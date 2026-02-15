Yan Diomande reagiert auf Interesse des FC Bayern München

Auch Bayern-Legende Lothar Matthäus rät zunächst von einer Verpflichtung Diomandes ab: "Für einen Spieler, der an Diaz (Luis, Anm. d. Red.) erst mal nicht vorbeikommt, ist das zu teuer. Das Geld kann sich Bayern sparen." Darüber hinaus dürfte ein möglicher Transfer Diomandes nach seinem Wechsel zur vom Rapper Jay-Z gegründeten Berateragentur Roc Nation auch juristisch komplexer werden.

Diomande selbst betonte, derzeit keinen Wechselwunsch zu hegen. "Eins kann ich versprechen: Ich werde nie mit meinem Klub streiten. Klar, ich werde meine Karriere wahrscheinlich nicht hier beenden. Wenn es so weit ist, werden wir reden. Aber wenn ich im Sommer hierbleibe, bin ich absolut glücklich."

Ohnehin schlägt Diomandes Herz für einen anderen europäischen Topklub: "Ich möchte für Liverpool spielen. Ich bin ein riesiger Liverpool-Fan. Der Traum meines Vaters ist es, mich an der Anfield Road spielen zu sehen!", teilte er jüngst via Social Media mit.

Leipzig hatte Diomande erst vor der laufenden Saison für 20 Millionen Euro von CD Leganes aus der zweiten spanischen Liga verpflichtet. Bis 2030 ist er an die Sachsen vertraglich gebunden.