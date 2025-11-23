Zwei Platzverweise, gefährlicher Tritt eines Ex-Bundesligastars und Ilkay Gündogan lässt sich feiern: Galatasaray gelingt spektakulärer Sieg gegen Aufsteiger um Fenerbahce-Legende

Zum Zeitpunkt von Gündogans Tor spielte Galatasaray bereits in Überzahl, da Genclerbirligi-Verteidiger Thalisson nach einer Stunde mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Auch mit zehn Mann wehrte sich der Tabellen-14. aber stark gegen den Spitzenreiter und kam durch Metehan Mimaroglu in der 77. Minute sogar noch einmal zum Anschlusstreffer.

In der Schlussphase brachte Galatasaray den knappen Vorsprung dann über die Zeit, musste am Samstag aber einige Wermutstropfen hinnehmen. Mit Wilfried Singo und Mario Lemina kamen zwei weitere Verletzte hinzu, sie mussten jeweils schon in Halbzeit eins ausgewechselt werden. Und: In der Nachspielzeit sah der frühere Freiburger Roland Sallai die Rote Karte. Der Ungar nahm beim Versuch, an den Ball zu kommen und ein Tor zu erzielen eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf, da sein Bein in Kopfhöhe war. Schiedsrichter Ozan Ergün stellte Sallai nach Ansicht der Videobilder vom Platz.

Leroy Sane absolvierte derweil die kompletten 90 Minuten, blieb ohne direkte Torbeteiligung. Mit einem öffnenden Pass auf Icardi, dessen abgewehrten Abschluss Yilmaz im Tor unterbrachte, hatte der deutsche Nationalspieler aber seinen Anteil am zweiten Treffer.