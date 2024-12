Zwischen Sextape-Affäre und Champions League: Raúl Asencio könnte Real Madrid unverhofft eine Menge Geld sparen

Es ist lange her, dass sich ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs bei Real durchgesetzt hat. Bei Raúl Asencio sieht es gut aus.

Mitte November rührte Raúl kräftig die Werbetrommel. Die Klublegende von Real Madrid trainiert aktuell die Castilla des spanischen Rekordmeisters und eine Sache stört ihn: Alle Welt schwärmt wieder von der Jugendarbeit des Erzrivalen FC Barcelona. Lamine Yamal, Pau Cubarsi oder Marc Casadó kommen dort regelmäßig unter Hansi Flick zum Einsatz und gelten mit einigen anderen Eigengewächsen als neue Goldene Generation aus La Masia.

Bei Real dagegen suchte man im Kader Carlo Ancelottis lange vergeblich nach aufstrebenden Spielern aus der eigenen Schmiede. Also sprach Raul in der Sport und forderte Ancelotti mehr oder weniger deutlich auf, seinen Schützlingen Bewährungschancen zu geben. "Die Spieler in Real Madrids Nachwuchsmannschaft sind bereit und das haben sie bewiesen", stellte Raúl klar. "Es fehlen einzig die Möglichkeiten, die sich durch gewisse Umstände ergeben und die es vielleicht bei anderen Vereinen gab. Klar ist aber: Real Madrid hat die beste Akademie."

Bestärkt fühlte sich Raúl durch ein aktuelles Beispiel. Die Verletzungsmisere in der Real-Abwehr spülte seinen Innenverteidiger Raúl Asencio in den Profikader und sogar in die Startformation. Der junge Abwehrmann erledigt seine Aufgaben dort bemerkenswert gut, sodass Raúl feststellte: "Real Madrid hat eine der besten Phasen seiner Geschichte hinter sich und die Ansprüche im Profikader sind nicht leicht zu erfüllen. Aber Asencios Leistungen haben gezeigt, dass die Jungs bereit sind. So, wie andere, die bei uns groß wurden und dann in anderen Ligen erfolgreich waren."

Diese "gewissen Umstände", die Raul ansprach, waren in Madrid die schweren Verletzungen mehrerer Abwehrspieler. Dani Carvajal und Éder Militão rissen sich in dieser Saison jeweils das Kreuzband. David Alaba ist nach seiner schweren Knieverletzung aus dem Vorjahr noch immer nicht wieder fit. Dazu gesellen sich der Abgang von Kapitän Nacho im Sommer und die geplatzte Verpflichtung Leny Yoros, der lieber zu Manchester United wechselte. So ergaben sich klaffende Löcher in der Viererkette und jenes im Defensivzentrum an der Seite Antonio Rüdigers stopft im Moment der 21 Jahre alte Asencio. Spielt er so weiter, könnte er den Blancos im Januar eine Menge Geld sparen.