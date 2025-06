Der BVB will seinen Kader aufrüsten und soll dahingehend auch an einem Starspieler des VfB Stuttgart dran sein. Dieser ist aber angeblich nur Plan C.

Borussia Dortmund zeigt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Interesse an Enzo Millot vom VfB Stuttgart. Ein ernsthafter Transfer-Vorstoß ist vorerst allerdings nicht zu erwarten. Der BVB soll auf dem Transfermarkt derzeit andere Prioritäten haben. Artikel wird unten fortgesetzt