Im neuen Jahr wartet eine neue große Aufgabe auf Jürgen Klopp. Nun wird über seinen ersten Stadioneinsatz spekuliert.

Jürgen Klopp wird sich im Rahmen seiner neuen Tätigkeit als Global Head of Soccer bei Red Bull, die er am 1. Januar 2025 beginnt, zunächst ein Zweitliga-Spiel anschauen. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Équipe. Demnach handelt es sich um das Duell zwischen Paris FC und Amiens, das am 11. Januar in der französischen Hauptstadt ausgetragen wird.