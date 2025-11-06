Martin Braithwaite Gremio 2025IMAGO / Sports Press Photo
Immobilienbeteiligungen im Wert von mehr als 240 Millionen Euro! Wie ein Ex-Stürmer des FC Barcelona zu einem der reichsten Fußballer der Welt wurde

Martin Braithwaite mag nicht zu den besten Fußballern der Welt zählen, wohl aber zu den reichsten. Wir zeigen Euch das Imperium des Dänen und erklären, wie er es erschaffen hat.

Martin Braithwaite stand zweieinhalb Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag und bestritt 69 Länderspiele für Dänemark. Zur Weltelite zählte der 34-jährige Stürmer, der mittlerweile bei Gremio Porto Alegre in der brasilianischen Serie A spielt, jedoch nie.

Und wenngleich er auch nie zu den absoluten Top-Verdienern im Fußball gehörte, so zählt Braithwaite laut Forbesdennoch seit Jahren zu den reichsten Sportlern weltweit. Als er 2024 seinen letzten Verein in Europa, Espaynol Barcelona, verließ, überlegte er sogar, den Klub zu kaufen.

Braithwaits irres Vermögen legt aber nicht primär am Fußball, sondern an einem Wirtschafts-Imperium, das sich der Däne aufgebaut hat.

Dieser Text erschien erstmals 2023 und wurde nun überarbeitet. 

  • martin braithwaiteIG/braithwaiteofficial

    Das Immobilienbusiness der Familie Braithwaite in den USA

    Bereits 2017 investierte Braithwaite zusammen mit seinem Onkel in den amerikanischen Immobilienmarkt. Heute sollen den beiden mehr als 1500 Wohneinheiten in New York City gehören. Wichtig ist den beiden, dass es sich um für die Mieter bezahlbare Immobilien handelt. 

    Aus den anfänglich investierten 850.000 Dollar soll laut Medienberichten mittlerweile ein Vermögen durch die Immobilienbeteiligungen in Höhe von umgerechnet mehr als 240 Millionen Euro geworden sein. Braithwaites Onkel und Geschäftspartner Philipp wurde bei Yahoo einmal so zitiert, dass die Familie Braithwaite schon lange im Immobiliengeschäft tätig ist. Die beiden Investoren wissen also, was sie tun. 

  • Martin Braithwaite TRENTETRENTE.fr

    Martin Braithwaites Modemarke "Trente"

    Gemeinsam mit seiner französischen Frau Anne-Laure besitzt der Offensivmann zudem die Modemarke "Trente", die laut deren Instagram-Seite "figurformende Kleidung für Frauen" verspricht. Der Slogan lautet: "Flacher Bauch, schlanke Taille! Von XS bis 2XL. Hergestellt in Frankreich".

  • Braithwaite's KitchenBraithwaite's Kitchen

    Braithwaite's Kitchen

    Aber auch in der Gastronomie haben Braithwaite und seine Frau sich gleich mehrere Standbeine aufgebaut. Zum einen besitzen sie Strandbars als Teil der Iguana Grup, ein Familienunternehmen mit einer laut Eigenbeschreibung über 15-jährigen Erfahrung, das sich auf gesunde Ernährung spezialisiert hat.

    In eine ähnliche Kerbe schlägt Braithwaite's Kitchen, wobei es sich hier um raffinierte vegane und vegetarische Gerichte handelt, die speziell für vielbeschäftigte Familien und Sportler entwickelt wurden, die sich gesund ernähren wollen, aber nicht die Zeit oder das Wissen zum Kochen haben.

    Jeder Speiseplan wird individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.

  • Martin Braithwaite: Seine Karrierestationen

    JahreKlub
    2009 - 2013Esbjerg FB
    2013 - 2017FC Toulouse
    2017 - 01/2018FC Middlesbrough
    01/2018 - 06/2018FC Bordeaux
    06/2018 - 01/2019 FC Middlesbrough
    01/2019 - 02/2020Leganes
    02/2020 - 09/2022FC Barcelona
    09/2022 - 2024Espanyol Barcelona
    seit 2024Gremio Porto Alegre
