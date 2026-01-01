Der FC Barcelona möchte Marc-Andre ter Stegen bei einem Abgang offenbar keine Steine in den Weg legen. Wie die Mundo Deportivo berichtet, ist der finanziell angeschlagene spanische Meister im Falle einer Leihe zum FC Girona sogar bereit, finanzielle Abstriche zu machen.
Zu großen finanziellen Abstrichen bereit! FC Barcelona möchte Abgang von Marc-Andre ter Stegen offenbar so gut wie möglich erleichtern
Girona gilt derzeit als Favorit auf eine Verpflichtung des 33-Jährigen, ist jedoch nicht so finanzstark wie die Topklubs Europas. Dem Bericht zufolge könnte der vom Abstieg bedrohte Erstligist maximal eine Million Euro als Leihgebühr für ter Stegen aufbringen - für Barcelona jedoch überhaupt kein Problem. Zudem seien die Blaugrana bereit, einen großen Teil von ter Stegens üppigem Gehalt, das zwischen 18 und 20 Millionen Euro pro Jahr liegen soll, zu übernehmen.
Barcelona gehe es dabei vor allem darum, dass der Keeper regelmäßig Spielpraxis erhält, um einen endgültigen Abschied nach der Saison wahrscheinlicher zu machen. Laut übereinstimmenden Berichten führt der FC Barcelona derzeit bereits intensive Gespräche über eine Leihe bis Saisonende mit dem Tabellen-18. von LaLiga.
Zudem hat Gironas Trainer Miguel Angel Sanchez Munoz das Interesse an ter Stegen bereits bestätigt. "Er ist ein Top-Spieler. Jeder würde ter Stegen gerne haben", erklärte der Coach laut spanischen Medien am Montagabend bei einer Veranstaltung des katalanischen Fußball-Verbandes.
Nagelsmann über ter Stegen: "Es ist wichtig, dass er spielt"
Für ter Stegen gibt es beim FC Barcelona keine Perspektive mehr. In der Torhüterhierarchie steht er unter Trainer Hansi Flick hinter Joan García und Wojciech Szczesny nur noch an dritter Stelle. Damit er im Sommer als Nummer eins zur WM in den USA, Mexiko und Kanada reisen kann, ist regelmäßige Spielpraxis unerlässlich - eine Forderung, die zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann betont hat. "Es ist wichtig, dass er spielt", sagte Nagelsmann, "ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende." Aber: "Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt."
Der langjährige Kapitän Barcelonas ist noch bis 2028 vertraglich gebunden. Im Dezember feierte er nach seiner Rücken-OP beim Pokalspiel gegen den Drittligisten CD Guadalajara (2:0) sein Comeback. "Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben. Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und entschieden, dass er spielt. Nur für dieses Spiel", hatte Flick danach erklärt.
Dass er gegen Guadalajara überhaupt spielte, verdankt ter Stegen jedoch Szczesny. Der Pole wäre eigentlich vorgesehen gewesen, erklärte laut Sport jedoch in einem Vier-Augen-Gespräch mit Flick, dass ter Stegen den Vorzug erhalten solle. Es bleibt der bislang einzige Einsatz ter Stegens in dieser Saison.
Marc-Andre ter Stegens Karriere beim FC Barcelona in Zahlen
- Einsätze: 423
- Zu-Null-Spiele: 176
- Gegentore: 416
- Titel: 16