"Es ist immer schön, so etwas zu hören. Aber ich habe mit keinem von den Bayern gesprochen. Dafür ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich bin glücklich hier in Leipzig und möchte weiterhin voll fokussiert sein", sagte der Ivorer im Interview mit der Bild.
Yan Diomande reagiert auf Interesse des FC Bayern München
Diomande gehört mit sieben Ligatreffern und drei Assists in 20 Partien zu den Shootingstars der bisherigen Bundesliga-Saison und hat das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs geweckt - darunter auch das des Ligarivalen FC Bayern München.
Laut der Bild seien die Münchner bereit, für den Linksaußen maximal 60 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Eine Summe, die in Leipzig jedoch niemanden beeindruckt. "Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist - auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt", betonte Leipzigs Oliver Mintzlaff bei Sky zuletzt.
- Getty Images
Bayern München ist nicht Yan Diomandes Lieblingsklub
Auch Bayern-Legende Lothar Matthäus rät zunächst von einer Verpflichtung Diomandes ab: "Für einen Spieler, der an Diaz (Luis, Anm. d. Red.) erst mal nicht vorbeikommt, ist das zu teuer. Das Geld kann sich Bayern sparen." Darüber hinaus dürfte ein möglicher Transfer Diomandes nach seinem Wechsel zur vom Rapper Jay-Z gegründeten Berateragentur Roc Nation auch juristisch komplexer werden.
Diomande selbst betonte, derzeit keinen Wechselwunsch zu hegen. "Eins kann ich versprechen: Ich werde nie mit meinem Klub streiten. Klar, ich werde meine Karriere wahrscheinlich nicht hier beenden. Wenn es so weit ist, werden wir reden. Aber wenn ich im Sommer hierbleibe, bin ich absolut glücklich."
Ohnehin schlägt Diomandes Herz für einen anderen europäischen Topklub: "Ich möchte für Liverpool spielen. Ich bin ein riesiger Liverpool-Fan. Der Traum meines Vaters ist es, mich an der Anfield Road spielen zu sehen!", teilte er jüngst via Social Media mit.
Leipzig hatte Diomande erst vor der laufenden Saison für 20 Millionen Euro von CD Leganes aus der zweiten spanischen Liga verpflichtet. Bis 2030 ist er an die Sachsen vertraglich gebunden.
Yan Diomande: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26 für RB Leipzig
- Spiele: 23
- Tore: 8
- Vorlagen: 6