Zuletzt wurde berichtet, dass es vier Anwärter auf die Trainernachfolge von Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt gebe. Drei von ihnen wurden bereits genannt, nun folgt der vierte.
Zwei Bundesligisten waren im Sommer an ihm interessiert: Neuer Name im Trainerpoker bei Eintracht Frankfurt enthüllt
Wie Absolut Fußball nun berichtet, handelt es sich bei der vierten Person um Jacob Neestrup. Der 37-Jährige trainiert seit 2022 den FC Kopenhagen und führte den dänischen Hauptstadtklub in den vergangenen drei Spielzeiten gleich zweimal zum Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. In der Saison 2023/24 erreichte er zudem das Achtelfinale der Champions League.
Interessant: Schon im Sommer sollen mit dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig zwei Bundesligisten Interesse am Dänen gezeigt haben. Ein Wechsel scheiterte schlussendlich am Veto aus Kopenhagen.
Eintracht Frankfurt hatte sich Anfang der Woche von Toppmöller getrennt. Dem 37-Jährigen war es nicht gelungen, die anhaltende Gegentorflut zu stoppen und die Leistungen seines Teams zu stabilisieren. In der ersten Partie nach seiner Demission setzte es in der Königsklasse gegen Qarabag Agdam eine 2:3-Niederlage, die gleichzeitig das vorzeitige Aus bedeutete.
- getty
Marco Rose einer von "vier Kandidaten"
Laut einem Bericht der Bild habe man sich auf "drei bis vier Kandidaten" festgelegt, die als Nachfolger infrage kämen: der vereinslose Marco Rose, Alexander Blessin vom FC St. Pauli und Kjetil Knutsen von Bodö/Glimt.
Vor allem Blessin gelte aktuell als "heiße Option". Der 52-Jährige hatte 2024 mit seinem damaligen Klub Royale Union Saint-Gilloise die Eintracht aus der Conference League geworfen und genieße im Klubumfeld "viel Rückhalt". Eine Verpflichtung Blessins wäre jedoch kein Selbstläufer. Der Coach steht beim FC St. Pauli noch bis 2027 unter Vertrag und hat trotz der angespannten sportlichen Lage eine feste Position inne. Es ist schwer vorstellbar, dass die Hanseaten ihren Cheftrainer mitten im Kampf um den Klassenerhalt ziehen lassen.
Blessin weicht Frankfurt-Fragen aus
Nach dem 0:0 im Stadtderby gegen den Hamburger SV reagierte Blessin selbst auf die Eintracht-Gerüchte bei Sky ausweichend und genervt: "Bitte, bitte, lass uns über was anderes reden, aber über sowas brauchen wir nicht zu reden."
Auch Eintrachts Vorstandsvorsitzender Markus Krösche äußerte sich zurückhaltend, aber anerkennend: "Alex macht es super in St. Pauli. Ich kenne ihn aus der Zeit in Leipzig, da war er U19-Trainer, und er hat in St. Pauli einen herausragenden Job gemacht."
Während die Suche nach einem neuen Cheftrainer weiterläuft, liegt die sportliche Verantwortung vorerst beim Interimsduo Dennis Schmitt und Alex Meier, das die Profimannschaft übernimmt.
Die nächsten Spiele von Eintracht Frankfurt im Überblick
- 28. Januar vs. Tottenham (Champions League/H)
- 31. Januar vs. Bayer Leverkusen (Bundesliga/H)
- 6. Februar vs. Union Berlin (Bundesliga/A)