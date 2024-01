Beim FC Barcelona konnte der Stürmer nicht überzeugen, aber das hält Manchester United offenbar nicht von einem Transfer ab.

Manchester United ist an einer Verpflichtung von Martin Braithwaite vom spanischen Zweitligisten Espanyol Barcelona noch in diesem Transferfenster interessiert. Das berichtet die Zeitung The Sun. Demnach soll der Däne, der auch schon für den FC Barcelona stürmte, die Probleme in der Offensive der Red Devils kurzfristig beheben.

Auch der FC Chelsea soll ein Auge auf Braithwaite geworfen haben.