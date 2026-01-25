Zwei Bundesligisten waren im Sommer an ihm interessiert: Neuer Name im Trainerpoker bei Eintracht Frankfurt enthüllt

Wie Absolut Fußball nun berichtet, handelt es sich bei der vierten Person um Jacob Neestrup. Der 37-Jährige trainiert seit 2022 den FC Kopenhagen und führte den dänischen Hauptstadtklub in den vergangenen drei Spielzeiten gleich zweimal zum Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. In der Saison 2023/24 erreichte er zudem das Achtelfinale der Champions League.

Interessant: Schon im Sommer sollen mit dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig zwei Bundesligisten Interesse am Dänen gezeigt haben. Ein Wechsel scheiterte schlussendlich am Veto aus Kopenhagen.

Eintracht Frankfurt hatte sich Anfang der Woche von Toppmöller getrennt. Dem 37-Jährigen war es nicht gelungen, die anhaltende Gegentorflut zu stoppen und die Leistungen seines Teams zu stabilisieren. In der ersten Partie nach seiner Demission setzte es in der Königsklasse gegen Qarabag Agdam eine 2:3-Niederlage, die gleichzeitig das vorzeitige Aus bedeutete.