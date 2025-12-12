Zündstoff für die BVB-Kabine: Über Nico Schlotterbecks Kollegenschelte wird angeblich "hinter vorgehaltener Hand getuschelt"

Schlotterbecks Mitspieler sollen auf dessen Kollegenschelte nicht allzu gut zu sprechen sein, berichtet Sky. So seien dessen Aussagen auch noch am Tag danach das vorherrschende Gesprächsthema in der Mannschaft gewesen. Angeblich war der Tenor, dass Schlotterbeck seinen Jungs mit den Aussagen "in den Rücken fallen" würde. Dies sei "hinter vorgehaltener Hand getuschelt" worden.

Der Nationalspieler hatte nach dem verspielten Sieg seiner Mannschaft bei DAZN eine fehlenden "Winner-Mentalität" unterstellt. Zudem kritisierte er die eingewechselten Stars Karim Adeyemi und Serhou Guirassy unmissverständlich: "Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", lederte er los. "Wenn man in der 60. Minute reinkommt, erwarte ich 30 Minuten Volldampf."

Dazu noch hätten die Borussen "unfassbar unsauber" und "fahrig gespielt". Dass der Außenseiter aus Norwegen in der Schlussphase sogar mehr Ballbesitz hatte, brachte Schlotterbeck endgültig auf die Palme: "Das kann nicht unser Anspruch sein, vor allem nicht in einem Heimspiel. Das ist zu wenig."