiserslautern ist seit drei Ligaspielen zum Saisonauftakt (2U 1N) sieglos und blieb zuletzt zweimal torlos, seit Bundesligagründung blieb der FCK nie in mehr Liga-Spielzeiten in Folge ohne Tor im Auftaktspiel.

Nach den ersten vier Saisons in der Drittklassigkeit seit BL-Gründung kehrt der 1. FC Kaiserslautern wieder in die 2. Liga zurück und bestreitet sein erstes Spiel im Unterhaus seit Mai 2018 und einem 3-1-Sieg beim FC Ingolstadt. Trainer der Schanzer war damals Stefan Leitl, der neu bei Hannover 96 an der Seitenlinie steht.

In der Drittliga-Saison 2021/22 spielte der 1. FC Kaiserslautern 19-mal zu Null und damit öfter als jedes andere Team in den ersten drei Ligen, der FCK sammelte in einer Saison in einer Profiliga nie mehr Weiße Westen (1996/97 in der 2. Liga auch 19). Hannover 96 war das Team, das in der Zweitliga-Saison 2021/22 am häufigsten zu Null spielte (12-mal).

Hannover 96 beendete die Zweitligasaison 2021/22 mit 42 Punkten auf Platz 11, nur zweimal holten die 96er in einer Saison im Unterhaus weniger Zähler (umgerechnet 41 in 1994/95, 37 in 1995/96). Die 96er sind in der vierten Saison in Serie zweitklassig, nachdem sie 16 der vorherigen 17 Spielzeiten in der Bundesliga verbracht hatten.

Mit nur 35 Saisontoren stellte Hannover 96 in der Vorsaison einen vereinsinternen Negativrekord in der eingleisigen 2. Liga auf. Kein anderer Zweitligist unterbot 2021/22 seinen Expected-Goals-Wert so sehr wie die Niedersachsen (-10.4 bei 35 Toren aus 45.4 xG).

Kein Zweitligist kassierte in der Spielzeit 2021/22 mehr Eckballgegentore als Hannover 96 (elf, wie Nürnberg), der 1. FC Kaiserslautern schoss in der Vorsaison in der 3. Liga dagegen die zweitmeisten Tore nach Ecken (10, Zwickau 13).

Kaiserslauterns Coach Dirk Schuster übernahm die Roten Teufel vor den beiden BL2-Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden in der Vorsaison und blieb jeweils ohne Gegentor (0-0 H, 2-0 A). Im Profifußball überstand nur Ernst Diehl im Jahr 1983 die ersten drei Pflichtspiele seiner Amtszeit als FCK-Trainer ohne Gegentor (sogar die ersten 4).

Hannovers Stefan Leitl steht vor seinem ersten Pflichtspiel als 96-Trainer, von seinen fünf unmittelbaren Vorgängern konnte nur einer sein Premierenspiel gewinnen (1U 3N): Leitls Vorgänger Christoph Dabrowski in der Vorsaison (1-0 gegen den HSV).

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

X vs. Y heute ... im TV Sat.1 | Sky Sport Bundesliga im LIVE-STREAM ran.de | Sky Go | WOW LIVE-TICKER GOAL

In der 2. Bundesliga findet heute das Eröffnungsspiel statt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Kaiserslautern und Hannover heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

getty

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Es brodelt gewaltig in der Pfalz. Nach vier Jahren und 1522 Tagen Pause ist der Fußball-Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern endlich wieder in der zweiten Liga angekommen - und steht im Auftaktspiel gegen Hannover 96 heute sofort im Rampenlicht.

"Die Jungs brennen und sind heiß", sagte FCK-Trainer Dirk Schuster: "Das Eröffnungsspiel bekommen zu haben, ist eine unglaubliche Wertschätzung für den FCK und auch seine Fans." 17.000 Dauerkarten und 37.000 Tickets für das Auftaktspiel hat der Aufsteiger im Vorfeld verkauft.

Die Euphorie am Betzenberg ist riesig. Auch, weil die Roten Teufel in der Transferperiode ordentlich zugeschlagen haben. Rio-Weltmeister Erik Durm - nach auskurierter Oberschenkelverletzung rechtzeitig fit - und Torwart Andreas Luthe von Union Berlin verstärken den ambitionierten Aufsteiger, der sich "als unangenehmer Gegner in dieser Liga behaupten" will, so Schuster.

Doch auch die Gäste kommen mit breiter Brust. In Max Besuschkow, Havard Nielsen und Fabian Kunze finden sich Stammkräfte von direkten Ligakonkurrenten im 96-Kader wieder, dazu wurden mit Derrick Köhn von Willem II aus der holländischen Eredivisie und Louis Schaub vom 1. FC Köln zwei spielstarke Akteure mit Erstligaerfahrung verpflichtet.

Unter Trainern und Experten gehören die Niedersachsen mit ihrem neuen Coach Stefan Leitl deshalb zu den Top-Teams der Liga. "Hannover ist einer der Aufstiegsfavoriten. Sie haben sich personell gut verstärkt, haben individuelle Klasse und in jedem Mannschaftsteil Profis mit Bundesligaerfahrung. Da kommt eine ordentliche Ladung auf uns zu", sagte Schuster.

In der Vorbereitung unterstrich Hannover seine Ambitionen, blieb in sieben Testspielen ungeschlagen und zeigte sich in guter Frühform. Gegen den niederländischen Erstligisten Groningen siegten die Niedersachsen im letzten Test vor dem Saisonstart deutlich mit 3:0. Doch Leitl warnt: "Unsere Vorbereitung ist noch nicht vorbei, mit der vollständigen Umsetzung unseres Spiels wird es noch dauern."

In der ausgeglichenen zweiten Liga machen sich neben Hannover einige Mannschaften berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg, für den Traditionsklub Kaiserslautern steht jedoch "der Klassenerhalt über allem", sagte Kapitän Jean Zimmer im Interview mit dem SID.

Ein großer Faktor soll dabei die heimische Kulisse sein: "Wenn das Zusammenspiel mit den Fans funktioniert, dann ist es für den Gegner am Betzenberg sehr, sehr eklig", so Zimmer. Das soll auch Hannover zu spüren bekommen.

Quelle: SID

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 im LIVE-TICKER: Das Zweitliga-Duell im Überblick