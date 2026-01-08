"Zu 100 Prozent Fake News": PSG dementiert brisantes Gerücht um Erfolgstrainer Luis Enrique

Eine derartige Entscheidung von Enrique wäre eine große Überraschung, nachdem er PSG im vergangenen Sommer erstmals in dessen Vereinsgeschichte zum Champions-League-Titel geführt hatte und damit eine neue Ära einleitete. Zudem war zuletzt aus Spanien und Frankreich zu hören, dass dem 55-Jährigen sogar eine Vertragsverlängerung winken soll.

Demnach bereite der französische Branchenprimus ein Angebot für ein Arbeitspapier vor, das gar keine Laufzeit beinhalte, sondern auf Lebenszeit gelte. Somit könnte Enrique selbst entscheiden, wann und ob er den Verein verlassen möchte.

Enrique ist seit 2023 Trainer von PSG und gewann seither neben dem Henkelpott unter anderem auch zwei Meister- und Pokal-Titel. Aus seinen 144 Spielen als Paris-Coach ging er 102-mal als Sieger hervor. Nur 19 Partien gingen verloren.