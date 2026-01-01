Zu großen finanziellen Abstrichen bereit! FC Barcelona möchte Abgang von Marc-Andre ter Stegen offenbar so gut wie möglich erleichtern

Girona gilt derzeit als Favorit auf eine Verpflichtung des 33-Jährigen, ist jedoch nicht so finanzstark wie die Topklubs Europas. Dem Bericht zufolge könnte der vom Abstieg bedrohte Erstligist maximal eine Million Euro als Leihgebühr für ter Stegen aufbringen - für Barcelona jedoch überhaupt kein Problem. Zudem seien die Blaugrana bereit, einen großen Teil von ter Stegens üppigem Gehalt, das zwischen 18 und 20 Millionen Euro pro Jahr liegen soll, zu übernehmen.

Barcelona gehe es dabei vor allem darum, dass der Keeper regelmäßig Spielpraxis erhält, um einen endgültigen Abschied nach der Saison wahrscheinlicher zu machen. Laut übereinstimmenden Berichten führt der FC Barcelona derzeit bereits intensive Gespräche über eine Leihe bis Saisonende mit dem Tabellen-18. von LaLiga.

Zudem hat Gironas Trainer Miguel Angel Sanchez Munoz das Interesse an ter Stegen bereits bestätigt. "Er ist ein Top-Spieler. Jeder würde ter Stegen gerne haben", erklärte der Coach laut spanischen Medien am Montagabend bei einer Veranstaltung des katalanischen Fußball-Verbandes.