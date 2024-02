Youth League heute live: Wer zeigt / überträgt FC Bayern U19 vs. Feyenoord U19?

Heute findet das Spiel FC Bayern U19 vs. Feyenoord U19 statt. Wo läuft die Youth League heute im LIVE STREAM und TV?

In der Youth League 2023/24 gehen die Partien des Achtelfinales über die Bühne. Hierbei findet am Mittwoch das Spiel FC Bayern U19 vs. Feyenoord U19 statt. Das Aufeinandertreffen steigt auf dem FC Bayern Campus Platz 1.

Die FC Bayern U19 feierte in den Play-offs am 7. Februar ein 2:0 beim FC Basel. Zuvor hatte die Mannschaft von Rene Maric die Gruppe A im Champions-League-Weg mit zwölf Punkten als Zweiter abgeschlossen. Gegen den Gruppensieger, den FC Kopenhagen, hatte der FCB eine 2:3-Auswärtsniederlage und einen 2:1-Heimsieg erlebt.

Feyenoord U19 bejubelte in der Gruppe E mit 13 Punkten den ersten Platz. Daher bestritt die Elf von Robin van Persie nicht die Play-offs. Gegen den Gruppenzweiten, Atletico Madrid, fuhr das Team aus Rotterdam einen 2:1-Auswärtssieg und eine 0:1-Heimniederlage ein.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels FC Bayern U19 vs. Feyenoord U19 in der Youth League.