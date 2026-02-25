Zunehmender Frust unter Vincent Kompany: Ein Star ist beim FC Bayern wohl "spürbar unzufrieden"

Dem Bericht zufolge soll Angreifer Nicolas Jackson mit seiner sportlichen Rolle beim FCB immer mehr hadern. Der Stürmer sei derzeit als einziger Akteur der Mannschaft "spürbar unzufrieden".

In den vergangenen Wochen hatte der 24-Jährige immer weniger Einsätze erhalten. Nachdem er zu Beginn des Jahres mit der senegalesischen Nationalmannschaft am Afrika Cup teilgenommen hatte, erhielt er danach fast ausschließlich Kurzeinsätze.

Bei seinem Bundesliga-Comeback gegen den FC Augsburg durfte Jackson für elf Minuten aufs Feld, gegen die TSG Hoffenheim erhielt er 22 Minuten und gegen den SV Werder Bremen kam er in der Schlussphase für die letzten vier Zeigerumdrehungen. In den Partien gegen den Hamburger SV und zuletzt gegen Eintracht Frankfurt stand er gar nicht im Kader. Einzig in der Champions-League-Partie gegen die PSV Eindhoven stand er in der Startformation.