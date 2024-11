Für Arsenal-Stürmer Kai Havertz war es gleich aus mehreren Gründen eine unglückliche Rückkehr an die Stamford Bridge.

Der FC Arsenal steckt weiter in der Ergebniskrise. Die Gunners mit Nationalspieler Kai Havertz kamen im Londoner Stadtderby beim FC Chelsea nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verlieren nach dem vierten Premier-League-Spiel ohne Sieg in Serie immer mehr den Anschluss an die Spitze.