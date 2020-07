1. FC Heidenheim - Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Infos zur Übertragung der Relegation

Der 1. FC Heidenheim empfängt Werder Bremen in der Relegation. Hier erfahrt Ihr, wo das Rückspiel heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der -Relegation trifft der Zweitligist auf den Bundesligisten . Anstoß des Rückspiels ist am Montag, den 6. Juli, um 20.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim.

Im Hinspiel am vergangenen Donnerstag kam Werder Bremen, insbesondere aufgrund einer durchwachsenen Leistung in der ersten Halbzeit, nicht über ein 0:0 gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim hinaus und verlor zudem Kapitän Niklas Moisander mit Gelb-Roter Karte.

Aufgrund des Resultats bleibt für das Rückspiel der Bundesliga-Relegation damit alles offen. Wer setzt sich heute Abend durch: Heidenheim oder Werder Bremen?

Die Bundesliga-Relegation heute live: Hier erfahrt Ihr, wo das Rückspiel zwischen Heidenheim und Werder Bremen live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Darüber hinaus werdet Ihr in diesem Artikel über die Aufstellungen von Heidenheim und Bremen informiert, sobald sie feststehen.

1. FC Heidenheim - Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Rückspiel im Überblick

Duell 1. FC Heidenheim - Werder Bremen Wettbewerb Bundesliga-Relegation (Rückspiel) Datum Montag, 6. Juli 2020 | 20.30 Uhr Ort Voith-Arena, Heidenheim

1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Die Relegation heute live im TV sehen - geht das?

Um beim Rückspiel der Relegation zwischen Heidenheim und Werder Bremen heute live dabei zu sein, gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Blicken wir zunächst mal auf die Situation rund um die TV-Übertragung:

1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Die Bundesliga-Relegation heute live im Pay-TV schauen?

Der Pay-TV-Sender Sky hat den Großteil der Bundesliga-Rechte inne und zeiget in der abgelaufenen Saison die meisten Partien live - sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz.

Die Verteilung der Übertragungsrechte für die Relegation verhält sich jedoch anders und das bedeutet für die TV-Übertragung auf Sky: Der Bezahlsender überträgt die Partie Heidenheim vs. Werder Bremen heute leider nicht live im TV.

Zudem läuft das Spiel auch bei keinem anderen Pay-TV-Sender. Um also bei Heidenheim gegen Werder trotzdem live dabei zu sein, muss man sich folglich anderweitig umsehen.

1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Die Bundesliga-Relegation heute live im Free-TV verfolgen?

Auch bezüglich der Übertragung im frei empfangbaren TV gibt es heute leider keine erfreuliche Botschaft: Die Begegnung zwischen Heidenheim und Werder Bremen wird nicht im Free-TV übertragen.

Weder die ARD , das ZDF noch ein anderer Sender hat sich die Übertragungsrechte für die Relegation gesichert. Folglich kann man auch dort das heutige Duell Heidenheim vs. Bremen leider nicht live verfolgen.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, die das komplette Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen live zu erleben. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Quelle : Getty

1. FC Heidenheim - Werder Bremen heute im LIVE-STREAM sehen - so läuft's

Aufgrund der Tatsache, dass die Begegnung zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen heute weder im Free-TV noch im Pay-TV gezeigt wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um live dabei zu sein.

Hierbei lautet die richtige Anlaufstelle: DAZN . Das Streamingportal besitzt die Übertragungsrechte für die Bundesliga-Relegation und hat die Partie Heidenheim vs. Werder Bremen heute im Angebot.

1. FC Heidenheim - Werder Bremen heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Wer das Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen 1. FC Heidenheim - Werder Bremen heute via LIVE-STREAM verfolgen möchte, ist bei DAZN genau richtig.

Das Streamingportal, das bereits während der Saison 2019/20 schon viele Bundesliga-Spiele gezeigt hat und das Angebot zur neuen Saison nochmal ausweitet , zeigt die kompletten 90 Minuten der Partie Heidenheim vs. Werder Bremen via LIVE-STREAM .

Die Vorberichterstattung beginnt bei DAZN heute 15 Minuten vor dem Anstoß, welcher um 20.30 Uhr erfolgen wird. Im Vorfeld versorgt Euch Moderator Tobi Wahnschaffe mit allen Informationen rund um das Rückspiel der Relegation. Sobald der Ball rollt, kommentieren Uli Hebel und Ralph Gunesch das Spielgeschehen in Heidenheim.

Neben DAZN hat übrigens auch Amazon hat die Bundesliga-Relegation im Programm. Sämtliche Informationen dazu findet Ihr hier .

1. FC Heidenheim - Werder Bremen heute im LIVE-STREAM bei DAZN: Alle Infos im Überblick

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr DAZN-Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe DAZN-Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel DAZN-Experte : Ralph Gunesch

1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Die Relegation heute im kostenlosen LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Wie bereits erwähnt, läuft das Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen heute im LIVE-STREAM auf DAZN - und das Beste daran: Ihr könnt das Duell kostenlos verfolgen!

Sofern Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr das komplette Angebot des Streamingportals einen Monat lang kostenfrei ausprobieren und somit Heidenheim vs. Werder Bremen gratis verfolgen:

Sollte Euch der Service von DAZN nach Ablauf des Gratismonats überzeugt haben, könnt Ihr Euch künftig ein monatliches Abo für 11,99 Euro sichern oder gar ein Jahresabo für 119,99 Euro zulegen - dadurch spart Ihr hochgerechnet knapp 24 Euro!

Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten:

Quelle : imago images / nordphoto

1. FC Heidenheim - Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer keine Möglichkeit hat, die Begegnung zwischen Heidenheim und Werder Bremen heute im LIVE-STREAM zu sehen, hat noch eine andere Möglichkeit - und zwar die Highlights der Partie .

DAZN hat die Höhepunkte der Bundesliga-Relegation bereits 40 Minuten nach Spielende parat und stellt die Höhepunkt der Partie zwischen Heidenheim und Werder Bremen dann direkt auf die Plattform.

Abseits der Bundesliga hat DAZN noch viele weitere internationale Top-Ligen und Wettbewerbe im Programm, wie beispielsweise die , , , , , und noch viel mehr!

Welche Spiele und welche weiteren Sportarten DAZN sonst noch so im Programm hat, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

1. FC Heidenheim - Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Heidenheim und Werder Bremen bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Die Bundesliga-Relegation heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die Bundesliga-Relegation heute live im TV und im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen kostenlosen LIVE-TICKER zu 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen an.

Bereits 20 Minuten vor Anpfiff werdet Ihr im LIVE-TICKER mit sämtlichen wissenswerten Infos rund um das Hinspiel der Relegation informiert. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr im Ticker keinerlei spielentscheidende Szene und bleibt stets über das Geschehen in Heidenheim auf dem Laufenden.