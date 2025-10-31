Zahlen wie aus dem Bilderbuch! Wie Frank Lampard nach zwei Horrorstationen in der Premier League seine Trainerkarriere eindrucksvoll wiederbelebt

Frank Lampard legte von Juli 2023 bis Ende November 2024 eine dringend benötigte, aber unfreiwillige Auszeit vom Trainerdasein ein. Nach seinen enttäuschenden Engagements bei Ex-Klub Chelsea (Juli 2019 bis August 2021 sowie von April bis Juni 2023) und dem FC Everton (Januar 2022 bis Januar 2023) war der einstige Mittelfeldstar der englischen Nationalmannschaft ohne Job. Dann zog es ihn dorthin, wo er bei Derby County in der Saison 2018/19 einen Traumstart in seine Trainerlaufbahn hingelegt hatte: in die Championship zum Traditionsverein Coventry City.
Schnell hieß es, die Coventry-Eigentümer hätten bei ihrer Trainerwahl mehr auf den Namen als auf die Fähigkeiten ihren neuen Übungsleiters geachtet. Mittlerweile aber sind die Skeptiker verstummt und Lampard ist wieder in aller Munde. Coventry steht nach zwölf Spieltagen souverän an der Tabellenspitze und darf zu Recht vom Aufstieg in die Premier League träumen. Das Team sorgt mit seinem unwiderstehlichen Offensivfußball für überragende Statistiken und will nach dem Erreichen der Aufstiegs-Play-offs in der vergangenen Saison nun den nächsten Schritt nach oben gehen. Lampard derweil ist dabei, seinen geschädigten Trainerruf wieder aufzupolieren.