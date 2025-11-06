Immobilienbeteiligungen im Wert von mehr als 240 Millionen Euro! Wie ein Ex-Stürmer des FC Barcelona zu einem der reichsten Fußballer der Welt wurde

Martin Braithwaite stand zweieinhalb Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag und bestritt 69 Länderspiele für Dänemark. Zur Weltelite zählte der 34-jährige Stürmer, der mittlerweile bei Gremio Porto Alegre in der brasilianischen Serie A spielt, jedoch nie.

Und wenngleich er auch nie zu den absoluten Top-Verdienern im Fußball gehörte, so zählt Braithwaite laut Forbesdennoch seit Jahren zu den reichsten Sportlern weltweit. Als er 2024 seinen letzten Verein in Europa, Espaynol Barcelona, verließ, überlegte er sogar, den Klub zu kaufen.

Braithwaits irres Vermögen legt aber nicht primär am Fußball, sondern an einem Wirtschafts-Imperium, das sich der Däne aufgebaut hat.

Dieser Text erschien erstmals 2023 und wurde nun überarbeitet.