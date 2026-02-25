Wie die Sport Bild berichtet, hat Trainer Vincent Kompany seinen Kader beim Rekordmeister aktuell gut im Griff. Auch Spieler, die überwiegend nur von der Bank kommen, sollen ihre Rolle voll akzeptiert haben. Min-Jae Kim und Tom Bischof würden beispielsweise stets "im Stillen" auf ihre Einsätze und Chancen warten. Es gibt jedoch eine Ausnahme.
Zunehmender Frust unter Vincent Kompany: Ein Star ist beim FC Bayern wohl "spürbar unzufrieden"
Dem Bericht zufolge soll Angreifer Nicolas Jackson mit seiner sportlichen Rolle beim FCB immer mehr hadern. Der Stürmer sei derzeit als einziger Akteur der Mannschaft "spürbar unzufrieden".
In den vergangenen Wochen hatte der 24-Jährige immer weniger Einsätze erhalten. Nachdem er zu Beginn des Jahres mit der senegalesischen Nationalmannschaft am Afrika Cup teilgenommen hatte, erhielt er danach fast ausschließlich Kurzeinsätze.
Bei seinem Bundesliga-Comeback gegen den FC Augsburg durfte Jackson für elf Minuten aufs Feld, gegen die TSG Hoffenheim erhielt er 22 Minuten und gegen den SV Werder Bremen kam er in der Schlussphase für die letzten vier Zeigerumdrehungen. In den Partien gegen den Hamburger SV und zuletzt gegen Eintracht Frankfurt stand er gar nicht im Kader. Einzig in der Champions-League-Partie gegen die PSV Eindhoven stand er in der Startformation.
- Getty Images
Wechselt Jackson im Sommer in die Wüste?
Ein Verbleib von Jackson in München ist ohnehin nicht nur unwahrscheinlich, sondern gilt als ausgeschlossen. Bis Ende Juni ist der Stürmer noch an die Bayern verliehen, bevor er zu seinem Stammklub, dem FC Chelsea, zurückkehren soll. Der FCB hat zwar eine Kaufpflicht in Höhe von 65 Millionen Euro. Diese greift allerdings nur ab einer bestimmten Anzahl an Einsätzen, die Jackson schon jetzt nicht mehr erreichen kann. Ein alternatives Angebot ist derzeit nicht zu erwarten.
Ob Jackson allerdings nach seiner Leihe wieder in London auf Torejagd gehen wird, ist noch offen. Sein Berater Diomansy Kamara hatte schon im September 2025 erklärt, dass sein Klient "definitiv nicht" noch einmal für Chelsea auflaufen wird.
Damals stand allerdings noch Trainer Enzo Maresca bei den "Blues" an der Seitenlinie, zu dem Jackson "nicht das beste" Verhältnis hatte. Der Italiener wurde mittlerweile entlassen und durch Liam Rosenior ersetzt.
Dennoch wurde Jackson zuletzt mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Al-Ahli soll im Rennen um den Angreifer derzeit die Nase vorn haben. Der Senegalese gilt beim Saudi-Klub als möglicher Ersatz für Ivan Toney.
- Getty Images Sport
Erst fünf Treffer: Jackson enttäuscht bisher bei den Bayern
Im vergangenen Sommer hatten die Bayern Jackson kurz vor Ende der Transferperiode für kolportierte 16,5 Millionen Euro ausgeliehen, um sich noch einmal in der Offensive zu verstärken. Hinter den fast immer gesetzten Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz und auch hinter Serge Gnabry oder dem genesenen Jamal Musiala konnte sich der Neuzugang bisher jedoch nur selten empfehlen.
Jackson, dessen Kaufpflicht wohl bei 40 Startelf-Einsätzen gegriffen hätte, lief für Kompany erst in sieben Partien von Beginn an auf. In insgesamt 22 absolvierten Spielen kommt der Angreifer bisher auf fünf Treffer und eine Torvorlage.
Statistiken von Nicolas Jackson beim FC Bayern München
- Spiele: 22
- Einsatzminuten: 641
- Tore: 5
- Vorlagen: 1
- Gelbe Karten: -
- Rote Karten: -