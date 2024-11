Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die abschließenden Länderspiele verkündet. Dabei gab es Überraschungen.

Julian Nagelsmann hat für den Jahresabschluss der deutschen Nationalmannschaft Neuling Stefan Ortega Moreno sowie die Rückkehrer Julian Brandt und Felix Nmecha nominiert. Der lange verletzte Leroy Sane fehlt dagegen weiterhin im 23er-Kader des Bundestrainers für die Nations-League-Spiele am 16. November (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina sowie drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF).