Zeigt der öffentliche Druck des FC Bayern Wirkung? Vertragspoker um Dayot Upamecano offenbar entschieden

Demnach habe sich Upamecano für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern entschieden und sei somit kein Thema mehr für Paris Saint-Germain, das zuletzt als Interessent am Franzosen galt.

Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dressen machte jüngst öffentlich Druck und riet Upamecano, das ihm vorliegende Angebot zu unterschreiben, "das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber", sagte Dreesen laut t-online beim Besuch des Fanclubs "De roud-weissen Neifinger" am Sonntag in Neufahrn nahe München. "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben", betonte Dreesen und erklärte, dass Bayern sein Angebot nun nicht mehr nachbessern werde.