Xabi Alonsos Trainerstuhl bei Real Madrid wackelt gewaltig! Planen die Königlichen einen großen Trainer-Schocker?

Intern ist das Verhältnis zwischen Alonso und großen Teilen des Kaders angeblich massiv belastet. Demnach herrsche in der Kabine ein regelrechter "Kalter Krieg" zwischen Spielern und Trainer. Superstars wie Jude Bellingham, Vinicius Junior und Federico Valverde sollen unzufrieden mit Alonsos Methoden sein, der ihrer Meinung nach zu stark auf Videoanalysen und Taktiktraining setze. Dabei war genau dies der Wunsch der Vereinsführung: Alonso sollte als Coach deutlicher auftreten und dem Team eine neue Identität verleihen. Die Verantwortlichen hatten offenbar genug von der ständigen Zurückhaltung seiner Vorgänger Carlo Ancelotti und Zidane, die sich vor allem darauf konzentrierten, die Egos der Stars zu managen.

Die Marca spricht sogar von "Panik", die sich bei Madrid ausgebreitet habe. El Mundo geht noch weiter: Demnach könnte der Champions-League-Kracher am Mittwoch gegen Pep Guardiola und Manchester City bereits die "letzte Chance" für Alonso auf der Trainerbank bei Real Madrid sein. Das Verhältnis in der Kabine gelte offenbar als "nicht mehr zu reparieren".

Vor allem Vinicius Junior scheint mit Alonso nicht zurechtzukommen. Der Brasilianer sitzt unter dem Basken für seine Verhältnisse häufig auf der Bank und wird oft frühzeitig ausgewechselt. Beim Clasico gegen den FC Barcelona kam es deswegen sogar zu einem Eklat: Beim 2:1-Sieg Ende Oktober echauffierte sich der Offensivspieler lautstark über seine erneute Auswechslung und sprach beim Verlassen des Platzes von einem Abschied - wie TV-Kameras festhielten.

Laut einem Bericht von The Athletic soll Vinicius seinem Verein sogar bereits mitgeteilt haben, dass er seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei den Königlichen nicht verlängern werde, solange sich das Verhältnis zu Cheftrainer Xabi Alonso nicht grundlegend verbessert.