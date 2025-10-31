Zahlen wie aus dem Bilderbuch! Wie Frank Lampard nach zwei Horrorstationen in der Premier League seine Trainerkarriere eindrucksvoll wiederbelebt

Offensiv spielen lassen konnte Lampard auch schon bei Chelsea und Everton erfolgreich - das Problem war stets die Defensive. Doch bei Coventry hat der 47-Jährige offensichtlich die richtige Balance gefunden. Der Spitzenreiter hat seine jüngsten sechs Spiele allesamt gewonnen - mit dem beeindruckenden Torverhältnis von 19:2. Überhaupt kassierte Coventry in dieser Saison noch keine Niederlage in der Liga, einzig in der zweiten Runde des Carabao Cups setzte es gegen Millwall eine Pleite.

Die Innenverteidiger Bobby Thomas und Liam Kitching bilden das Fundament des Erfolgs, sie sind am Boden wie in der Luft kaum zu bezwingen. Auch Torhüter Carl Rushworth – ausgeliehen von Erstligist Brighton – glänzt unter Lampard, kassierte in zwölf Partien erst neun Gegentore, die wenigsten der Liga. Drei der Gegentore, die der Verein aus den Midlands kassierte, fielen übrigens in einem einzigen Spiel: dem turbulenten 5:3-Sieg gegen Lampards ehemaligen Verein Derby Mitte August.

Lampard erklärte in der vergangenen Saison im Interview mit Football Focus: "Wenn man neu kommt, versucht man, die Probleme schnell zu analysieren. Wir haben zu viele Gegentore kassiert. Wir waren nicht kompakt genug, wir waren nicht aggressiv genug, also haben wir versucht, unserer Arbeit ohne Ball Priorität einzuräumen. Die Spieler haben das umgesetzt, weil sie alles, was wir ihnen gesagt haben, angenommen haben. Ich muss sagen, diese Gruppe, ihre Bescheidenheit und ihr Einsatz sind absolut beeindruckend."