Vor Beginn | Herzlich willkommen zum LIVE-TICKER des Hinspiels der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserlautern und Dynamo Dresden.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von FCK-Coach Dirk Schuster:

Dresdens Guerino Capretti setzt auf folgende Aufstellung:

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dynamo Dresden gewann die letzten drei Pflichtspielduelle gegen Kaiserslautern und feierte dabei genauso viele Siege wie in den ersten 15 Duellen im Profifußball zusammen gegen den FCK (3S 2U 10N). Auswärts feierte Dynamo zuletzt zwei Siege in Folge gegen die Roten Teufel, nachdem die Dresdner zuvor keins der ersten sieben Gastspiele in Kaiserslautern für sich entscheiden konnten (1U 6N).

Kaiserslautern verlor seine einzigen Relegationsspiele – 2012/13 gegen die TSG Hoffenheim (1-3 A, 1-2 H) – und verpasste damals den BL-Aufstieg. Für Dresden ist es die dritte Teilnahme an einer Relegation, bei den ersten beiden Malen setzten sie sich jeweils gegen Osnabrück durch: 2010/11 als Drittligateam und 2012/13 als BL2-Team. Nun könnte Dynamo als erstes Team dreimal eine Zweitliga-Relegation für sich entscheiden.

Der 1. FC Kaiserslautern verlor die letzten drei Saisonpartien in der 3. Liga und musste dabei so viele Niederlagen einstecken wie in den vorangegangenen 28 Partien davor zusammen, zuvor feierten die Roten Teufel drei Siege am Stück. Vier Pflichtspiele in Folge verlor der FCK zuletzt im September 2017 (2. Liga).

Zu Hause verlor der 1. FC Kaiserslautern nur eins der vergangenen 11 Pflichtspiele (9S 1U), diese Niederlage setzte es jedoch im letzten Heimspiel: 1-3 gegen Borussia Dortmund II am 36. Spieltag der 3. Liga. Zwei Heimniederlagen in Folge gab es für den FCK in Pflichtspielen zuletzt im März/April 2019 (damals sogar 3).

In der Drittligasaison 2021/22 sammelte der 1. FC Kaiserslautern 63 Punkte – erstmals so viele in der 3. Liga (zuvor maximal 55). Mehr Zähler innerhalb einer Spielzeit in einer deutschen Profiliga holte der FCK zuletzt in der Meistersaison 2009/10 in der 2. Bundesliga (67).

Der 1. FC Kaiserslautern traf in jedem der letzten 11 Pflichtspiele zu Hause, torlos im eigenen Stadion blieben die Roten Teufel zuletzt Ende Oktober 2021 beim 0-2 gegen die Würzburger Kickers. Eine längere Torserie in Heimspielen im deutschen Profifußball gab es für den FCK zuletzt von März bis November 2014 (12 in Folge).

Dynamo Dresden blieb in der gesamten Rückrunde der Zweitligasaison 2021/22 sieglos (10U 7N) – seit Wiedereinführung der Relegation blieben nur die Würzburger Kickers 2016/17 sieglos in der gesamten Rückrunde. Den letzten Sieg feierte Dynamo am 12. Dezember 2021 in Aue (1-0).

In der Fremde blieb Dynamo Dresden in den letzten acht Zweitligapartien sieglos und gewann überhaupt nur eins der vergangenen 15 Gastspiele in der 2. Bundesliga (5U 9N). In der BL2-Saison 2021/22 gewann keine Mannschaft weniger Auswärtsspiele als Dynamo (2, wie der FC Ingolstadt).

Dynamo Dresdens Trainer Guerino Capretti gewann keins seiner ersten 10 Pflichtspiele als SGD-Coach (6U 4N). Der letzte Dynamo-Trainer mit einer längeren sieglosen Serie in Pflichtspielen nach Amtsantritt war im Profifußball Ralf Minge (11 Spiele in Folge zwischen März und Mai 1995 in der Bundesliga).

Kaiserslautern-Trainer Dirk Schuster leitete als Trainer vier Pflichtspiele gegen Dynamo Dresden (2S 2N): zweimal als Trainer des SV Darmstadt und zweimal als Aue-Coach. Sein einziges Heimspiel gegen Dynamo gewann Schuster im September 2019 mit dem FCE in der 2. Bundesliga (4-1).

X vs. Y heute ... im TV Sat.1, Sky im LIVE-STREAM Sat.1, Sky LIVE-TICKER GOAL

1.FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Hochrisikospiel, höllische Atmosphäre, Kampf um Millionen - der Betze wird brennen. Doch der Neue will die Brisanz einfach ausblenden. "Hirn einschalten, cool bleiben, Nerven behalten" - so lautet die Ansage von Dirk Schuster vor dem Relegations-Hinspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden.

Auf diese Weise möchte der neue Trainer des Drittliga-Dritten am Freitag im Duell mit dem Zweitliga-Drittletzten "den Grundstein" für die Rückkehr des viermaligen Meisters in die 2. Fußball-Bundesliga legen. Die Entscheidung fällt dann am Dienstag (beide Partien 20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim Rückspiel in Dresden.

Nach vier Jahren will der FCK endlich raus aus der ungeliebten 3. Liga. Und bis vor wenigen Wochen sah es auch danach, dass die Pfälzer dieses Ziel erreichen. Doch der sicher geglaubte direkte Aufstieg, der ein finanzielles Plus im zweistelligen Millionenbereich mit sich bringen würde, wurde durch drei Pleiten am Saisonende fahrlässig verspielt. Als Folge musste Trainer Marco Antwerpen gehen, Schuster ersetzte ihn.

In seinen wenigen Tagen auf dem Betzenberg arbeitete Schuster in erster Linie daran, den Frust bei den Spielern zu vertreiben. "Wir haben versucht, das positive Denken wieder in die Köpfe zu bringen", sagte der Coach: "Wir können nur gewinnen, wir sind der Underdog aus der 3. Liga."

Dabei spricht die Statistik für die Roten Teufel. In den bisher 13 Relegations-Duellen konnte sich neunmal der Drittligist durchsetzen. Dazu kommt die anhaltende Schwäche der Dresdner. Dynamo stellt die einzige Mannschaft im deutschen Profifußball, die in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel gewonnen hat.

"Wir sind guter Dinge, dass wir konkurrenzfähig sind und Dresden einen heißen Tanz bieten können", sagte Schuster, der die zurückliegenden beiden Dresdner Zweitliga-Spiele live im Stadion verfolgt hat.

Einen heißen Tanz erwartet auch die Polizei für die von ihr als "Hochrisikospiel" eingestufte Partie. "Das Verhältnis der beiden Fanlager zueinander ist angespannt", ließ das zuständige Polizeipräsidium Westpfalz den SID wissen: "Auseinandersetzungen sind nicht auszuschließen."

Die Verantwortlichen haben rund um das mit 46.895 Zuschauern ausverkaufte Spiel eine Vielzahl an Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die gewaltbereiten Anhänger beider Lager in Schach zu halten. Die Polizei kündigte an, im Fall der Fälle hart durchzugreifen: "Straftaten werden nicht geduldet."

Eine weitere "Duldung" in der 2. Liga streben dagegen die Dresdner trotz ihrer verkorksten Saison an. "Wir haben die Möglichkeit, in zwei Spielen alles zurechtzubiegen. Ich bin absolut überzeugt von unserer Mannschaft", sagte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker, der von "ganz wichtigen Spielen für die Zukunft des Vereins" sprach.

Dass dies auch für den FCK gilt, machten die Fans am Dienstag deutlich. Eine Abordnung der Anhänger schwor die Mannschaft auf die Relegation ein. "Das waren emotionale, sehr gute Worte", kommentierte Schuster die Aktion der Fans - die sich bei einem Scheitern aber auch schnell in das Gegenteil verkehren kann.

Quelle: SID

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Das Relegations-Duell im Überblick