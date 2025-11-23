Der ehemalige deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan hat am Samstag mit Galatasaray einen spektakulären Sieg eingefahren. Der türkische Meister gewann am 13. Spieltag der Süper Lig mit 3:2 gegen Aufsteiger Genclerbirligi, seit Ende Oktober trainiert von Volkan Demirel, Torwartlegende bei Galatasarays Erzrivale Fenerbahce.
Zwei Platzverweise, gefährlicher Tritt eines Ex-Bundesligastars und Ilkay Gündogan lässt sich feiern: Galatasaray gelingt spektakulärer Sieg gegen Aufsteiger um Fenerbahce-Legende
Galatasaray liegt zur Pause überraschend hinten
Die Gäste waren dabei nach gut 20 Minuten überraschend in Führung gegangen, Offensivmann M'Baye Niang traf. Beim 0:1 aus Sicht von Galatasaray blieb es bis zur Halbzeitpause, erst im zweiten Durchgang konnten die Mannen von Trainer Okan Buruk die Partie drehen.
Mauro Icardi war es dabei vorbehalten, in der 55. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich zu treffen. Baris Alper Yilmaz brachte Galatasaray kurz darauf dann in Front, ehe Gündogan in der 66. Minute den dritten Treffer nachlegte. Der 35-jährige Mittelfeldspieler ließ sich danach ausgiebig von den heimischen Fans feiern, es war sein zweites Saisontor.
- Getty Images Sport
Zwei Platzverweise und zwei bittere Verletzungen bei Galatasaray
Zum Zeitpunkt von Gündogans Tor spielte Galatasaray bereits in Überzahl, da Genclerbirligi-Verteidiger Thalisson nach einer Stunde mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Auch mit zehn Mann wehrte sich der Tabellen-14. aber stark gegen den Spitzenreiter und kam durch Metehan Mimaroglu in der 77. Minute sogar noch einmal zum Anschlusstreffer.
In der Schlussphase brachte Galatasaray den knappen Vorsprung dann über die Zeit, musste am Samstag aber einige Wermutstropfen hinnehmen. Mit Wilfried Singo und Mario Lemina kamen zwei weitere Verletzte hinzu, sie mussten jeweils schon in Halbzeit eins ausgewechselt werden. Und: In der Nachspielzeit sah der frühere Freiburger Roland Sallai die Rote Karte. Der Ungar nahm beim Versuch, an den Ball zu kommen und ein Tor zu erzielen eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf, da sein Bein in Kopfhöhe war. Schiedsrichter Ozan Ergün stellte Sallai nach Ansicht der Videobilder vom Platz.
Leroy Sane absolvierte derweil die kompletten 90 Minuten, blieb ohne direkte Torbeteiligung. Mit einem öffnenden Pass auf Icardi, dessen abgewehrten Abschluss Yilmaz im Tor unterbrachte, hatte der deutsche Nationalspieler aber seinen Anteil am zweiten Treffer.
Galatasaray: Erst Champions League, dann Derby bei Fenerbahce
Mit dem Sieg zeigte Galatasaray eine wichtige Reaktion auf die überraschende 0:1-Niederlage bei Kocaelispor vor der Länderspielpause. Den Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce konnte der Tabellenführer vorerst wieder auf vier Punkte ausbauen, der Stadtrivale kann aber mit einem Sieg bei Rizespor am Sonntagabend wieder auf einen Zähler heran kommen.
Am nächsten Spieltag kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen, wenn Galatasaray am 1. Dezember zum Derby bei Fener zu Gast ist. Zuvor wollen Gündogan und Co. am Dienstag ihre gute Position in der Champions League mit einem Heimsieg gegen Union Saint-Gilloise ausbauen.
- Getty Images
Galatasaray: Die besten Torschützen der bisherigen Saison
- Platz 1: Mauro Icardi (7 Tore)
- Platz 2: Baris Alper Yilmaz (4 Tore)
- Platz 3: Leroy Sane (3 Tore)
- Platz 3: Eren Elmali (3 Tore)
- Platz 3: Victor Osimhen (3 Tore)